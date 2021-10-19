Какие автомобили массовых марок попали под налог на роскошь в 2021 году (список)
Фото: Volkswagen
Для многих владельцев стало сюрпризом, что теперь их машина, не премиального бренда, считается роскошной. Страшно даже подумать, сколько сюрпризов нам готовит следующий налоговый период, в котором учтут цены после массового подорожания машин в 2021 году. Пока планку роскоши в 3 млн рублей власти пересматривать не собираются.
Итак, напомним, какие модели масс-маркета попали в список роскошных автомобилей в 2021 году:
Kia Stinger GT
Kia Mohave
Toyota Hiace
Toyota Highlander
Toyota Fortuner
Mazda CX-9
Nissan Murano
Nissan Pathfinder
Peugeot Traveller
Skoda Kodiaq
Subaru Outback
Volkswagen Teramont
Volkswagen Amarok
Volkswagen Multivan
Все автомобили в списке разделены на четыре категории, пишет Autonews. Налог на автомобили стоимостью от 3 до 5 млн рублей и возрастом до 3 лет считают с повышающим коэффициентом 1,1. Коэффициент 2 применяют для машин стоимостью от 5 до 10 млн рублей и возрастом не старше 5 лет. Автомобилям из третьей и четвертой категории назначили коэффициент 3. К ним относятся машины стоимостью от 10 до 15 млн рублей не старше 10 лет и стоимостью свыше 15 млн рублей не старше 20 лет.
- 169 999 РВАЗ (Lada) Priora 2010 в Москве
- 560 000 РVolkswagen Touran 2008 в Москве
- 3 990 000 РMercedes GLC-класс Coupe 2019 в Москве
- 1 850 000 РMitsubishi Outlander 2017 в Москве
- 1 879 000 РCitroen Grand C4 Picasso 2018 в Москве
- 8 850 000 РDodge Ram 2021 в Москве
- 580 000 РMercedes M-класс 2003 в Москве
- 2 049 000 РHyundai Grand Santa Fe 2015 в Москве
- 168 000 РВАЗ (Lada) 2115 Samara 2006 в Москве
- 670 000 РNissan Pathfinder 2007 в Москве
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