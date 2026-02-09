Свежий рейтинг качества: какие китайские машины удивили надежностью, а кто разочаровал владельцев

9 февраля 2026, 07:57
Какие автомобили китайской сборки признаны самыми надежными в 2026 году
Вышло исследование: эксперты назвали автомобили китайской сборки с наименьшим числом заводских дефектов. Неожиданные лидеры и аутсайдеры рейтинга - что это значит для российских покупателей и почему стоит обратить внимание на новые тренды.
Для российских автолюбителей, которые все чаще выбирают машины китайской сборки, свежий рейтинг надежности стал настоящим ориентиром. В условиях, когда параллельный импорт и локализация производства в России набирают обороты, вопрос качества автомобилей из КНР выходит на первый план. Новое исследование, проведенное Китайской Сетью качества автомобилей и охватившее 175 бензиновых моделей, выявило неожиданных лидеров и аутсайдеров, что напрямую влияет на выбор покупателей и формирует новые тренды на рынке.
В центре внимания оказались совместные предприятия, выпускающие автомобили на территории Китая. Именно их продукция собрала наименьшее количество нареканий от владельцев по поводу заводских дефектов и неисправностей. Абсолютным фаворитом рейтинга стал семейный кроссовер Audi Q6, который выпускается на мощностях СП SAIC-Volkswagen. Этот автомобиль, активно поставляемый в Россию по параллельному импорту, набрал всего 140 штрафных баллов - минимальный показатель среди всех участников исследования. Такой результат говорит о крайне редких поломках и высокой надежности, что особенно важно для российских дорог и климата.
Следом за Audi Q6 расположились кроссоверы Honda UR-V и XR-V, производимые СП Honda-Dongfeng. Они получили 142 и 143 балла соответственно, что также свидетельствует о высоком уровне сборки и минимуме проблем в эксплуатации. Четвертое место занял компактный Audi Q2L от СП FAW-Volkswagen (145 баллов), а пятерку замкнул Honda Avancier, выпускаемый СП Honda-GAC, с 146 баллами.
Однако не все совместные проекты могут похвастаться стабильным качеством. Например, Range Rover Evoque, который собирается на СП Chery-Jaguar Land Rover, оказался почти в самом конце списка - 263 балла. Это один из худших результатов, что может стать неприятным сюрпризом для поклонников британского бренда. В числе аутсайдеров также оказались Venucia Star (259 баллов) и Dongfeng Aeolus AX7 (267 баллов), что говорит о серьезных проблемах с качеством у некоторых моделей.
Если говорить о китайских автомобилях, официально представленных на российском рынке, то здесь наилучший результат показал полноразмерный кроссовер GAC GS8 - 147 баллов и шестое место в общем зачете, пишут Автоновости дня. Восьмую строчку занял Jetta VS7 (150 баллов), а девятую - рамный внедорожник Tank 500 (151 балл). Компактный GAC GS3 с 153 баллами оказался на 11-й позиции, что также можно считать достойным результатом.
Зато такие популярные в России модели, как Haval Dargo, Tank 400, Exeed TXL, Changan CS35 Plus, Tank 300 и Changan Uni-K, не смогли пробиться в топ-10. Haval Dargo занял 17 место (161 балл), Tank 400 - 19 место (163 балла), Exeed TXL - 23 место (169 баллов), Changan CS35 Plus - 25 место (171 балл), Tank 300 - 27 место (173 балла), а Changan Uni-K и вовсе оказался на 34-й позиции (180 баллов).
Любопытно, что кроссовер Kaiyi X7 Kunlun, который собирают на калининградском «Автоторе», и популярный Geely Monjaro получили по 181 баллу и заняли 35 и 36 места соответственно. Это наглядно показывает, что локализация производства не всегда гарантирует высокое качество, а известность бренда не спасает от проблем с надежностью.
Результаты рейтинга подчеркивают: при выборе китайского автомобиля стоит обращать внимание не только на марку, но и на конкретную модель и предприятие, где она производится. Совместные проекты с мировыми автогигантами пока остаются вне конкуренции по части надежности, а вот самостоятельные китайские бренды, несмотря на активное продвижение, пока не могут похвастаться столь же стабильными показателями. Для российского рынка это сигнал: выбирать стоит с умом, не полагаясь только на громкое имя или привлекательную цену.
