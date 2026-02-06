Редкие Mercedes, уникальные РАФы и необычные ЗИЛы: как выглядел автопарк столицы во время Олимпиады-80

6 февраля 2026, 11:18
Какие автомобили и автобусы обслуживали Олимпиаду-80 в Москве
Какие автомобили и автобусы обслуживали Олимпиаду-80 в Москве
Какие машины и автобусы обеспечивали работу Олимпиады-80 в Москве. Мало кто знает, что в столице появились уникальные модели, часть из которых так и не попала в массовое производство. Почему эти авто до сих пор вызывают споры - объясняем на примерах.
Олимпийские игры 1980 года в Москве стали не только спортивным, но и автомобильным событием, последствия которого ощущаются до сих пор. Для многих автомобилистов столицы это был шанс увидеть на улицах города машины, которые ранее были доступны лишь понаслышке или на страницах зарубежных журналов. Олимпиада изменила привычный автопарк Москвы, а некоторые модели, появившиеся тогда, до сих пор вызывают интерес у коллекционеров и специалистов.
В преддверии Игр в столицу поступили сотни новых автомобилей, часть из которых была специально адаптирована под нужды масштабного мероприятия. Как сообщает Autonews, одним из главных партнеров Олимпиады стал Mercedes-Benz. Немецкая компания еще в 1978 году заключила контракт с советской стороной и передала 15 автомобилей в дар, а остальные - около тысячи седанов W123 - были закуплены за валюту. Эти машины использовались для перевозки чиновников, спортсменов, а также в качестве такси и эскортов. После завершения Олимпиады большая часть Mercedes осталась в распоряжении госструктур и культурных деятелей.
Спецтехника для огня и судей
Не обошлось и без отечественных разработок. Для сопровождения олимпийского огня была подготовлена специальная партия ГАЗ-24: восемь седанов и два универсала с мигалками, радиостанциями и доработанными системами охлаждения. Эти машины отличались не только бело-золотой окраской, но и уникальными номерами серии ОЛМ, которые стали символом Олимпиады.
Особое внимание уделялось микроавтобусам РАФ. Для нужд Олимпиады инженеры Рижского автобусного завода создали несколько модификаций: от стандартных пассажирских до специализированных для перевозки факелов, велосипедов и даже гребных судов. Например, РАФ-2907 был оборудован системой вентиляции, холодильником и диваном для отдыха, а РАФ-2909 - превращен в пикап для перевозки велосипедных колес и инструментов.
Для судейских нужд был разработан уникальный электромикроавтобус РАФ-2910, способный проехать до 100 км без подзарядки. Его батареи можно было быстро заменить с помощью погрузчика, а салон был оборудован поворачивающимися креслами и столами для работы судей. Еще одна версия - РАФ-291 - получила табло для отображения результатов и специальные двери для удобства работы на соревнованиях.
Автобусы и автопоезда для гостей и спортсменов
Транспортировка спортсменов и гостей Олимпиады легла на плечи автобусов ЛАЗ-699Р, которые отличались необычной зелено-белой окраской и повышенным комфортом. Эти машины, выпущенные во Львове, могли перевозить до 41 пассажира и были оснащены мощными двигателями. Для журналистов был создан специальный пресс-центр на базе ЛАЗ-5255 с поворотными креслами и телевизорами.
По территории Олимпийской деревни курсировали автопоезда РАФ-3407-9225-9226, состоявшие из тягача и двух прицепов с пластиковыми креслами. Каждый такой состав мог перевозить до 20 человек, а водитель объявлял остановки через громкоговоритель. После Олимпиады часть автопоездов продолжила работу на ВДНХ.
Редкие грузовики и спецавтомобили
Среди самых необычных машин Олимпиады-80 выделялся ЗИЛ-133Г1 - фургон для перевозки лошадей. Этот трехосный грузовик был разработан в Чувашии и мог вместить до шести лошадей, а также обеспечить комфорт для сопровождающих специалистов. Машина отличалась яркой окраской, выдвижными трапами и отдельным отсеком для сена.
Для доставки продуктов и напитков использовались фургоны-рефрижераторы ЕрАЗ-37302, собранные в Ереване. Всего было выпущено 10 таких автомобилей, и их дальнейшая судьба до сих пор остается загадкой для коллекционеров.
Технологии для телевидения
Не остались без внимания и передвижные телевизионные станции. На базе автобуса ПАЗ-3916 были созданы мобильные студии с видеокамерами, магнитофонами и пультами режиссеров. Особое внимание инженеры уделили звукоизоляции и комфорту операторов. Всего на Олимпиаде работало более 20 таких станций, что позволило вести прямые трансляции с разных площадок.
Олимпийский автопарк 1980 года стал настоящей витриной технических возможностей СССР и его партнеров. Многие из этих машин так и не попали в массовое производство, а некоторые экземпляры до сих пор хранятся в частных коллекциях и музеях. Интерес к ним не угасает, ведь каждая из этих моделей - часть истории, которую невозможно повторить.
Похожие материалы GAZ, RAF, ZIL, Мерседес
-
08.02.2026, 07:10
GMC Hummer EV 2024 года потерял почти 60 тысяч долларов за 16 тысяч миль пробега
Электрический пикап GMC Hummer EV 2024 года с максимальной комплектацией и пробегом 16 тысяч миль был продан на аукционе за сумму, почти вдвое меньшую рекомендованной цены. Эта сделка наглядно демонстрирует, как быстро меняется рынок дорогих электромобилей и какие риски несут владельцы таких машин.Читать далее
-
08.02.2026, 07:01
Harley-Davidson Rev Falcon: уникальный кастом из Тайваня с неожиданным подходом
В Тайване кастомайзинг мотоциклов давно стал командной работой: мастера объединяют усилия, чтобы создавать по-настоящему уникальные проекты. Один из таких примеров - свежий Harley-Davidson Rev Falcon, собранный под руководством дизайнера Fangster. Почему этот байк вызвал интерес у экспертов и что отличает его от других кастомов - разбираемся в материале.Читать далее
-
08.02.2026, 06:52
Американский подход к электровелосипедам: как Troxus меняет правила игры на рынке
Большинство электровелосипедов сегодня производятся в Китае и продаются под разными брендами, но Troxus выбрал иной путь. Эта модель создана под контролем американских специалистов и отличается уникальным подходом к качеству и дизайну. В чем ее особенности и почему это важно для рынка электромобилей - разбираемся в материале.Читать далее
-
08.02.2026, 06:43
Bugatti Royale Crown: виртуальный гиперседан с претензией на конкуренцию Gemera
Bugatti Royale Crown - не реальный автомобиль, а смелая визуализация гиперседана с четырьмя дверями и роскошным салоном. Почему этот проект вызвал споры среди экспертов и чем он отличается от привычных Bugatti - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.02.2026, 16:40
Белорусские Belgee против Geely: что реально отличает эти автомобили в 2026 году
С июля 2024 года на российском рынке появились кроссоверы Belgee, собранные в Белоруссии по лицензии Geely. Чем они отличаются от китайских аналогов, как устроено производство и почему цены на Belgee ниже - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.02.2026, 16:25
Редкий Dodge Charger Daytona Hemi выставлен на продажу за 1,95 млн долларов
Восьмидесятые, школьный двор и легендарный Dodge Charger Daytona Hemi - именно на таком автомобиле отец из Колорадо возил дочерей на занятия. Сегодня этот уникальный маслкар выставлен на продажу за рекордную сумму. Почему эта машина стала символом эпохи и почему ее цена так высока - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.02.2026, 13:39
Buick Grand National 1986 года с мотором LT4: культовый купе возвращается в игру
Buick Grand National 1986 года полностью изменил свой характер: теперь под капотом у него современный LT4 V8 и 10-ступенчатая коробка. Машина, когда-то соперничавшая с Ferrari, вновь готова удивлять. Почему этот проект обсуждают сегодня - в нашем материале.Читать далее
-
07.02.2026, 13:30
Обновленный Ram Dakota выходит на рынок Южной Америки: что известно о новинке
Ram официально подтвердил выпуск нового среднеразмерного пикапа Dakota для Южной Америки. Пока российские автолюбители только ждут новинку, в Аргентине и Бразилии уже стартовали продажи обновленной версии. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
07.02.2026, 07:45
АГР ищет новые пути для производства Solaris на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке
Вопрос о будущем Solaris на заводе в Сестрорецке становится все острее: запасы деталей подходят к концу, а АГР рассматривает альтернативные сценарии. Решения, принятые сейчас, могут повлиять на весь сегмент доступных автомобилей.Читать далее
-
07.02.2026, 07:02
Редкий Porsche 924 1977 года в ярко-зеленом цвете: необычный экземпляр на рынке
Porsche 924 1977 года стал первым в истории марки автомобилем с передним расположением двигателя и водяным охлаждением. Его необычный цвет Signal Green и редкая комплектация делают этот автомобиль предметом обсуждения среди ценителей классики.Читать далее
