17 ноября 2026, 19:54
Суперкар на 520 сил и Focus за 250 тысяч: как Кларксон совмещает роскошь с повседневностью
Суперкар на 520 сил и Focus за 250 тысяч: как Кларксон совмещает роскошь с повседневностью
В автомобильном списке Джереми Кларксона нашлось место Lamborghini Gallardo Spyder с V10 на 520 л.с. и обычному Ford Focus. Рядом стоят семейный Volvo и капризный Range Rover. В списке есть и Mercedes 600 Grosser, чья цена оценивается примерно в 10 млн рублей.
Соседство Lamborghini Gallardo Spyder с обычным Ford Focus начала 2000-х — наглядная иллюстрация того, каким разным может быть личный автопарк Джереми Кларксона. В нем мирно живут машины для ярких эмоций и автомобили на каждый день.
Такой выбор особенно любопытен на фоне резких оценок ведущего: за годы работы он раскритиковал сотни моделей. Однако в собственном гараже его машины отвечают разным задачам — одни демонстрируют статус и скорость, другие подходят для семьи и славятся надежностью.
От семейного кроссовера до суперкара
Показательный пример повседневного выбора — Volvo XC90. Кларксон покупал этот кроссовер несколько раз: в списке значатся автомобили 2003 и 2005 годов, есть и более поздний экземпляр 2007 года. Упоминаются версии 2.5T и T6 мощностью около 210 л. с., с автоматической коробкой и полным приводом.
Управление Volvo, по словам Кларксона, восторга не вызывает. Ценность машины в другом: это безопасный и разумный выбор для семьи. Стоимость такого экземпляра на вторичном рынке составляет от 1,5 до 2 млн рублей. Сходную привлекательность простоты обсуждали и на примере российской «Нивы», однако семейную роль в списке ведущего получила именно Volvo.
Совершенно другой персонаж — Lamborghini Gallardo Spyder. Его V10 объемом 5,0 литра развивает 520 л. с., разгон до 100 км/ч занимает около 4,3 секунды. Расход топлива составляет 20 литров даже при спокойной езде. Цена в такой оценке начинается от 25 млн рублей.
Кларксон ценил Gallardo за эмоции, а не за разумность. Это автомобиль для поездок, где реакция на мощную машину важнее бытовой практичности. И все же в его гараже нашлось место модели с противоположным назначением.
Машины для работы и повседневных задач
Ford Focus 2001 года — обычный автомобиль начала двухтысячных, а не суперкар. В описании указан двигатель объемом 2,0 литра мощностью 130 л. с. и автоматическая коробка передач. На вторичном рынке такой Focus стоит от 250 до 400 тыс. рублей.
Подобная машина подходит для простых ежедневных поездок: сесть за руль, съездить за покупками и вернуться домой. Кларксон любит Ford и не скрывает этого. Столь скромная модель рядом с Bugatti Veyron выглядит иронично, но вполне закономерно.
На другом полюсе — Mercedes 600 Grosser 1971 года. Это большой представительский седан с V8 объемом 6,3 литра и мощностью 245 л. с. У него трехступенчатая автоматическая коробка. Максимальная скорость, по данным описания, составляет примерно 205 км/ч.
В этой машине важны не экраны, а ощущение основательности: характер задают массивные двери и гидравлические системы. Стоимость около 10 миллионов рублей или выше.
Range Rover 2008 года держится на комфорте и ощущении вседозволенности. У него V8 примерно на 305 л. с., автоматическая коробка и полный привод. При этом Кларксон не раз говорил о ненадежности моделей. Согласно приведенной оценке, годовые расходы на содержание могут превысить 200–300 тыс. рублей.
Противоположный пример в том же списке — Toyota Land Cruiser Amazon, британское название Land Cruiser 100. Для него указан двигатель 4,7 литра V8 и мощность 235–270 л. с. Кларксон описывал этот внедорожник как машину, которая просто работает без сюрпризов.
В итоге в его автопарке соседствуют семейный Volvo и доступный Ford, требовательный Range Rover — с суперкаром и представительским Mercedes. У каждой модели своя задача.
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