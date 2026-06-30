Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

30 июня 2026, 18:14

Какие автомобили чаще всего угоняют в 2026 году: возраст и марки

Какие автомобили чаще всего угоняют в 2026 году: возраст и марки

Почему старые машины становятся главной целью угонщиков - советы по защите

Какие автомобили чаще всего угоняют в 2026 году: возраст и марки

В 2026 году изменились предпочтения угонщиков. Теперь под угрозой не только новые автомобили. Эксперты раскрывают неожиданные детали криминально статистики. Узнайте, как обезопасить свою машину.

В 2026 году изменились предпочтения угонщиков. Теперь под угрозой не только новые автомобили. Эксперты раскрывают неожиданные детали криминально статистики. Узнайте, как обезопасить свою машину.

Многие считают, что новые автомобили - главная цель для преступников. Однако свежая статистика 2026 года опровергает это мнение. Почти 60% всех угонов приходится на машины, которым больше четырех лет. Почему именно такие авто становятся лакомым куском для злоумышленников, и как владельцам защитить свое имущество?

Согласно данным, риск кражи минимален для автомобилей младше года. Но с каждым годом эксплуатации вероятность угона растет. Пик приходится на возраст старше четырех лет - именно такие машины чаще всего исчезают с парковок. Причина проста: спрос на запчасти для популярных моделей не снижается, а разборка старых авто на детали приносит быстрый доход. Новые машины сложнее реализовать целиком, а вот разобрать подержанную - задача на одну ночь.

Эксперты отмечают, что в последние годы общее число угонов снизилось, но преступники стали действовать избирательно и технически грамотно. Они выбирают массовые модели, востребованные на вторичном рынке. В лидерах по числу краж - корейские бренды, особенно Kia, а среди премиальных - Lexus. Популярность этих марок объясняется постоянным спросом на комплектующие и высокой стоимостью отдельных деталей.

Статистика распределения угонов по возрасту автомобилей выглядит так: менее года - 3,3%, один год - 17%, два года - 13%, три года - 10%, старше четырех лет - 57%. Чем чаще модель встречается на дорогах, тем выше шанс, что она попадет в поле зрения угонщиков. Особенно это касается машин, для которых оригинальные детали стоят дорого, а спрос на них стабильно высок.

Современные системы защиты становятся сложнее, но и методы взлома не стоят на месте. Многие владельцы сами упрощают задачу преступникам, используя простые сигнализации или оставляя активными функции дублирования ключа. Специалисты советуют не ограничиваться штатной электроникой. Для дорогих авто оптимальны спутниковые комплексы, а для массовых моделей - сочетание электронных и механических блокировок. Простая установка замка капота или блокиратора руля может отпугнуть злоумышленника, ведь большинство из них не готовы тратить на взлом больше десяти минут.

Чаще всего кражи происходят ночью во дворах спальных районов и на парковках торговых центров. Здесь преступники могут незаметно считать сигнал ключа или воспользоваться уязвимостями штатной охраны. Поэтому важно выбирать хорошо освещенные и охраняемые места для стоянки, а также регулярно обновлять системы защиты.

Почему старые машины угоняют чаще? Ответ прост: владельцы подержанных авто нуждаются в недорогих запчастях, а новые детали стоят дорого. Угнанные автомобили становятся источником комплектующих для сервисов и рынков. Обычные сигнализации малоэффективны против профессионалов - для надежной защиты нужны современные комплексы с диалоговым кодом и блокировкой двигателя.

Чтобы снизить риск угона, эксперты рекомендуют комбинировать электронные и механические средства, не оставлять ключи и документы в салоне, а также не пренебрегать простыми мерами предосторожности. Такой подход поможет сохранить не только автомобиль, но и нервы владельца.

Упомянутые марки: KIA, Lexus, Hyundai
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