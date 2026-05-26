Что сейчас выпускают на заводе Chevrolet в Узбекистане: модельный ряд и цены

26 мая 2026, 11:50
Какие автомобили Chevrolet сейчас собирают в Узбекистане и сколько они стоят
Какие автомобили Chevrolet сейчас собирают в Узбекистане и сколько они стоят
Завод UzAuto Motors в Узбекистане продолжает выпускать автомобили Chevrolet, несмотря на уход General Motors. В статье - актуальный модельный ряд, цены и причины, почему эти машины остаются востребованными на внутреннем и экспортном рынках, несмотря на растущую конкуренцию.
Автомобили Chevrolet, собранные в Узбекистане, давно стали привычными на дорогах России и стран СНГ. Однако мало кто задумывается, что именно этот завод стал одним из крупнейших производителей легковых машин в регионе, а его продукция до сих пор занимает существенную долю рынка. В условиях, когда глобальные автоконцерны пересматривают свои стратегии, опыт UzAuto Motors выглядит особенно показательно.
История предприятия началась в 1996 году, когда южнокорейский концерн Daewoo открыл завод в Асаке. Уже через несколько лет с конвейера сошли десятки тысяч автомобилей, среди которых лидировали Daewoo Nexia и Matiz. После кризиса 1998 года активы Daewoo перешли к General Motors, но на заводе продолжили выпускать модели, разработанные корейскими инженерами. Большинство современных Chevrolet из Узбекистана по-прежнему имеют корейские корни, несмотря на американский бренд.
В 2018 году General Motors вышла из числа акционеров, предприятие перешло под полный контроль государства и получило новое название — UzAuto Motors. При этом технологии и комплектующие GM сохранились, автомобили продолжили выпускать под маркой Chevrolet. Руководство завода не раз менялось, с 2021 по 2024 год управляющим был Бу Андерссон, известный по работе в российском автопроме. Для покупателей перемены оказались почти незаметны: доля Chevrolet на рынке Узбекистана достигла 90%, главным образом благодаря низкой цене.
Сегодня на заводе UzAuto Motors выпускают несколько моделей, ориентированных на массового потребителя. Самый доступный вариант — Chevrolet Damas, компактный микровэн с 0,8-литровым мотором и механической коробкой передач. Его стоимость начинается от 607 000 рублей, и он по-прежнему востребован в малом бизнесе. Флагманом считается Chevrolet Tracker — кроссовер с 1,2-литровым турбомотором (132 л.с.) и автоматической коробкой передач, цена — от 1 407 000 рублей.
Седаны сохраняют устойчивые позиции: Chevrolet Cobalt с 1,5-литровым атмосферным двигателем (109 л.с.) и выбором между механикой и автоматом стоит от 954 000 рублей. Более современный Chevrolet Onix оснащён тем же турбомотором, что и Tracker, и поставляется с механикой или автоматом; стартовая цена — 1 055 000 рублей. Все цены указаны в пересчёте с узбекских сумов на рубли.
Несмотря на привлекательную стоимость, позиции Chevrolet в Узбекистане постепенно ослабевают из-за напора китайских брендов, прежде всего BYD, которые уже заняли около 10% рынка. Это заставляет UzAuto Motors пересматривать динамику и обновлять модельный ряд. Интересно, что подобные процессы постепенно происходят и в других странах: например, японский рынок удивил запуском компактного электровнедорожника Land Hopper, о чём подробно рассказывалось в другом материале о новых моделях Toyota Land Cruiser для Японии .
Похожие материалы Шевроле, Дэу, Бид
-
19.05.2026, 08:59
JAC Motors открыл завод в Ташкенте: старт сборки и новые модели для рынка
В Узбекистане запустили новый завод JAC Motors, где уже собирают популярные минивэны и коммерческие авто. Почему это событие может изменить рынок и как новые модели конкурируют с привычными брендами - разбираемся в деталях. Мало кто знает, какие перспективы открываются для покупателей и производителей.Читать далее
-
03.05.2026, 06:35
Новый микроавтобус за 899 000 руб: стоит ли ждать Chevrolet Damas 3 в России
В Узбекистане стартовали продажи Chevrolet Damas 3 - одного из самых доступных микроавтобусов на рынке. Модель выделяется универсальностью, современным оснащением и привлекательной ценой, что особенно актуально на фоне роста стоимости новых автомобилей. Почему эта новинка может изменить правила игры для малого бизнеса и семей - в нашем материале.Читать далее
-
29.04.2026, 04:47
Chevrolet Damas 3 выходит на рынок: новые комплектации и старт продаж
В Узбекистане стартовали продажи Chevrolet Damas 3 - модели, способной изменить расстановку сил в сегменте бюджетных коммерческих и семейных авто. Доступная цена, две версии и современное оснащение делают новинку особенно актуальной на фоне роста цен и ухода западных брендов.Читать далее
-
22.04.2026, 09:21
Chevrolet Damas 3 выходит на рынок: старт продаж и новые комплектации
В Узбекистане стартовали продажи нового Chevrolet Damas 3, который может заинтересовать российских водителей благодаря доступной цене и практичности. Модель представлена в пассажирском и грузовом исполнениях, а стоимость стартует от 899 тысяч рублей. Почему этот микроавтобус может изменить рынок и какие особенности стоит знать - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.04.2026, 07:31
Chevrolet Damas 3: старт продаж, новые цены и что изменилось для покупателей
В Узбекистане начали передавать первым покупателями новенькие Chevrolet Damas 3. Автомобиль заметно отличается от прежней версии. Он стал мощнее, длиннее и дороже, а старый Damas внезапно подешевел на 5 млн сумов или примерно на 33 тысячи рублей.Читать далее
-
17.02.2026, 08:15
Chevrolet Damas Max и Damas Move: старт продаж новых коммерческих авто по цене от 850 тыс рублей
На рынок вышли новые коммерческие автомобили Chevrolet Damas Max и Damas Move, которые уже доступны по цене от 850 тысяч рублей. Почему эти модели могут изменить правила игры для малого бизнеса и перевозчиков - разбираемся в деталях.Читать далее
-
26.01.2026, 15:31
Chevrolet Damas: рабочий минивэн для бизнеса и доставки в 2026 году
Chevrolet Damas - один из самых доступных и экономичных автомобилей для малого бизнеса и доставки. В материале - подробный разбор его сильных и слабых сторон, сравнение цен и советы для тех, кто рассматривает покупку этой рабочей лошадки.Читать далее
-
23.01.2026, 09:38
Узбекистан не намерен сдаваться: смогут ли китайские бренды потеснить Chevrolet в стране
В Узбекистане привычный автопарк стремительно меняется. Китайские бренды наступают, а Chevrolet впервые сталкивается с серьезной конкуренцией. Покупатели выбирают новые технологии, а государство ужесточает правила. Кто победит в этой гонке?Читать далее
-
22.01.2026, 06:09
UZ захватил рынок Узбекистана и наладил массовый выпуск Chevrolet — почему в стране не покупают машины АвтоВАЗа
Узбекский UzAuto Motors снова вырвался вперед по объему производства. Компания обогнала АвтоВАЗ и китайских производителей и стала крупнейшим автопроизводителем СНГ. Что стоит за этим успехом?Читать далее
-
21.01.2026, 06:16
Chevrolet захватил рынок Узбекистана: почему Damas стал незаменимым минивеном
Chevrolet Damas - минивэн, который стал символом практичности в Узбекистане. Его выбирают за экономичность и простоту. Но есть нюансы: безопасность и комфорт оставляют желать лучшего. Почему он так популярен - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Шевроле, Дэу, Бид
-
19.05.2026, 08:59
JAC Motors открыл завод в Ташкенте: старт сборки и новые модели для рынка
В Узбекистане запустили новый завод JAC Motors, где уже собирают популярные минивэны и коммерческие авто. Почему это событие может изменить рынок и как новые модели конкурируют с привычными брендами - разбираемся в деталях. Мало кто знает, какие перспективы открываются для покупателей и производителей.Читать далее
-
03.05.2026, 06:35
Новый микроавтобус за 899 000 руб: стоит ли ждать Chevrolet Damas 3 в России
В Узбекистане стартовали продажи Chevrolet Damas 3 - одного из самых доступных микроавтобусов на рынке. Модель выделяется универсальностью, современным оснащением и привлекательной ценой, что особенно актуально на фоне роста стоимости новых автомобилей. Почему эта новинка может изменить правила игры для малого бизнеса и семей - в нашем материале.Читать далее
-
29.04.2026, 04:47
Chevrolet Damas 3 выходит на рынок: новые комплектации и старт продаж
В Узбекистане стартовали продажи Chevrolet Damas 3 - модели, способной изменить расстановку сил в сегменте бюджетных коммерческих и семейных авто. Доступная цена, две версии и современное оснащение делают новинку особенно актуальной на фоне роста цен и ухода западных брендов.Читать далее
-
22.04.2026, 09:21
Chevrolet Damas 3 выходит на рынок: старт продаж и новые комплектации
В Узбекистане стартовали продажи нового Chevrolet Damas 3, который может заинтересовать российских водителей благодаря доступной цене и практичности. Модель представлена в пассажирском и грузовом исполнениях, а стоимость стартует от 899 тысяч рублей. Почему этот микроавтобус может изменить рынок и какие особенности стоит знать - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.04.2026, 07:31
Chevrolet Damas 3: старт продаж, новые цены и что изменилось для покупателей
В Узбекистане начали передавать первым покупателями новенькие Chevrolet Damas 3. Автомобиль заметно отличается от прежней версии. Он стал мощнее, длиннее и дороже, а старый Damas внезапно подешевел на 5 млн сумов или примерно на 33 тысячи рублей.Читать далее
-
17.02.2026, 08:15
Chevrolet Damas Max и Damas Move: старт продаж новых коммерческих авто по цене от 850 тыс рублей
На рынок вышли новые коммерческие автомобили Chevrolet Damas Max и Damas Move, которые уже доступны по цене от 850 тысяч рублей. Почему эти модели могут изменить правила игры для малого бизнеса и перевозчиков - разбираемся в деталях.Читать далее
-
26.01.2026, 15:31
Chevrolet Damas: рабочий минивэн для бизнеса и доставки в 2026 году
Chevrolet Damas - один из самых доступных и экономичных автомобилей для малого бизнеса и доставки. В материале - подробный разбор его сильных и слабых сторон, сравнение цен и советы для тех, кто рассматривает покупку этой рабочей лошадки.Читать далее
-
23.01.2026, 09:38
Узбекистан не намерен сдаваться: смогут ли китайские бренды потеснить Chevrolet в стране
В Узбекистане привычный автопарк стремительно меняется. Китайские бренды наступают, а Chevrolet впервые сталкивается с серьезной конкуренцией. Покупатели выбирают новые технологии, а государство ужесточает правила. Кто победит в этой гонке?Читать далее
-
22.01.2026, 06:09
UZ захватил рынок Узбекистана и наладил массовый выпуск Chevrolet — почему в стране не покупают машины АвтоВАЗа
Узбекский UzAuto Motors снова вырвался вперед по объему производства. Компания обогнала АвтоВАЗ и китайских производителей и стала крупнейшим автопроизводителем СНГ. Что стоит за этим успехом?Читать далее
-
21.01.2026, 06:16
Chevrolet захватил рынок Узбекистана: почему Damas стал незаменимым минивеном
Chevrolet Damas - минивэн, который стал символом практичности в Узбекистане. Его выбирают за экономичность и простоту. Но есть нюансы: безопасность и комфорт оставляют желать лучшего. Почему он так популярен - разбираемся в деталях.Читать далее