Список моделей, которые можно купить дешевле – как не ошибиться при выборе и оформлении

Какие автомобили из Беларуси сейчас выгоднее всего ввозить в Россию после новых ставок утильсбора

С 1 декабря в России изменились правила расчета утильсбора. Но автомобили из Беларуси по-прежнему можно купить выгодно. Какие модели подходят под льготные ставки и что важно знать перед покупкой? Разбираемся в деталях и подводных камнях.

С декабря 2025 года в России вступили в силу обновленные правила расчета утильсбора. Теперь при ввозе автомобиля из-за рубежа размер сбора зависит не только от объема двигателя, но и от его мощности. Для физических лиц льготные условия остались только для машин с двигателями до 160 л.с. Это заметно сузило круг выгодных предложений, но не закрыло их полностью.

По информации «Российской Газеты», несмотря на ужесточение требований, покупка автомобиля в Беларуси по-прежнему остается привлекательной. Причина проста: на белорусском рынке можно найти множество иномарок с небольшим пробегом, которые обойдутся дешевле, чем аналогичные предложения в России. Особенно это актуально для тех, кто не хочет переплачивать посредникам или связываться с «серыми» автосалонами.

Льготный утильсбор для ввоза из Беларуси составляет 3,4 тысячи рублей для машин младше трех лет и 5,2 тысячи рублей для более старых авто. Однако есть важное условие: автомобиль должен находиться в Беларуси не менее года и не менять владельца. Только тогда можно рассчитывать на минимальную ставку сбора.

Минск, Брест, Гродно и другие крупные города Беларуси давно стали центрами для покупки и переправки автомобилей в Россию. Здесь легко найти европейские, корейские и американские модели, которые еще не успели подорожать. К тому же, логистика между Беларусью и странами ЕС остается простой и быстрой, что позволяет регулярно обновлять ассортимент на местных рынках.

Перед покупкой важно проверить наличие всех необходимых документов. В первую очередь, это оригинал таможенного приходного ордера, пассажирская таможенная декларация и копия или оригинал таможенного удостоверения. Если хотя бы одного из этих документов нет, лучше отказаться от сделки, чтобы не столкнуться с проблемами при оформлении ЭПТС в России.

Еще один важный момент — проверка VIN-кода. Это позволит убедиться, что автомобиль не числится в розыске, не имеет ограничений и не был участником серьезных ДТП. Такая проверка поможет избежать неприятных сюрпризов после покупки.

Среди моделей, которые подпадают под льготную ставку утильсбора, можно выделить целый ряд популярных иномарок. Например, Honda HR-V, Civic и CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail, Mazda CX-5, CX-50 и CX-30, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Hyundai Mufasa и Kia Soul. Также в этот список входят Audi Q3, A3, Q2, A4 и A5, Skoda Karoq, Kodiaq и Superb, Volkswagen Arteon, Passat, Golf и Tiguan, Volvo XC40, Opel Astra и Corsa, BMW 3, 5 и X3.

Цены на такие автомобили в Беларуси начинаются примерно от 11 тысяч долларов за машины 2021-2022 годов выпуска. За более свежие и премиальные экземпляры придется заплатить до 50 тысяч долларов и выше. Даже с учетом всех расходов на оформление и транспортировку, итоговая экономия может достигать миллиона рублей по сравнению с покупкой аналогичной машины в России.

Однако стоит помнить о валютных рисках. Колебания курса могут быстро свести на нет всю выгоду от сделки. Поэтому перед покупкой важно внимательно просчитать все возможные расходы и оценить риски. В остальном, по мнению экспертов, схема ввоза автомобилей из Беларуси по-прежнему остается одной из самых выгодных для российских автолюбителей.