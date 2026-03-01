Почему автопроизводители массово отказываются от популярных моделей и что это значит для рынка в ближайшие годы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

1 марта 2026, 05:21

Какие автомобили и кроссоверы исчезнут с рынка в 2026 году - полный список моделей

2026 год станет переломным для автомобильной индустрии: сразу несколько известных моделей легковых автомобилей и SUV уйдут в прошлое. Причины - устаревшие платформы, смена приоритетов и новые требования рынка. Разбираемся, какие последствия ждут автолюбителей и почему этот тренд нельзя игнорировать.

В 2026 году автопроизводители готовят масштабную чистку модельных рядов: сразу 15 автомобилей и кроссоверов будут сняты с производства. Это решение связано не только с возрастающей конкуренцией и изменением предпочтений покупателей, но и с необходимостью освободить место для новых, более амбициозных моделей. Для многих брендов отказ от привычных моделей – вынужденная мера, продиктованная как экономическими, так и технологическими причинами.

С американского рынка в этом году уходит целый ряд моделей, и это ярко иллюстрирует сдвиг потребительских предпочтений в сторону кроссоверов и пикапов. Среди легковых автомобилей, которые покинут рынок, можно выделить всю линейку BMW 8 серии, включая купе и кабриолет, а также родстер BMW Z4 и спорткар Toyota GR Supra, который получил прощальную версию Final Edition. Прекращается производство и двух моделей Lexus: роскошного купе LC и более компактного RC. Полностью исчезнут из модельных рядов Porsche 718 и электрический лифтбек Polestar 2, хотя последний, возможно, вернется позже в обновленном виде. Среди седанов потери понесет Nissan Altima, а шведская марка Volvo попрощается со своим универсалом V60 Cross Country.

В сегменте кроссоверов и внедорожников потери также значительны. BMW прощается с моделью X4, а Ford завершает выпуск популярного Escape. Dodge снимает с производства модель Hornet, не оправдавшую ожиданий, а Kia прекращает выпуск необычного Soul. Lincoln Corsair также уходит в историю, а Jeep решил оставить только версию Grand Wagoneer, убрав базовый Wagoneer. Отдельного упоминания заслуживает пикап Hyundai Santa Cruz, построенный на легковой платформе, который не смог конкурировать с Ford Maverick и будет снят с производства, уступив место более традиционному рамному пикапу.

Особенно заметно падение спроса на седаны, которые еще недавно считались эталонным семейным транспортом. Сегодня их активно вытесняют кроссоверы и электромобили, а сами седаны всё чаще оказываются в списке аутсайдеров по продажам.

Производители не скрывают: поддерживать производство устаревших моделей становится невыгодно, так как спрос на них падает с каждым годом. В результате на конвейере остаются только самые востребованные и современные автомобили.

Среди снимаемых с производства моделей есть как ветераны рынка, бывшие когда-то символами своих брендов, так и относительно новые машины, не сумевшие завоевать доверие покупателей. Некоторые из них еще недавно считались перспективными, но быстро устарели на фоне стремительного развития технологий и ужесточения экологических стандартов.

В итоге автокомпании делают ставку на пересмотр модельных рядов и переориентируются на производство гибридов, электрокаров и кроссоверов.

Интересно, что подобные перемены происходят не впервые. История знает множество примеров, когда культовые автомобили исчезали с рынка, чтобы уступить место новым. Например, как это было с редким Plymouth Barracuda Gran Coupe 1970 года, который после долгого простоя получил шанс на восстановление и вновь привлек внимание коллекционеров. Подробнее об этом уникальном случае можно узнать в материале о возвращении старинного маслкара на дороги .

Упомянутые модели: Toyota Supra (от 5 534 000 Р), Lexus LC (от 8 240 000 Р), Polestar 2, BMW X4 (от 3 060 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota, Lexus, Polestar, BMW
