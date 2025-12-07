Список популярных моделей, которые больше не получится привезти в Россию – что ждет автолюбителей

Какие автомобили мощнее 160 л.с. исчезнут с российского рынка в 2025 году

В России меняются правила ввоза машин. Новые требования к утильсбору затронут автомобили с мощностью выше 160 л.с. Какие модели исчезнут с рынка и как это повлияет на цены – рассказываем в материале.

С декабря 2025 года в России вступили в силу новые правила, которые фактически закрывают возможность ввоза автомобилей с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил по прежним льготным условиям. Теперь за такие машины придется платить значительно больше, что делает их импорт практически бессмысленным для большинства покупателей.

Ранее автомобили с мощностью выше 160 л.с. можно было оформить на физическое лицо, заплатив относительно небольшой утильсбор. Однако теперь эта лазейка закрыта: для таких машин сумма сбора увеличивается в разы, а для некоторых моделей она достигает нескольких миллионов рублей. Это приведет к тому, что многие популярные иномарки просто исчезнут с российского рынка.

Какие новые автомобили больше не получится привезти

В топе самых востребованных новых машин, которые теперь станут недоступны для параллельного импорта, оказались такие модели, как Toyota RAV4, Toyota Highlander, BMW X3, BMW X5, Volkswagen Tiguan, Lexus RX, Mercedes-Benz G-Class и RAM 1500. Некоторые из них, например, Geely Monjaro и Geely Coolray, останутся в продаже у официальных дилеров, но их стоимость будет заметно выше, чем при самостоятельном ввозе.

Для Mercedes-Benz G-Class и RAM 1500 ситуация почти не изменится, так как эти автомобили и раньше оформлялись по полной ставке утильсбора из-за большого объема двигателя. А вот остальные модели из списка теперь подорожают минимум на миллион рублей, что сделает их покупку невыгодной.

Вторичный рынок: что ждет подержанные иномарки

Среди подержанных автомобилей, которые россияне чаще всего ввозили в 2025 году, лидируют Hyundai Palisade, BMW 5-Series, Subaru Levorg, Kia Sorento, Kia Carnival, BMW X5, Toyota RAV4, BMW X3, Hyundai Santa Fe и Kia K5. Большинство этих машин поступали из Южной Кореи, некоторые из Китая и Японии.

С введением новых правил утильсбора ввоз подержанных иномарок мощнее 160 л.с. практически прекратится. Это приведет к тому, что на рынке останутся только те экземпляры, которые уже ввезены, а цены на них неизбежно вырастут. Кроме того, средний возраст доступных автомобилей увеличится, а выбор станет заметно скуднее.

Сколько теперь придется платить за утильсбор

Размер утильсбора теперь зависит от объема двигателя, мощности и возраста автомобиля. Для новых машин с двигателем 1,0–2,0 литра и мощностью 160–190 л.с. минимальная сумма составит 750 тысяч рублей, а с 2026 года – уже 900 тысяч. Для автомобилей 3–5 лет утильсбор увеличится до 1,2–1,5 миллиона рублей, а для машин с объемом 2,0–3,0 литра – до 1,9–2,3 миллиона. Подержанные авто с такими характеристиками обойдутся еще дороже – до 3,5 миллионов рублей.

Электромобили и гибриды также попали под новые ограничения: для них порог льготного утильсбора снижен до 80 л.с., а минимальная сумма составляет 826 тысяч рублей. Более мощные модели, такие как Li Auto, Zeekr или Lynk & Co, будут стоить от 1,9 до 4 миллионов только за утильсбор, не считая таможенных пошлин.

Что останется на рынке и чего ждать дальше

Пока еще можно ввозить автомобили с мощностью до 160 л.с., среди которых есть интересные предложения из Китая, Кореи и Японии. Однако такие машины часто уступают по оснащению и возможностям более мощным моделям: у них нет полного привода, семиместных версий или электрических модификаций. Ходят слухи, что в будущем порог мощности могут снизить до 100–120 л.с., что еще сильнее ограничит выбор.

Владельцы уже ввезенных автомобилей сталкиваются с доначислением крупных сумм за утильсбор, что вызывает недовольство и вопросы к новым правилам. В целом, изменения ведут к сокращению ассортимента и росту цен на рынке, а покупателям придется выбирать из того, что останется доступно официально.