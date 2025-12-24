Эксперт назвал лучшие альтернативы — что выбрать вместо подержанного Sportage

Какие автомобили могут заменить Kia Sportage с пробегом в 2025 году

Многие владельцы Kia Sportage сталкиваются с серьезными проблемами после 100 тысяч км. Эксперт выделил несколько достойных альтернатив среди новых и подержанных авто. Какие модели сейчас доступны на российском рынке и на что обратить внимание при выборе - читайте в нашем материале.

На российском рынке подержанных автомобилей Kia Sportage с пробегом от 100 до 150 тысяч километров часто вызывает вопросы у потенциальных покупателей. По информации «Российской Газеты», автомобили этого возраста и пробега нередко сталкиваются с серьезными техническими сложностями. Среди наиболее распространенных проблем - износ цилиндров двигателя и растяжение цепи ГРМ. Эти неисправности встречаются почти у всех машин данной модели, выпущенных 10-15 лет назад. При покупке такого кроссовера на вторичном рынке будущему владельцу, скорее всего, придется либо вкладываться в ремонт, либо надеяться, что предыдущий хозяин уже устранил эти недостатки. Однако, несмотря на затраты, восстановление старого Sportage все равно обойдется дешевле, чем приобретение нового автомобиля.

Сегодня приобрести новый Kia Sportage в России за сумму до 3,5 миллиона рублей практически невозможно. После увеличения утилизационного сбора и изменений в параллельном импорте стоимость новых машин этой модели выросла до 5 миллионов рублей. Это делает покупку нового Sportage малореальной для большинства автолюбителей с ограниченным бюджетом.

В сложившейся ситуации эксперты советуют обратить внимание на современные китайские кроссоверы. Среди них выделяются Haval F7, Geely Atlas и Chery Tiggo 7 Pro. Эти автомобили по габаритам и характеристикам близки к Kia Sportage, но при этом оснащены более современными мультимедийными системами и богаче укомплектованы. Их стоимость находится в пределах 3,5 миллиона рублей, что делает их наиболее доступными вариантами среди новых машин.

Если же рассматривать возможность увеличения бюджета до 5 миллионов рублей и воспользоваться параллельным импортом, то выбор расширяется. В этом случае можно присмотреться к Volkswagen Tiguan, произведенному в Китае, с мотором объемом 1,4 литра, а также к Hyundai Santa Fe из Южной Кореи. Оба этих автомобиля отличаются высоким уровнем комфорта и надежности, но их цена уже приближается к верхней границе обозначенного бюджета.

Что касается официально продающихся в России моделей KGM (ранее SsangYong), то они, по мнению специалистов, не могут считаться полноценной заменой Kia Sportage. Качество новых моделей этой марки не превосходит корейский кроссовер, а проблемы с двигателями могут возникнуть даже раньше, чем у подержанного Sportage.

Для тех, кто рассматривает покупку автомобиля с пробегом, альтернативой могут стать трех- или пятилетние Volkswagen Tiguan и Hyundai Santa Fe. Эти машины еще не успели потерять в цене слишком сильно, но при этом обладают современными опциями и высоким уровнем надежности. Важно тщательно проверять техническое состояние таких автомобилей перед покупкой, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Таким образом, выбор замены для Kia Sportage с пробегом зависит от бюджета и предпочтений покупателя. Китайские кроссоверы становятся все более популярными благодаря сочетанию цены и оснащения, а среди подержанных машин выгодно выделяются Tiguan и Santa Fe. В любом случае, перед покупкой стоит внимательно изучить состояние выбранного автомобиля и оценить все возможные расходы на обслуживание.