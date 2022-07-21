Какие автомобили могут разрешить купить на материнский капитал

Думские депутаты обсуждают законопроект, разрешающий тратить средства материнского капитала на покупку нового автомобиля. Главных условий всего четыре. Машина должна быть собрана на территории РФ. В салоне должно быть не менее четырех мест. Мощность двигателя не должна превышать 92 кВт (125 л.с.), и стоит такой автомобиль должен не более 2 млн рублей.

Редакция портала «Автоновости дня» изучила актуальные предложения на российском рынке и рекомендованные автопроизводителями цены, чтобы выбрать автомобили, которые соответствуют заданным критериям. В список попали более двух десятков моделей российских и иностранных брендов. Например, седан Hyundai Solaris (от 1 408 000 руб.) и кроссовер Hyundai Creta (от 1 859 000 руб.). Бренд Kia представляют четыре модели: Rio и Rio X, Picanto и Seltos. Также есть только один Nissan – Terrano, зато абсолютно весь модельный ряд Renault, который до недавнего времени собирали в нашей стране. Значатся в списке лифтбеки Skoda Rapid и Volkswagen Polo, не говоря уже об автомобилях Lada.

Нюанс в том, что пока соответствующий законопроект примут, дилеры могут успеть распродать большую часть складских запасов. На сегодняшний день конвейеры большинства автозаводов иностранных брендов в России простаивают, а поставки приостановлены. Поэтому рассчитывать можно только на упрощенные Lada. Внедорожники УАЗ не подходят по мощности (135 или 150 л.с.). Та же проблема и у будущего липецкого электрокара Evolute, он сможет развивать до 163 л.с.

Напомним, размер материнского капитала на первого ребенка в 2022 году составляет 524,5 тыс. рублей, а на второго – 693,1 тыс. рублей (если субсидия не была получена на первого) или 168,6 тыс. рублей, если субсидия уже была оформлена на первенца.

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