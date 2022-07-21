Какие автомобили могут разрешить купить на материнский капитал
Редакция портала «Автоновости дня» изучила актуальные предложения на российском рынке и рекомендованные автопроизводителями цены, чтобы выбрать автомобили, которые соответствуют заданным критериям. В список попали более двух десятков моделей российских и иностранных брендов. Например, седан Hyundai Solaris (от 1 408 000 руб.) и кроссовер Hyundai Creta (от 1 859 000 руб.). Бренд Kia представляют четыре модели: Rio и Rio X, Picanto и Seltos. Также есть только один Nissan – Terrano, зато абсолютно весь модельный ряд Renault, который до недавнего времени собирали в нашей стране. Значатся в списке лифтбеки Skoda Rapid и Volkswagen Polo, не говоря уже об автомобилях Lada.
Нюанс в том, что пока соответствующий законопроект примут, дилеры могут успеть распродать большую часть складских запасов. На сегодняшний день конвейеры большинства автозаводов иностранных брендов в России простаивают, а поставки приостановлены. Поэтому рассчитывать можно только на упрощенные Lada. Внедорожники УАЗ не подходят по мощности (135 или 150 л.с.). Та же проблема и у будущего липецкого электрокара Evolute, он сможет развивать до 163 л.с.
Напомним, размер материнского капитала на первого ребенка в 2022 году составляет 524,5 тыс. рублей, а на второго – 693,1 тыс. рублей (если субсидия не была получена на первого) или 168,6 тыс. рублей, если субсидия уже была оформлена на первенца.
-
21.07.2022, 18:00
Citroen запустил в серию яркий кроссовер за 400 тысяч рублей
В Индии на заводе Stellantis стартовала сборка компактного кроссовера Citroen C3, который по габаритам очень близок к нашей Lada Xray. Однако в отличие от отечественной модели, у индийской машины локализовано 90% компонентов, что позволяет предложить покупателям привлекательную цену.Читать далее
-
21.07.2022, 17:15
ГАЗ назвал сроки запуска нового «Соболя»
Группа ГАЗ планирует начать серийное производство коммерческого автомобиля нового поколения – «Соболь NN». Первыми на рынок выйдут грузовой и грузопассажирский фургоны.Читать далее
-
21.07.2022, 17:02
Китайский «Аурус» привезет в Россию два седана и два кроссовера
Китайский производитель премиальных автомобилей Hongqi выбрал модели, которые будет продавать на российском рынке. Отечественным клиентам предложат четыре автомобиля, причем один из них не продается еще даже в самой Поднебесной.Читать далее
-
21.07.2022, 14:34
Запчасти из Мелитополя, фары – из Руденска: новые направления импорта
Российские производители в последние несколько месяцев активно ищут альтернативных поставщиков комплектующих, которые бы могли заменить ушедшие с отечественного рынка западные компании.Читать далее
-
21.07.2022, 11:05
Главные достоинства и недостатки электрокаров
Крупнейшие автопроизводители отказываются от разработки новых бензиновых и дизельных ДВС, вкладывая миллиарды в развитие электрокаров. Автомобили с электрической силовой установкой входят в моду, но есть у них и ярые противники, указывающие на ряд серьезных недостатков.Читать далее
-
21.07.2022, 09:59
Посмотрите на спорткар Mazda с уморительно маленьким рулем (он еще и белый)
Тиктокер Тайлер Аткин установил на свою Mazda Miata/MX-5 руль от Nintendo диаметром всего 8 дюймов или порядка 20 сантиметров. Когда ролик набрал несколько миллионов просмотров, Тайлер решил продолжить тюнинг и добавил еще больше периферийных устройств Nintendo Wii.Читать далее
-
21.07.2022, 18:00
Citroen запустил в серию яркий кроссовер за 400 тысяч рублей
В Индии на заводе Stellantis стартовала сборка компактного кроссовера Citroen C3, который по габаритам очень близок к нашей Lada Xray. Однако в отличие от отечественной модели, у индийской машины локализовано 90% компонентов, что позволяет предложить покупателям привлекательную цену.Читать далее
-
21.07.2022, 17:15
ГАЗ назвал сроки запуска нового «Соболя»
Группа ГАЗ планирует начать серийное производство коммерческого автомобиля нового поколения – «Соболь NN». Первыми на рынок выйдут грузовой и грузопассажирский фургоны.Читать далее
-
21.07.2022, 17:02
Китайский «Аурус» привезет в Россию два седана и два кроссовера
Китайский производитель премиальных автомобилей Hongqi выбрал модели, которые будет продавать на российском рынке. Отечественным клиентам предложат четыре автомобиля, причем один из них не продается еще даже в самой Поднебесной.Читать далее
-
21.07.2022, 14:34
Запчасти из Мелитополя, фары – из Руденска: новые направления импорта
Российские производители в последние несколько месяцев активно ищут альтернативных поставщиков комплектующих, которые бы могли заменить ушедшие с отечественного рынка западные компании.Читать далее
-
21.07.2022, 11:05
Главные достоинства и недостатки электрокаров
Крупнейшие автопроизводители отказываются от разработки новых бензиновых и дизельных ДВС, вкладывая миллиарды в развитие электрокаров. Автомобили с электрической силовой установкой входят в моду, но есть у них и ярые противники, указывающие на ряд серьезных недостатков.Читать далее
-
21.07.2022, 09:59
Посмотрите на спорткар Mazda с уморительно маленьким рулем (он еще и белый)
Тиктокер Тайлер Аткин установил на свою Mazda Miata/MX-5 руль от Nintendo диаметром всего 8 дюймов или порядка 20 сантиметров. Когда ролик набрал несколько миллионов просмотров, Тайлер решил продолжить тюнинг и добавил еще больше периферийных устройств Nintendo Wii.Читать далее
- 44 490 000 РMercedes G-класс AMG 2022 в Москве
- 9 270 000 РMercedes S-класс 2017 в Москве
- 5 710 000 РLand Rover Discovery 2018 в Москве
- 5 437 000 РLexus LX 2016 в Москве
- 2 347 000 РToyota Camry 2020 в Москве
- 1 687 000 РFord Kuga 2016 в Москве
- 3 695 000 РToyota Camry 2020 в Москве
- 5 699 000 РVolkswagen Teramont 2021 в Москве
- 6 499 006 РDodge Challenger 2019 в Москве
- 3 000 000 РBMW X5 2013 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий