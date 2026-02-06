Смертный приговор: сразу девять культовых моделей покинут автосалоны в 2026 году

6 февраля 2026, 10:41
Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
Вышло исследование: в 2026 году сразу несколько известных моделей автомобилей прекратят свое существование. Какие машины не прошли проверку временем, почему их убирают с рынка и что это значит для российских автолюбителей — разбираемся в деталях.
Новость о том, что в 2026 году сразу девять автомобилей исчезнут с рынка, не может остаться незамеченной для российских автолюбителей. Это не просто очередная смена модельного ряда — речь идет о знаковых машинах, которые еще недавно считались перспективными. Для многих владельцев и потенциальных покупателей это означает не только перемены в выборе, но и возможные сложности с обслуживанием, запчастями и перепродажей, рассказал Motor1.
Компактный премиальный кроссовер Acura RDX официально уходит в историю. Производитель уже подтвердил, что готовит преемника, который будет гибридом, но ждать его придется не меньше двух лет. Это решение связано с изменением стратегии бренда и ставкой на электрификацию. Для тех, кто рассчитывал на обновление RDX, новость неприятная: ближайшие годы придется выбирать среди конкурентов или ждать появления новой модели.
Chrysler Pacifica Hybrid, минивэн, который с 2017 года был одним из немногих электрифицированных представителей своего класса, также завершает свой путь. Почти десятилетие на рынке, но теперь бренд меняет курс, и Pacifica Hybrid больше не вписывается в новую концепцию. Для семей, ценивших простор и экономичность этой модели, придется искать альтернативы.
Dodge Hornet, несмотря на громкое имя и амбициозный старт, не смог закрепиться на рынке. За три года было реализовано менее 40 тысяч экземпляров — слишком мало для выживания в жесткой конкуренции. Производитель признал: спрос не оправдал ожиданий, и модель снимают с производства.
Jeep Grand Cherokee 4xe оказался в центре масштабного отзыва в 2025 году, который затронул более 90 тысяч машин. После этого судьба гибридной версии была предрешена — модель исключают из линейки. Аналогичная участь постигла Jeep Wrangler 4xe: проблемы с надежностью привели к отзыву более 228 тысяч автомобилей, и бренд решил не продолжать выпуск.
Karma Revero, нишевый электрокар, в 2026 году уступит место новому поколению — Gyesera. В новой модели появится другой силовой агрегат, а сам бренд рассчитывает на перезапуск и обновление имиджа. Для поклонников Revero это означает конец эпохи и начало новой главы.
Lexus LC, двухдверное купе, никогда не было массовым, но всегда привлекало внимание своим дизайном и динамикой. Однако низкие продажи вынудили производителя отказаться от дальнейшего выпуска. В 2026 году модель исчезнет из салонов, уступив место другим проектам бренда.
Tesla также готовит серьезные перемены. Компания прекращает производство одной из версий Model S, чтобы освободить мощности для выпуска гуманоидных роботов Optimus на своем заводе во Фримонте. Это решение стало неожиданным даже для поклонников марки. Кроме того, в конце года Tesla завершит выпуск внедорожника Model X, который уже не отвечает современным требованиям и морально устарел.
Все эти перемены отражают глобальные тенденции: производители все чаще делают ставку на электрификацию, новые технологии и обновление модельных линеек. Для российских автолюбителей это сигнал внимательно следить за изменениями на рынке, особенно если речь идет о покупке или продаже автомобилей, которые вскоре могут стать редкостью.
Похожие материалы Акура, Крайслер, Додж, Джип, Лексус, Тесла
-
05.02.2026, 07:17
Jeep Grand Cherokee отзывают в США: обнаружена опасная ошибка в подвеске
Stellantis столкнулся с серьезной проблемой: у Jeep Grand Cherokee последних лет выявлен дефект, способный привести к отсоединению задних пружин прямо на ходу. Это решение затрагивает десятки тысяч автомобилей и может повлиять на репутацию бренда. Почему этот отзыв стал таким резонансным - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.02.2026, 04:40
Tesla отказывается от Model S и Model X ради масштабного производства роботов Optimus
Tesla официально прекращает выпуск Model S и Model X, чтобы освободить место для производства роботов Optimus. Маск заявил о намерении наладить выпуск миллионов роботов в Техасе, что может изменить расстановку сил в автопроме.Читать далее
-
31.01.2026, 12:58
Lexus прекращает выпуск одной из своих моделей после девяти лет на конвейере
Lexus неожиданно объявил о завершении выпуска одной из своих знаковых моделей. Решение связано с изменениями на рынке и снижением интереса к определенным типам автомобилей. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на сегмент премиальных купе и стратегию бренда в ближайшие годы.Читать далее
-
30.01.2026, 19:04
Почему Tesla отказалась от Model S и Model X: настоящие причины исчезновения
Tesla объявила о прекращении производства Model S и Model X, объяснив это переходом к робототехнике. Однако реальные причины кроются глубже: продажи этих моделей давно не оправдывали ожиданий, а рынок электрокаров изменился. Разбираемся, что на самом деле произошло и почему это важно для всей отрасли.Читать далее
-
29.01.2026, 15:35
Tesla прекращает выпуск Model S и Model X: смена курса компании
Tesla официально завершает производство Model S и Model X, закрывая целую эпоху в истории электромобилей. Решение связано с падением спроса и стратегией компании на развитие искусственного интеллекта и робототехники. Как это повлияет на будущее Tesla и рынок электрокаров - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 13:37
Tesla меняет курс: прекращение выпуска Model S и Model X в 2026 году
Tesla официально объявила о завершении производства своих флагманских моделей S и X уже во втором квартале 2026 года. На их месте появится совершенно новый продукт - человекоподобные роботы Optimus. Почему это решение может изменить рынок электромобилей и что теперь делать поклонникам классических Tesla - разбираемся в деталях. В материале раскрываем неожиданные последствия для автолюбителей и рассказываем, как изменится стратегия компании.Читать далее
-
17.01.2026, 19:11
Dodge Hornet: как американский кроссовер с итальянской душой не стал хитом
Dodge Hornet задумывался как конкурент японским и корейским кроссоверам. Итальянская техника, американский дизайн, амбициозные планы. Но реальность оказалась совсем иной. Что пошло не так? Читайте подробности.Читать далее
-
16.01.2026, 15:52
Acura RDX четвертого поколения станет гибридом с двумя электромоторами - производство текущей версии завершится в 2026 году
Acura RDX за два десятилетия разошлась тиражом 850 тысяч экземпляров. Модель уверенно держит позиции в США. В 2026 году привычная версия уйдет с конвейера. Следующее поколение выйдет с новым гибридным приводом. Что ждет поклонников марки - интрига сохраняется.Читать далее
-
15.01.2026, 00:51
Детройтский автосалон 2026 удивил дерзкими новинками от Ford, Ram и Chrysler
В Детройте показали неожиданные автомобили. Новые внедорожники и пикапы удивили публику. Некоторые концепты вызвали споры среди экспертов. Не все подробности раскрыты - интрига сохраняется.Читать далее
-
29.12.2025, 12:11
Jeep Grand Cherokee Trackhawk с 1800 л.с.: ускорение и рекорды на дрэг-стрипе
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018 года получил серьезные доработки и теперь выдает 1800 л.с. Его динамика поражает даже опытных автолюбителей. Узнайте, насколько быстро этот внедорожник разгоняется на прямой. В материале - реальные замеры и впечатления от заезда.Читать далее
