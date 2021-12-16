Какие автомобили дорожали в 2021 году быстрее остальных
Третье место по стремительности роста цен досталось Renault Sandero, который безо всяких обновлений подорожал до 978 тысяч рублей (+20,1%). Замыкают пятерку лидеров два «корейца»: Hyundai Tucson (+19%, 2,45 млн рублей) и Kia K5 (+18,8%, 2,3 млн рублей).
Если говорить о динамике ноября, но сильнее всего прибавил Renault Kaptur, подорожавший на 3,3% до 1,48 млн рублей. Второе место разделили Hyundai Solaris и Kia Sportage, которые прибавили по 2,9%. На третьей строчке седан Kia K5, цены которого выросли на 2,7%.
Аналитики связывают рост цен с кризисом в автопроме и снижением объемов производства. Как 110KM.RU писал ранее, в этом году, впервые за последние 7 лет, дилеры оставят россиян без новогодних подарков. Единственное на что можно рассчитывать в декабре при покупке нового автомобиля – опции по более-менее адекватной цене.
- 1 553 802 РJAC T6 2020 в Москве
- 270 000 РГАЗ ГАЗель 33023 2012 в Москве
- 400 000 РToyota Carina ED 1986 в Москве
- 5 400 000 РKIA Mohave 2021 в Москве
- 370 000 РKIA Sportage 2001 в Москве
- 750 000 РLincoln Navigator 2003 в Москве
- 999 000 РFord Kuga 2017 в Москве
- 2 160 000 РHaval F7x 2021 в Москве
- 4 520 000 РLand Rover Range Rover Evoque 2019 в Москве
- 2 260 000 РSuzuki Jimny 2021 в Москве
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