Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Дарья Климова

16 февраля 2026, 14:02

Какие автомобили массово отзывали в России в 2025 году: статистика и главные причины

Список марок и моделей, которые чаще всего отправляли на ремонт в 2025 году из-за серьезных дефектов

Вышло исследование: в 2025 году в России резко выросло число отзывов автомобилей - почти полмиллиона машин отправили на сервис из-за опасных неисправностей. Какие марки попали в список, что стало причиной и как это повлияет на рынок - разбираемся в деталях.

В 2025 году российские автовладельцы столкнулись с беспрецедентным ростом отзывных кампаний: почти полмиллиона автомобилей разных марок были отправлены на сервис из-за серьезных технических проблем. Эта тенденция затронула не только привычные бренды, но и новые модели, активно появляющиеся на рынке. Для многих водителей это стало тревожным сигналом: теперь даже новые машины могут потребовать срочного ремонта, а привычные гарантии безопасности оказались под вопросом.

По информации Autonews, за год Росстандарт инициировал 29 отзывных кампаний, что более чем в три раза превышает показатели 2024 года. Если годом ранее на сервис отправили 141 830 машин, то в 2025-м эта цифра достигла 486,6 тысячи. Особенно заметно выросло число обращений в первой половине года - 276 165 автомобилей. В списке оказались как легковые, так и грузовые транспортные средства, причем под сервисные акции попали не только официально представленные марки, но и продукция глобальных автогигантов, продолжающих влиять на российский рынок.

Марки и модели, попавшие под массовые отзывы

Среди лидеров по числу отозванных машин оказались Hyundai (99 256 автомобилей), Kia (85 338), Toyota (4 341) и Suzuki (3 756). Причины - от риска самовозгорания до критических неисправностей двигателя и тормозной системы. Китайские бренды, которые за последние годы заняли значительную долю рынка, также не избежали проблем: их отзывали из-за возможных утечек топлива и угрозы возгорания. Российские Lada массово дооснащались блоками ЭРА-ГЛОНАСС, чтобы соответствовать новым требованиям безопасности.

Эксперты отмечают, что подобные сервисные кампании - не редкость для современных автомобилей, которые становятся все сложнее и технологичнее. Однако для владельцев это означает дополнительные хлопоты: визиты на сервис, ожидание запчастей и, в некоторых случаях, временное ограничение эксплуатации машины. Особенно остро это ощущается на фоне роста цен и ужесточения условий автокредитования, когда обновить автомобиль становится все сложнее.

Рост отзывов: признак проблем или новый стандарт?

Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов считает, что увеличение числа отзывов не обязательно говорит о падении качества автомобилей. По его словам, уход крупных зарубежных брендов и перераспределение рынка привели к тому, что основная нагрузка по контролю легла на оставшиеся компании - преимущественно китайские и российские. Кроме того, автомобилисты стали дольше эксплуатировать свои машины, что приводит к естественному выявлению большего числа дефектов по мере износа.

Еще один важный фактор - усложнение конструкции современных автомобилей. Новые технологии, электронные системы и дополнительные опции делают машины более уязвимыми к сбоям, а диагностика и ремонт требуют все большего профессионализма. Как отмечает Тузов, производители стараются оперативно устранять выявленные недостатки, чтобы не потерять доверие покупателей.

Контроль и надзор: что меняется на рынке

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин подчеркивает, что не все проблемы решаются через официальные отзывные кампании. По его мнению, есть случаи, когда сервисные акции должны были быть проведены, но этого не произошло. В качестве примера он приводит продукцию Sitrak, где машины эксплуатируются без обязательных модулей ГЛОНАСС, что создает дополнительные риски на дорогах.

Тузов связывает рост числа отзывов с ужесточением российских стандартов и повышенным вниманием к безопасности. Законодательство становится строже, а производители вынуждены быстрее реагировать на потенциальные дефекты. Это отражает не столько ухудшение качества, сколько изменение подхода к контролю и структуре рынка. Основные причины - новые требования к безопасности, усиление надзора и появление на рынке большого числа новых моделей, которые еще не прошли проверку временем.

Последствия для автовладельцев и рынка

Массовые сервисные кампании в 2025 году стали настоящим испытанием для российских автомобилистов. Владельцы вынуждены чаще обращаться в сервисные центры, сталкиваться с нехваткой запчастей и задержками в ремонте. Для многих это стало поводом задуматься о надежности новых моделей и пересмотреть свои предпочтения при выборе автомобиля.

Вышло исследование, согласно которому ужесточение контроля и новые требования к безопасности могут привести к еще большему числу отзывов в ближайшие годы. Важно помнить, что не только технические дефекты, но и любые неоформленные доработки могут стать причиной серьезных проблем для владельцев. Например, недавно обсуждались изменения в правилах тюнинга, которые могут привести к штрафам и аннулированию регистрации - подробнее об этом можно узнать в материале о новых рисках для водителей при изменении конструкции авто.

Как пишет Autonews, в ближайшее время ожидается новая волна отзывов: только BMW планирует отправить на ремонт более полумиллиона автомобилей из-за угрозы возгорания. Это подтверждает, что ситуация на рынке остается напряженной, а автовладельцам стоит быть особенно внимательными к сообщениям о сервисных кампаниях и не откладывать визит в сервис при первых признаках неисправности.

Упомянутые марки: Hyundai, KIA, Toyota, Suzuki, BMW, ВАЗ (Lada)
