Какие автомобили чаще покупают в Беларуси? (китайская марка сумела подняться на второе место)
Второе место в рейтинге наиболее популярных на белорусском авторынке марок занимает китайская Geely, дилеры которой реализовали 1,1 тыс. автомобилей. Третья строчка досталась Kia с 999 тыс. проданных автомобилей. Четвертое место занимает Renault (845 экз.), а пятое – Volkswagen (623 экз.).
Если говорить о конкретных моделях, то лучший результат среди иномарок и второй в общем зачете показала Kia Rio (800 экз.). Лифтбек Volkswagen Polo занял третье место в ТОП-5 белорусских бестселлеров (485 экз.). Четвертое место у кроссовера Renault Duster (426 экз.), пятое у кроссовера Geely Coolray (374 экз.).
Как сообщил председатель общего собрания БАА Сергей Варивода, «несмотря на продолжающееся падение продаж участников БАА, март оказался существенно лучше ожиданий экспертов и результатов у российских соседей. Спад продаж относительно февраля едва превысил 5%, а это в десять раз меньше российского».
- 1 739 620 РKIA Rio 2020 в Москве
- 1 250 000 РRenault Duster 2017 в Москве
- 1 650 000 РVolkswagen Polo 2018 в Москве
- 1 260 000 РVolkswagen Polo 2016 в Москве
- 990 000 РKIA Rio 2013 в Москве
- 2 299 000 РRenault Duster 2020 в Москве
- 1 870 000 РKIA Rio 2020 в Москве
- 1 323 000 РKIA Rio 2017 в Москве
- 649 807 РKIA Rio 2015 в Москве
- 1 499 000 РRenault Duster 2017 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий