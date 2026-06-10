Какие автомобили меняют на новые гибриды VOYAH

В мае, согласно данным агентства «Автостат», VOYAH стал самым популярным премиальным брендом в России. В стране было реализовано около 1,6 тыс автомобилей марки, что в 3,3 раза больше, чем в мае прошлого года.

Основной объем продаж VOYAH по-прежнему приходится на гибридный кроссовер ФРИ/FREE. Он предлагается с полным приводом, двумя электродвигателями на передней и задней осях, а также турбированным 4-цилиндровым ДВС. Общая мощность всех моторов автомобиля составляет 490 л.с.



В режиме последовательного гибрида VOYAH ФРИ/FREE использует энергию, генерируемую бензиновым двигателем. Заявленный запас хода кроссовера составляет около 1000 км, из них тяговая аккумуляторная батарея может обеспечить до 160 км.



Руководитель отдела продаж петербургского дилерского центра «VOYAH Аларм-Моторс» Никита Козлов рассказал редактору 110km.ru, что 85% продаж новых VOYAH ФРИ/FREE приходится на сделки трейд-ин. «В зачет сдают премиальные немецкие автомобили, машины брендов, которые до недавнего времени официально не были представлены в России, а также кроссоверы китайских марок среднего ценового сегмента. VOYAH ФРИ отличается от этих автомобилей за счет длительной гарантии, динамических характеристик, высокого уровня технологичности, элементов спортивного дизайна в интерьере и экстерьере, а также цены, которая формируется с учетом государственной субсидии в 925 тыс рублей. Эта льгота предоставляется по программам льготного кредитования и лизинга. Отдельными преимуществами кроссовера можно назвать локальную сборку и накопленный опыт в России – автомобиль дебютировал в нашей стране более трех лет назад. А некоторые покупатели отмечают и эксклюзивные цвета кузова, которые предлагает производитель».



В дизайне VOYAH ФРИ/FREE используются автоматически выдвигающиеся дверные ручки, спойлер на двери багажника, тонировка стекол задней полусферы автомобиля, 20-дюймовые алюминиевые диски, фары с автоматической регулировкой высоты. В интерьере доступны атмосферная подсветка салона, накладки на пороги передних и задних дверей, тканевая обивка потолка, передние боковые шумопоглощающие стекла, приветственная проекция в передних дверях, камера контроля второго ряда сидений.



В апреле VOYAH ФРИ/FREE вошел в десятку самых продаваемых легковых автомобилей в двух столичных регионах. По данным пресс-службы марки, модель заняла четвертое место по продажам в Москве и Московской области (515 проданных машин) и шестое место — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (241 авто).



В модельном ряду бренда VOYAH в России, помимо VOYAH ФРИ/FREE, представлены еще три гибридные модели: седан VOYAH PASSION/СТРАСТЬ, минивэн VOYAH DREAM/МЕЧТА и дебютант этого года полноразмерный кроссовер VOYAH TAISHAN/ТАЙШАН.