Неожиданные анти-лидеры 2026 года и советы экспертов - как защитить свою машину от угона

1 июня 2026, 16:06
Какие автомобили чаще всего угоняют в России в 2026 году: свежий рейтинг
Какие автомобили чаще всего угоняют в России в 2026 году: свежий рейтинг
В 2026 году угонщики выбирают не только дорогие внедорожники. Эксперты раскрывают новые тенденции. Узнайте, какие авто в зоне риска. Советы помогут снизить вероятность угона.
Владельцы автомобилей в России в 2026 году сталкиваются с новыми угрозами: угонщики все чаще выбирают не только премиальные внедорожники, но и массовые модели. Как сообщает Pravda.Ru, спрос на подержанные детали и сложность легального приобретения запчастей подталкивают преступников к поиску легкой добычи.
В верхнем сегменте рынка особое внимание привлекают крупные внедорожники, такие как Lexus LX570. Их популярность среди угонщиков объясняется не только высокой стоимостью, но и надежностью агрегатов, которые востребованы для ремонта других машин. Японские внедорожники остаются в приоритете, ведь их детали легко реализовать через неофициальные сервисы.
В то же время китайские автомобили пока не вызывают большого интереса у преступников. Обслуживание этих машин обходится дешевле, а спрос на бывшие в употреблении детали минимален. Однако эксперты не исключают, что с ростом цен на оптику и кузовные элементы ситуация может измениться.
Среди массовых моделей лидируют отечественные автомобили Lada. Простота вскрытия и мгновенный сбыт запчастей делают их привлекательными для злоумышленников. За ними следуют популярные Hyundai Solaris и Ford Focus, которые редко страхуют по каско. Их исчезновение часто остается вне официальной статистики, что искажает реальную картину угона.
Причины интереса к разным категориям машин различаются. Дорогие внедорожники чаще всего угоняют для перепродажи или разбора на ценные агрегаты. Массовые седаны востребованы из-за высокого спроса на кузовные детали. Отечественные модели страдают из-за слабой защиты и легкости реализации запчастей.
География угона остается прежней: ночью машины чаще исчезают из неохраняемых дворов, а днем - с парковок торговых центров. В крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, риск особенно высок из-за большого количества автомобилей и возможности быстро скрыться в потоке.
Эксперты советуют не ограничиваться только штатной сигнализацией. Установка механических блокираторов руля или коробки передач значительно усложняет задачу преступникам. Если угонщик не справился за несколько минут, он обычно переключается на менее защищенную цель.
Для повышения безопасности специалисты рекомендуют использовать комплексные системы защиты, сочетающие электронные и механические элементы. Штатные иммобилайзеры легко обходятся, поэтому дополнительная защита с уникальным кодом или меткой существенно увеличивает шансы сохранить автомобиль.
Парковки торговых центров днем становятся зоной риска из-за использования кодграбберов. Чтобы не стать жертвой, рекомендуется закрывать машину вручную или использовать функции с малым радиусом действия.
В 2026 году владельцам автомобилей стоит быть особенно внимательными при выборе места для парковки и не экономить на дополнительных средствах защиты. Только комплексный подход и своевременные меры помогут снизить вероятность угона и сохранить свое имущество.
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