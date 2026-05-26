Что сейчас выпускают на заводе Chevrolet в Узбекистане: модельный ряд и цены

Автор: Мария Степанова

26 мая 2026, 11:50

Какие автомобили Chevrolet сейчас собирают в Узбекистане и сколько они стоят

Завод UzAuto Motors в Узбекистане продолжает выпускать автомобили Chevrolet, несмотря на уход General Motors. В статье - актуальный модельный ряд, цены и причины, почему эти машины остаются востребованными на внутреннем и экспортном рынках, несмотря на растущую конкуренцию.

Автомобили Chevrolet, собранные в Узбекистане, давно стали привычными на дорогах России и стран СНГ. Однако мало кто задумывается, что именно этот завод стал одним из крупнейших производителей легковых машин в регионе, а его продукция до сих пор занимает существенную долю рынка. В условиях, когда глобальные автоконцерны пересматривают свои стратегии, опыт UzAuto Motors выглядит особенно показательно.

История предприятия началась в 1996 году, когда южнокорейский концерн Daewoo открыл завод в Асаке. Уже через несколько лет с конвейера сошли десятки тысяч автомобилей, среди которых лидировали Daewoo Nexia и Matiz. После кризиса 1998 года активы Daewoo перешли к General Motors, но на заводе продолжили выпускать модели, разработанные корейскими инженерами. Большинство современных Chevrolet из Узбекистана по-прежнему имеют корейские корни, несмотря на американский бренд.

В 2018 году General Motors вышла из числа акционеров, предприятие перешло под полный контроль государства и получило новое название — UzAuto Motors. При этом технологии и комплектующие GM сохранились, автомобили продолжили выпускать под маркой Chevrolet. Руководство завода не раз менялось, с 2021 по 2024 год управляющим был Бу Андерссон, известный по работе в российском автопроме. Для покупателей перемены оказались почти незаметны: доля Chevrolet на рынке Узбекистана достигла 90%, главным образом благодаря низкой цене.

Сегодня на заводе UzAuto Motors выпускают несколько моделей, ориентированных на массового потребителя. Самый доступный вариант — Chevrolet Damas, компактный микровэн с 0,8-литровым мотором и механической коробкой передач. Его стоимость начинается от 607 000 рублей, и он по-прежнему востребован в малом бизнесе. Флагманом считается Chevrolet Tracker — кроссовер с 1,2-литровым турбомотором (132 л.с.) и автоматической коробкой передач, цена — от 1 407 000 рублей.

Седаны сохраняют устойчивые позиции: Chevrolet Cobalt с 1,5-литровым атмосферным двигателем (109 л.с.) и выбором между механикой и автоматом стоит от 954 000 рублей. Более современный Chevrolet Onix оснащён тем же турбомотором, что и Tracker, и поставляется с механикой или автоматом; стартовая цена — 1 055 000 рублей. Все цены указаны в пересчёте с узбекских сумов на рубли.

Несмотря на привлекательную стоимость, позиции Chevrolet в Узбекистане постепенно ослабевают из-за напора китайских брендов, прежде всего BYD, которые уже заняли около 10% рынка. Это заставляет UzAuto Motors пересматривать динамику и обновлять модельный ряд. Интересно, что подобные процессы постепенно происходят и в других странах: например, японский рынок удивил запуском компактного электровнедорожника Land Hopper, о чём подробно рассказывалось в другом материале о новых моделях Toyota Land Cruiser для Японии .

