Редкие Mercedes, уникальные РАФы и необычные ЗИЛы: как выглядел автопарк столицы во время Олимпиады-80

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Дарья Климова

6 февраля 2026, 11:18

Какие автомобили и автобусы обслуживали Олимпиаду-80 в Москве

Какие автомобили и автобусы обслуживали Олимпиаду-80 в Москве

Какие машины и автобусы обеспечивали работу Олимпиады-80 в Москве. Мало кто знает, что в столице появились уникальные модели, часть из которых так и не попала в массовое производство. Почему эти авто до сих пор вызывают споры - объясняем на примерах.

Олимпийские игры 1980 года в Москве стали не только спортивным, но и автомобильным событием, последствия которого ощущаются до сих пор. Для многих автомобилистов столицы это был шанс увидеть на улицах города машины, которые ранее были доступны лишь понаслышке или на страницах зарубежных журналов. Олимпиада изменила привычный автопарк Москвы, а некоторые модели, появившиеся тогда, до сих пор вызывают интерес у коллекционеров и специалистов.

В преддверии Игр в столицу поступили сотни новых автомобилей, часть из которых была специально адаптирована под нужды масштабного мероприятия. Как сообщает Autonews, одним из главных партнеров Олимпиады стал Mercedes-Benz. Немецкая компания еще в 1978 году заключила контракт с советской стороной и передала 15 автомобилей в дар, а остальные - около тысячи седанов W123 - были закуплены за валюту. Эти машины использовались для перевозки чиновников, спортсменов, а также в качестве такси и эскортов. После завершения Олимпиады большая часть Mercedes осталась в распоряжении госструктур и культурных деятелей.

Спецтехника для огня и судей

Не обошлось и без отечественных разработок. Для сопровождения олимпийского огня была подготовлена специальная партия ГАЗ-24: восемь седанов и два универсала с мигалками, радиостанциями и доработанными системами охлаждения. Эти машины отличались не только бело-золотой окраской, но и уникальными номерами серии ОЛМ, которые стали символом Олимпиады.

Особое внимание уделялось микроавтобусам РАФ. Для нужд Олимпиады инженеры Рижского автобусного завода создали несколько модификаций: от стандартных пассажирских до специализированных для перевозки факелов, велосипедов и даже гребных судов. Например, РАФ-2907 был оборудован системой вентиляции, холодильником и диваном для отдыха, а РАФ-2909 - превращен в пикап для перевозки велосипедных колес и инструментов.

Для судейских нужд был разработан уникальный электромикроавтобус РАФ-2910, способный проехать до 100 км без подзарядки. Его батареи можно было быстро заменить с помощью погрузчика, а салон был оборудован поворачивающимися креслами и столами для работы судей. Еще одна версия - РАФ-291 - получила табло для отображения результатов и специальные двери для удобства работы на соревнованиях.

Автобусы и автопоезда для гостей и спортсменов

Транспортировка спортсменов и гостей Олимпиады легла на плечи автобусов ЛАЗ-699Р, которые отличались необычной зелено-белой окраской и повышенным комфортом. Эти машины, выпущенные во Львове, могли перевозить до 41 пассажира и были оснащены мощными двигателями. Для журналистов был создан специальный пресс-центр на базе ЛАЗ-5255 с поворотными креслами и телевизорами.

По территории Олимпийской деревни курсировали автопоезда РАФ-3407-9225-9226, состоявшие из тягача и двух прицепов с пластиковыми креслами. Каждый такой состав мог перевозить до 20 человек, а водитель объявлял остановки через громкоговоритель. После Олимпиады часть автопоездов продолжила работу на ВДНХ.

Фото: autowp.ru

Редкие грузовики и спецавтомобили

Среди самых необычных машин Олимпиады-80 выделялся ЗИЛ-133Г1 - фургон для перевозки лошадей. Этот трехосный грузовик был разработан в Чувашии и мог вместить до шести лошадей, а также обеспечить комфорт для сопровождающих специалистов. Машина отличалась яркой окраской, выдвижными трапами и отдельным отсеком для сена.

Для доставки продуктов и напитков использовались фургоны-рефрижераторы ЕрАЗ-37302, собранные в Ереване. Всего было выпущено 10 таких автомобилей, и их дальнейшая судьба до сих пор остается загадкой для коллекционеров.

Технологии для телевидения

Не остались без внимания и передвижные телевизионные станции. На базе автобуса ПАЗ-3916 были созданы мобильные студии с видеокамерами, магнитофонами и пультами режиссеров. Особое внимание инженеры уделили звукоизоляции и комфорту операторов. Всего на Олимпиаде работало более 20 таких станций, что позволило вести прямые трансляции с разных площадок.

Олимпийский автопарк 1980 года стал настоящей витриной технических возможностей СССР и его партнеров. Многие из этих машин так и не попали в массовое производство, а некоторые экземпляры до сих пор хранятся в частных коллекциях и музеях. Интерес к ним не угасает, ведь каждая из этих моделей - часть истории, которую невозможно повторить.

Упомянутые марки: ГАЗ, РАФ, ЗИЛ, Mercedes
Похожие материалы GAZ, RAF, ZIL, Мерседес

