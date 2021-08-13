Какие автомобили чаще ломаются у петербуржцев
Половина (50%) петербургских автомобилистов сталкивается с проблемами в автомобиле раз в год и реже. Чуть больше четверти опрошенных (27%) сообщили о поломках от одного до трех раз в год. У 9% машины ломаются четыре раза в год и чаще. На ремонт автомобиля каждый год тратят по-разному: менее 10 тысяч рублей (15%); 10 – 20 тысяч рублей (24%); 20 – 40 тысяч рублей (27%); более 40 000 рублей (23%).
Но поломка поломке рознь. В статистке учитывались проколы и износ покрышек. Закономерно, это самая частая проблема с авто (46%). На втором месте оказался разряженный аккумулятор (26%). Дальше идут более серьезные неисправности: поломки в подвеске (24%), проблемы со светотехникой (23%), неисправность электрики (21%), проблемы со свечами зажигания (12%) и запуском двигателя (9%).
Большинство автовладельцев (73%) уверены, что если за автомобилем следить и регулярно обслуживать, он будет ломаться реже. Около трети опрошенных заявили, что важную роль играет правильное хранение и небольшой пробег. А 43% водителей полагают, что иномарки доставляют меньше проблем.
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