Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

6 февраля 2026, 10:41

Смертный приговор: сразу девять культовых моделей покинут автосалоны в 2026 году

Вышло исследование: в 2026 году сразу несколько известных моделей автомобилей прекратят свое существование. Какие машины не прошли проверку временем, почему их убирают с рынка и что это значит для российских автолюбителей — разбираемся в деталях.

Новость о том, что в 2026 году сразу девять автомобилей исчезнут с рынка, не может остаться незамеченной для российских автолюбителей. Это не просто очередная смена модельного ряда — речь идет о знаковых машинах, которые еще недавно считались перспективными. Для многих владельцев и потенциальных покупателей это означает не только перемены в выборе, но и возможные сложности с обслуживанием, запчастями и перепродажей, рассказал Motor1.

Компактный премиальный кроссовер Acura RDX официально уходит в историю. Производитель уже подтвердил, что готовит преемника, который будет гибридом, но ждать его придется не меньше двух лет. Это решение связано с изменением стратегии бренда и ставкой на электрификацию. Для тех, кто рассчитывал на обновление RDX, новость неприятная: ближайшие годы придется выбирать среди конкурентов или ждать появления новой модели.

Chrysler Pacifica Hybrid, минивэн, который с 2017 года был одним из немногих электрифицированных представителей своего класса, также завершает свой путь. Почти десятилетие на рынке, но теперь бренд меняет курс, и Pacifica Hybrid больше не вписывается в новую концепцию. Для семей, ценивших простор и экономичность этой модели, придется искать альтернативы.

Dodge Hornet, несмотря на громкое имя и амбициозный старт, не смог закрепиться на рынке. За три года было реализовано менее 40 тысяч экземпляров — слишком мало для выживания в жесткой конкуренции. Производитель признал: спрос не оправдал ожиданий, и модель снимают с производства.

Jeep Grand Cherokee 4xe оказался в центре масштабного отзыва в 2025 году, который затронул более 90 тысяч машин. После этого судьба гибридной версии была предрешена — модель исключают из линейки. Аналогичная участь постигла Jeep Wrangler 4xe: проблемы с надежностью привели к отзыву более 228 тысяч автомобилей, и бренд решил не продолжать выпуск.

Karma Revero, нишевый электрокар, в 2026 году уступит место новому поколению — Gyesera. В новой модели появится другой силовой агрегат, а сам бренд рассчитывает на перезапуск и обновление имиджа. Для поклонников Revero это означает конец эпохи и начало новой главы.

Lexus LC, двухдверное купе, никогда не было массовым, но всегда привлекало внимание своим дизайном и динамикой. Однако низкие продажи вынудили производителя отказаться от дальнейшего выпуска. В 2026 году модель исчезнет из салонов, уступив место другим проектам бренда.

Tesla также готовит серьезные перемены. Компания прекращает производство одной из версий Model S, чтобы освободить мощности для выпуска гуманоидных роботов Optimus на своем заводе во Фримонте. Это решение стало неожиданным даже для поклонников марки. Кроме того, в конце года Tesla завершит выпуск внедорожника Model X, который уже не отвечает современным требованиям и морально устарел.

Все эти перемены отражают глобальные тенденции: производители все чаще делают ставку на электрификацию, новые технологии и обновление модельных линеек. Для российских автолюбителей это сигнал внимательно следить за изменениями на рынке, особенно если речь идет о покупке или продаже автомобилей, которые вскоре могут стать редкостью.

Упомянутые модели: Acura RDX, Chrysler Pacifica (от 3 899 000 Р), Dodge Hornet, Jeep Grand Cherokee (от 3 664 000 Р), Lexus LC (от 8 240 000 Р), Tesla Model X
Упомянутые марки: Acura, Chrysler, Dodge, Jeep, Lexus, Tesla
