Бензин «Евро-2» официально вернулся на АЗС: кому он спасет двигатель, а кому его разрушит

13 августа 2026, 19:08
Какие автомобили могут использовать бензин стандарта «Евро-2» без риска для мотора
Какие автомобили могут использовать бензин стандарта «Евро-2» без риска для мотора
Мало кто задумывается, что выбор бензина напрямую влияет на ресурс двигателя и экологию. Сейчас на АЗС появилось топливо стандарта «Евро-2», и многие водители не знают, для каких машин оно действительно безопасно. Какие риски скрывает этот бензин, что изменилось в правилах информирования на заправках и почему это важно именно сейчас - объяснил эксперт.
Возвращение на российский рынок бензина стандарта «Евро-2» стало важным событием для владельцев старых автомобилей. Для многих автолюбителей это не просто вопрос цены, а реальная возможность продлить жизнь своему транспортному средству без риска для двигателя. Как сообщает «Российская газета», теперь на сайтах АЗС информируют покупателей о классе топлива, что позволяет осознанно выбрать подходящий вариант.
Автоэксперт Игорь Моржаретто отметил: бензин «Евро-2» содержит больше серы по сравнению с современными марками. Это топливо рассчитано на автомобили, выпущенные в советское время, такие как «Жигули» и «Волга», а также на иномарки 80–90-х годов. Для новых машин с современной системой впрыска и катализаторами такой бензин может быть опасен — из-за высокого содержания серы и других примесей возможен ускоренный износ деталей и выход из строя экологических систем.
По информации «Российской газеты», в бензине «Евро-2» допускается содержание серы до 500 мг на килограмм, бензола — не более 5%, монометиланилина — до 1,3%. Для сравнения: в современных стандартах эти показатели значительно ниже, что снижает вред для окружающей среды и двигателя. Именно поэтому важно обращать внимание на маркировку топлива на заправках, особенно если автомобиль оснащён чувствительной электроникой или катализатором.
Стоит добавить, что использование неподходящего топлива может привести не только к поломкам, но и к повышению выбросов вредных веществ. Для владельцев современных авто выбор бензина низкого экологического класса может обернуться дорогостоящим ремонтом. В то же время для устаревших машин, не оснащённых катализаторами, «Евро-2» остаётся допустимым вариантом. Эксперты советуют внимательно изучать характеристики топлива и не экспериментировать с присадками, так как их эффективность часто переоценивается. Важно помнить: правильный выбор бензина — залог долгой и надёжной работы двигателя.
Новые правила информирования на АЗС позволяют водителям самостоятельно оценивать риски и выбирать топливо, исходя из возраста и технического состояния машины. Это особенно актуально на фоне роста числа старых автомобилей на дорогах и изменений в автопарке. Кстати, недавно обсуждалась ещё одна важная тема — почему премиальные бренды не спешат снижать цены на новые модели: подробности в материале о стратегии Aurus .
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