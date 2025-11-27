Свежие авто с пробегом: почему китайцы вытесняют японцев и немцев? Неожиданные лидеры: кто в топе и кто исчезает

27 ноября 2025, 12:17
Какие автомобили до 5 лет выбирают россияне на вторичном рынке в 2025 году
В 2025 году рынок подержанных авто до 5 лет удивляет. Китайские бренды наступают на пятки привычным фаворитам. Какие марки и модели оказались в топе? Почему найти свежий японский или немецкий авто становится сложнее?
Рынок автомобилей с пробегом в России продолжает меняться, и 2025 год стал тому ярким подтверждением. По информации Сергей Целиков, за первые десять месяцев года владельцев сменили около 5 миллионов машин, и примерно 600 тысяч из них — это относительно новые экземпляры, чей возраст не превышает пяти лет. Интересно, что именно эти «свежие» автомобили становятся все более желанными на вторичном рынке.
Если взглянуть на распределение по странам-производителям, то почти четверть всех таких машин — китайского происхождения. Китайские бренды заняли 23,8% рынка среди автомобилей до 5 лет, что уже больше, чем у российских марок, на долю которых приходится 21,9%. Японские производители, некогда безоговорочные лидеры, теперь занимают лишь третью позицию с результатом 17,5%. Корейские автомобили удерживают четвертое место (15%), а немецкие — замыкают пятерку с 14,5%.
Топ-10 самых популярных марок среди «молодых» подержанных авто выглядит следующим образом: LADA уверенно лидирует с долей 20,4%, за ней следуют Toyota (8,9%), KIA (8,2%), Hyundai (6%), BMW (5,4%), Geely (4,3%), Haval (4,3%), Chery (4,3%), Volkswagen (3,5%) и Mercedes-Benz (3,1%).
Что касается конкретных моделей, то здесь тоже есть свои фавориты. Наибольшим спросом пользуется Toyota Camry — за десять месяцев было продано почти 11 тысяч таких машин. Вслед за ней идут Haval Jolion (10 131 шт.), KIA Rio (9 926 шт.), Hyundai Solaris (9 096 шт.), KIA K5 (8 982 шт.), Toyota RAV4 (7 757 шт.), Geely Coolray (7 520 шт.), Geely Monjaro (7 208 шт.), Toyota Corolla (5 830 шт.) и Chery Tiggo 7 Pro Max (5 588 шт.).
Как отмечает Сергей Целиков, доля китайских автомобилей среди «свежих» подержанных машин будет только расти. Причины очевидны: новые китайские модели активно завоевывают рынок, а их стоимость и оснащение часто оказываются привлекательнее конкурентов. В то же время найти достойный экземпляр японского, корейского или немецкого происхождения с небольшим пробегом становится все сложнее. Эти автомобили либо быстро уходят с рынка, либо их стоимость оказывается слишком высокой для большинства покупателей.
В итоге, российский рынок подержанных автомобилей до 5 лет переживает заметную трансформацию. Китайские бренды уверенно укрепляют свои позиции, а привычные фавориты постепенно уступают место новым игрокам. Для тех, кто планирует покупку «свежего» авто с пробегом, выбор становится все более интересным, но и сложным — особенно если речь идет о поиске японских или немецких моделей в хорошем состоянии.
Похоже, что в ближайшие годы тенденция только усилится. Китайские производители продолжают наращивать присутствие, а вторичный рынок все больше отражает эти перемены. Остается лишь пожелать удачи тем, кто ищет идеальный вариант среди множества предложений.
