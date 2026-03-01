Почему автопроизводители массово отказываются от популярных моделей и что это значит для рынка в ближайшие годы

1 марта 2026, 05:21
Какие автомобили и кроссоверы исчезнут с рынка в 2026 году - полный список моделей
2026 год станет переломным для автомобильной индустрии: сразу несколько известных моделей легковых автомобилей и SUV уйдут в прошлое. Причины - устаревшие платформы, смена приоритетов и новые требования рынка. Разбираемся, какие последствия ждут автолюбителей и почему этот тренд нельзя игнорировать.
В 2026 году автопроизводители готовят масштабную чистку модельных рядов: сразу 15 автомобилей и кроссоверов будут сняты с производства. Это решение связано не только с возрастающей конкуренцией и изменением предпочтений покупателей, но и с необходимостью освободить место для новых, более амбициозных моделей. Для многих брендов отказ от привычных моделей – вынужденная мера, продиктованная как экономическими, так и технологическими причинами.
С американского рынка в этом году уходит целый ряд моделей, и это ярко иллюстрирует сдвиг потребительских предпочтений в сторону кроссоверов и пикапов. Среди легковых автомобилей, которые покинут рынок, можно выделить всю линейку BMW 8 серии, включая купе и кабриолет, а также родстер BMW Z4 и спорткар Toyota GR Supra, который получил прощальную версию Final Edition. Прекращается производство и двух моделей Lexus: роскошного купе LC и более компактного RC. Полностью исчезнут из модельных рядов Porsche 718 и электрический лифтбек Polestar 2, хотя последний, возможно, вернется позже в обновленном виде. Среди седанов потери понесет Nissan Altima, а шведская марка Volvo попрощается со своим универсалом V60 Cross Country.
В сегменте кроссоверов и внедорожников потери также значительны. BMW прощается с моделью X4, а Ford завершает выпуск популярного Escape. Dodge снимает с производства модель Hornet, не оправдавшую ожиданий, а Kia прекращает выпуск необычного Soul. Lincoln Corsair также уходит в историю, а Jeep решил оставить только версию Grand Wagoneer, убрав базовый Wagoneer. Отдельного упоминания заслуживает пикап Hyundai Santa Cruz, построенный на легковой платформе, который не смог конкурировать с Ford Maverick и будет снят с производства, уступив место более традиционному рамному пикапу.
Особенно заметно падение спроса на седаны, которые еще недавно считались эталонным семейным транспортом. Сегодня их активно вытесняют кроссоверы и электромобили, а сами седаны всё чаще оказываются в списке аутсайдеров по продажам.
Производители не скрывают: поддерживать производство устаревших моделей становится невыгодно, так как спрос на них падает с каждым годом. В результате на конвейере остаются только самые востребованные и современные автомобили.
Среди снимаемых с производства моделей есть как ветераны рынка, бывшие когда-то символами своих брендов, так и относительно новые машины, не сумевшие завоевать доверие покупателей. Некоторые из них еще недавно считались перспективными, но быстро устарели на фоне стремительного развития технологий и ужесточения экологических стандартов.
В итоге автокомпании делают ставку на пересмотр модельных рядов и переориентируются на производство гибридов, электрокаров и кроссоверов.
Интересно, что подобные перемены происходят не впервые. История знает множество примеров, когда культовые автомобили исчезали с рынка, чтобы уступить место новым. Например, как это было с редким Plymouth Barracuda Gran Coupe 1970 года, который после долгого простоя получил шанс на восстановление и вновь привлек внимание коллекционеров. Подробнее об этом уникальном случае можно узнать в материале о возвращении старинного маслкара на дороги .
Похожие материалы Тойота, Лексус, Полестар, БМВ
-
02.03.2026, 13:11
Кабриолет Lexus LC 500 Джои Крамера выставлен на аукцион после ремонта и обновлений
Lexus LC 500 Convertible 2024 года, принадлежавший барабанщику Aerosmith Джои Крамеру, выставлен на онлайн-аукцион. Машина с уникальной комплектацией и пробегом 5100 миль прошла через мелкие повреждения и сервисные работы. Сейчас за нее предлагают меньше, чем она стоила новая, что отражает интересные тенденции на рынке премиальных авто.Читать далее
-
02.03.2026, 07:41
Редкая Toyota Supra 1997 года ушла с молотка по цене нового Cadillac CT4-V
В Техасе дилер реализовал уникальную Toyota Supra 15th Anniversary Edition 1997 года почти за ту же сумму, что стоит новый Cadillac CT4-V. Несмотря на возраст, автомобиль сохранил культовый статус и привлек внимание коллекционеров. Чем объясняется такой интерес к этой машине и почему ее считают недооцененной - разбираемся в деталях.Читать далее
-
06.02.2026, 10:41
Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
Вышло исследование: в 2026 году сразу несколько известных моделей автомобилей прекратят свое существование. Какие машины не прошли проверку временем, почему их убирают с рынка и что это значит для российских автолюбителей — разбираемся в деталях.Читать далее
-
06.02.2026, 05:17
Toyota GR Supra 2022 с пробегом ушла дешевле новой Corolla: детали сделки на аукционе
На аукционе был продан Toyota GR Supra 2022 года с восстановленным титулом по цене, сравнимой с новой Corolla. Почему такой лот вызвал ажиотаж и какие нюансы стоит учитывать при покупке подобных авто - разбираемся в деталях.Читать далее
-
31.01.2026, 12:58
Lexus прекращает выпуск одной из своих моделей после девяти лет на конвейере
Lexus неожиданно объявил о завершении выпуска одной из своих знаковых моделей. Решение связано с изменениями на рынке и снижением интереса к определенным типам автомобилей. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на сегмент премиальных купе и стратегию бренда в ближайшие годы.Читать далее
-
29.01.2026, 00:12
Японские спорткары 90-х: культовые модели уходят с рынка Приморья
В Приморье на продажу выставлены редкие японские спорткары 90-х, которые еще недавно считались символом эпохи. Почему эти автомобили становятся все менее доступными, и как меняется рынок — рассказываем в материале. Эксперты отмечают: спрос на культовые модели растет, а предложения стремительно сокращаются.Читать далее
-
20.12.2025, 15:38
BMW M3 и Polestar 2 устроили напряженную гонку на четверть мили в Лас-Вегасе
На легендарной трассе в Лас-Вегасе встретились BMW M3 и Polestar 2. Электрокар попытался навязать борьбу бензиновому седану. Исход гонки удивил даже зрителей. Кто же оказался быстрее на финише - интрига сохранялась до самого конца.Читать далее
-
18.12.2025, 07:32
Редкая Toyota Supra 1993 года ушла с молотка почти за цену нового Cadillac Escalade
Toyota Supra Turbo 1993 года, которую владелец бережно эксплуатировал ежедневно более трех десятилетий, была продана его сыном почти за стоимость нового Cadillac Escalade. Автомобиль сохранил оригинальные детали, небольшой пробег и отличное состояние. История этой машины удивляет даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
24.11.2025, 14:48
Ram 1500 TRX и Toyota Supra устроили дуэль на дрэг-стрипе: результат удивил всех
Ram 1500 TRX с мощным V8 и Toyota Supra встретились на дрэг-стрипе. Соперничество оказалось напряженным, а разница на финише удивила. Оба автомобиля показали впечатляющую динамику. Кто оказался впереди – интрига сохраняется до самого конца. Не пропустите подробности необычной гонки.Читать далее
-
16.11.2025, 05:51
Toyota Supra шестого поколения удивила футуристическим дизайном и новым взглядом на спорткар
Toyota Supra снова в центре внимания. Модель шестого поколения получила смелый облик и новые технологии. Автомобиль обещает стать настоящим событием для фанатов. Узнайте, что ждет культовую модель в будущем. Не пропустите детали о трансформации легенды.Читать далее
