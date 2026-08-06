Китайцы теснят корейцев, а Granta — лидер: как изменился парк такси в России за 3 года

6 августа 2026, 20:31
Какие автомобили доминируют в российском такси: свежие данные и неожиданные лидеры
Какие автомобили доминируют в российском такси: свежие данные и неожиданные лидеры
В России почти миллион автомобилей официально работают в такси, но мало кто знает, как быстро меняется их состав. Какие марки и модели вытесняют привычных лидеров, почему свежие авто занимают все большую долю, и что это значит для водителей и пассажиров - объясняем с опорой на мнение эксперта.
Рынок такси в России претерпевает изменения, которые напрямую затрагивают как водителей, так и пассажиров. По информации «Российской газеты», на апрель 2026 года в стране было зарегистрировано 940,5 тысяч автомобилей с возможностями перевозки пассажиров. Это не просто цифра — она отражает масштабы исследований и вызовы, связанные с трудностями участников рынка.
Особое внимание стоит уделить распределённому автопарку: более 20% всех такси приходится на московский регион, что неудивительно с учётом плотности населения и интенсивности передвижения. Однако куда интереснее динамика изменений внутри самого парка. Как отмечает глава «Автостата» Сергей Целиков, привычные лидеры постепенно уступают место новым игрокам, а структура автопарка становится всё менее разнообразной.
На сегодняшний день самой массовой маркой среди такси остаётся Lada — её доля составляет 16,6%. Далее следуют Kia (13,5%), Hyundai (12,3%) и Volkswagen (8%). В сумме эти четыре бренда занимают более половины всего таксомоторного парка страны. Но если взглянуть на сегмент автомобилей, выпущенных с 2023 по 2026 годы, картина меняется: здесь абсолютным лидером становится Lada Granta с долей 25,5%. Китайские бренды Chery (13,7%), Haval (13,4%), Geely и Belgee (по 8,7%) также уверенно удерживают позиции, вытесняя привычные модели. Доля свежих машин в общем объёме парка уже составляет 30% — это 288,8 тысяч автомобилей.
В модельном зачёте Lada Granta сохраняет лидерство, занимая 9,8% всего парка. В пятёрку самых востребованных моделей также входят Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Renault Logan. Однако эксперты прогнозируют, что в ближайшем будущем на первое место может выйти LADA Vesta, а за ней — Haval Jolion, Belgee X50, Chery Arrizo 8 и другие представители нового поколения. Интересно, что топ-15 моделей уже занимают почти 60% всего парка, а среди новых автомобилей — более 70%. Это говорит о том, что выбор водителей становится всё более ограниченным, рынок постепенно стандартизируется.
Причины таких трансформаций кроются в изменениях, произошедших после 2022 года. Как отмечает Сергей Целиков, рынок такси столкнулся с резкой сменой структуры: уходом ряда западных брендов, ростом доли китайских производителей и ускоренным обновлением автопарка. В результате многие водители вынуждены пересаживаться на новые, зачастую менее привычные модели, что влияет и на стоимость обслуживания, и на комфорт пассажиров.
По данным ФГИС «Такси», только за последние три года парк обновился более чем на треть. Важно помнить, что новые автомобили не только экономичнее и безопаснее, но и соответствуют современным требованиям агрегаторов. Однако сокращение модельного ряда может привести к увеличению цен на обслуживание и снижению конкуренции между производителями. В ближайшие годы эксперты ожидают дальнейшего изменения позиций отечественных и китайских брендов, а также постепенного ухода старых моделей с рынка такси.
Тенденция к обновлению автопарка наблюдается не только в такси. Например, эксперты отмечают сложность массового перехода на электромобили , гибридные и бензиновые модели становятся все более востребованными на вторичном рынке. Это создает дополнительное давление на традиционные марки и усиливает смену лидеров в сегменте такси.
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