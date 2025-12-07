Список популярных моделей, которые больше не получится привезти в Россию – что ждет автолюбителей

7 декабря 2025, 07:18
Какие автомобили мощнее 160 л.с. исчезнут с российского рынка в 2025 году
Какие автомобили мощнее 160 л.с. исчезнут с российского рынка в 2025 году
В России меняются правила ввоза машин. Новые требования к утильсбору затронут автомобили с мощностью выше 160 л.с. Какие модели исчезнут с рынка и как это повлияет на цены – рассказываем в материале.
С декабря 2025 года в России вступили в силу новые правила, которые фактически закрывают возможность ввоза автомобилей с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил по прежним льготным условиям. Теперь за такие машины придется платить значительно больше, что делает их импорт практически бессмысленным для большинства покупателей.
Ранее автомобили с мощностью выше 160 л.с. можно было оформить на физическое лицо, заплатив относительно небольшой утильсбор. Однако теперь эта лазейка закрыта: для таких машин сумма сбора увеличивается в разы, а для некоторых моделей она достигает нескольких миллионов рублей. Это приведет к тому, что многие популярные иномарки просто исчезнут с российского рынка.
Какие новые автомобили больше не получится привезти
В топе самых востребованных новых машин, которые теперь станут недоступны для параллельного импорта, оказались такие модели, как Toyota RAV4, Toyota Highlander, BMW X3, BMW X5, Volkswagen Tiguan, Lexus RX, Mercedes-Benz G-Class и RAM 1500. Некоторые из них, например, Geely Monjaro и Geely Coolray, останутся в продаже у официальных дилеров, но их стоимость будет заметно выше, чем при самостоятельном ввозе.
Для Mercedes-Benz G-Class и RAM 1500 ситуация почти не изменится, так как эти автомобили и раньше оформлялись по полной ставке утильсбора из-за большого объема двигателя. А вот остальные модели из списка теперь подорожают минимум на миллион рублей, что сделает их покупку невыгодной.
Вторичный рынок: что ждет подержанные иномарки
Среди подержанных автомобилей, которые россияне чаще всего ввозили в 2025 году, лидируют Hyundai Palisade, BMW 5-Series, Subaru Levorg, Kia Sorento, Kia Carnival, BMW X5, Toyota RAV4, BMW X3, Hyundai Santa Fe и Kia K5. Большинство этих машин поступали из Южной Кореи, некоторые из Китая и Японии.
С введением новых правил утильсбора ввоз подержанных иномарок мощнее 160 л.с. практически прекратится. Это приведет к тому, что на рынке останутся только те экземпляры, которые уже ввезены, а цены на них неизбежно вырастут. Кроме того, средний возраст доступных автомобилей увеличится, а выбор станет заметно скуднее.
Сколько теперь придется платить за утильсбор
Размер утильсбора теперь зависит от объема двигателя, мощности и возраста автомобиля. Для новых машин с двигателем 1,0–2,0 литра и мощностью 160–190 л.с. минимальная сумма составит 750 тысяч рублей, а с 2026 года – уже 900 тысяч. Для автомобилей 3–5 лет утильсбор увеличится до 1,2–1,5 миллиона рублей, а для машин с объемом 2,0–3,0 литра – до 1,9–2,3 миллиона. Подержанные авто с такими характеристиками обойдутся еще дороже – до 3,5 миллионов рублей.
Электромобили и гибриды также попали под новые ограничения: для них порог льготного утильсбора снижен до 80 л.с., а минимальная сумма составляет 826 тысяч рублей. Более мощные модели, такие как Li Auto, Zeekr или Lynk & Co, будут стоить от 1,9 до 4 миллионов только за утильсбор, не считая таможенных пошлин.
Что останется на рынке и чего ждать дальше
Пока еще можно ввозить автомобили с мощностью до 160 л.с., среди которых есть интересные предложения из Китая, Кореи и Японии. Однако такие машины часто уступают по оснащению и возможностям более мощным моделям: у них нет полного привода, семиместных версий или электрических модификаций. Ходят слухи, что в будущем порог мощности могут снизить до 100–120 л.с., что еще сильнее ограничит выбор.
Владельцы уже ввезенных автомобилей сталкиваются с доначислением крупных сумм за утильсбор, что вызывает недовольство и вопросы к новым правилам. В целом, изменения ведут к сокращению ассортимента и росту цен на рынке, а покупателям придется выбирать из того, что останется доступно официально.
Похожие материалы Тойота, БМВ, Фольксваген, Хендай, Киа, Джили, Зикр, Лисян, Субару
-
07.12.2025, 15:42
В Индиане создали уникальный кастом Honda XR650L в стиле ретро-скрэмблер
В Индиане мастер Спенсер Парр вновь удивил поклонников кастомных мотоциклов. Его новый проект на базе Honda XR650L сочетает чистые линии и винтажный стиль. Автор уделяет внимание каждой детали, что делает каждую работу особенной. Узнайте, как создавался этот необычный скрэмблер.Читать далее
-
07.12.2025, 15:31
Tesla делает ставку на автопилот, чтобы выжить на фоне падения продаж и конкуренции
Tesla активно продвигает свой автопилот в Европе. В США компания почти не проявляет активности. Продажи электромобилей падают, а конкуренты наступают. Автономное вождение может стать последним шансом для Tesla. Что выберет компания – риск или осторожность?Читать далее
-
07.12.2025, 15:21
Encor создает уникальную версию Lotus Esprit с карбоновым кузовом – выпустят только 50 машин
Encor представил эксклюзивную версию Lotus Esprit с полностью новым карбоновым кузовом. Всего будет выпущено 50 экземпляров, каждый из которых стоит более 50 миллионов рублей. Проект обещает стать одним из самых ярких событий для поклонников классических спорткаров. Узнайте, чем удивит обновленный Esprit и почему его цена так высока.Читать далее
-
07.12.2025, 15:06
Владелец Dodge Challenger SRT Demon 170 с пробегом 1 261 миля пытается выгодно продать авто
В 2023 году выпустили всего 3 300 Dodge Challenger SRT Demon 170. Владельцы надеялись на рост цен. Один из них продает уникальный Plum Crazy Demon с пробегом 1 261 миля. Ставки пока не дотягивают до суммы покупки. Интрига сохраняется – удастся ли ему заработать на эксклюзиве.Читать далее
-
07.12.2025, 14:43
Редкая история Ford Fairlane 1969 года: вдова механика продает уникальный экземпляр
Ford Fairlane 1969 года вновь появился на рынке. Машина долгое время находилась в одних руках. После смерти владельца авто перешло к его жене. Теперь автомобиль ищет нового заботливого хозяина. В чем его уникальность – читайте далее.Читать далее
-
07.12.2025, 14:21
Владелец Lucid Air Touring 2025 делится опытом: разочарование и неожиданные проблемы
Владелец Lucid Air Touring 2025 спустя полгода эксплуатации делится впечатлениями. Он столкнулся с рядом досадных неисправностей. Ожидания от премиального электрокара не оправдались. В материале раскрываются детали его опыта. Не все так радужно, как кажется на первый взгляд.Читать далее
-
07.12.2025, 14:13
Ford отзывает более 108 тысяч Escape из-за риска отрыва накладок петель багажника
Ford объявил масштабный отзыв кроссоверов Escape последних лет выпуска. Причина – возможное отсоединение накладок петель багажника. Проблема затрагивает автомобили 2020-2022 и даже новые 2025 года. В чем суть дефекта и как он может повлиять на безопасность? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
07.12.2025, 14:01
Brabus Rocket GTS признан лучшим среди тюнингованных универсалов нового поколения
Brabus Rocket GTS снова в центре внимания автосообщества. Этот универсал не только поражает внешностью, но и удивляет динамикой. Модель получила престижную награду, что подогрело интерес к ней. Почему этот Shooting Brake вызывает столько эмоций — читайте в нашем материале.Читать далее
-
07.12.2025, 13:49
Можно ли реально сэкономить миллион при покупке авто в Белоруссии в 2025 году
Покупка автомобиля в Белоруссии кажется выгодной, но новые законы меняют правила игры. Утильсбор и ограничения на ввоз сводят экономию к минимуму. Разберемся, стоит ли сейчас ехать за машиной в Минск. Не спешите радоваться низким ценам – есть нюансы.Читать далее
-
07.12.2025, 10:38
Первая новая «Волга» замечена на автовозе — раскрыты детали кроссовера для России
В России засняли прототип новой «Волги» на автовозе. Автомобиль удивил современным обликом и логотипом. Ожидается, что модель построят на базе Geely Atlas. Подробности о запуске и технических характеристиках держат в секрете. Интрига вокруг проекта только нарастает.Читать далее
Похожие материалы Тойота, БМВ, Фольксваген, Хендай, Киа, Джили, Зикр, Лисян, Субару
-
07.12.2025, 15:42
В Индиане создали уникальный кастом Honda XR650L в стиле ретро-скрэмблер
В Индиане мастер Спенсер Парр вновь удивил поклонников кастомных мотоциклов. Его новый проект на базе Honda XR650L сочетает чистые линии и винтажный стиль. Автор уделяет внимание каждой детали, что делает каждую работу особенной. Узнайте, как создавался этот необычный скрэмблер.Читать далее
-
07.12.2025, 15:31
Tesla делает ставку на автопилот, чтобы выжить на фоне падения продаж и конкуренции
Tesla активно продвигает свой автопилот в Европе. В США компания почти не проявляет активности. Продажи электромобилей падают, а конкуренты наступают. Автономное вождение может стать последним шансом для Tesla. Что выберет компания – риск или осторожность?Читать далее
-
07.12.2025, 15:21
Encor создает уникальную версию Lotus Esprit с карбоновым кузовом – выпустят только 50 машин
Encor представил эксклюзивную версию Lotus Esprit с полностью новым карбоновым кузовом. Всего будет выпущено 50 экземпляров, каждый из которых стоит более 50 миллионов рублей. Проект обещает стать одним из самых ярких событий для поклонников классических спорткаров. Узнайте, чем удивит обновленный Esprit и почему его цена так высока.Читать далее
-
07.12.2025, 15:06
Владелец Dodge Challenger SRT Demon 170 с пробегом 1 261 миля пытается выгодно продать авто
В 2023 году выпустили всего 3 300 Dodge Challenger SRT Demon 170. Владельцы надеялись на рост цен. Один из них продает уникальный Plum Crazy Demon с пробегом 1 261 миля. Ставки пока не дотягивают до суммы покупки. Интрига сохраняется – удастся ли ему заработать на эксклюзиве.Читать далее
-
07.12.2025, 14:43
Редкая история Ford Fairlane 1969 года: вдова механика продает уникальный экземпляр
Ford Fairlane 1969 года вновь появился на рынке. Машина долгое время находилась в одних руках. После смерти владельца авто перешло к его жене. Теперь автомобиль ищет нового заботливого хозяина. В чем его уникальность – читайте далее.Читать далее
-
07.12.2025, 14:21
Владелец Lucid Air Touring 2025 делится опытом: разочарование и неожиданные проблемы
Владелец Lucid Air Touring 2025 спустя полгода эксплуатации делится впечатлениями. Он столкнулся с рядом досадных неисправностей. Ожидания от премиального электрокара не оправдались. В материале раскрываются детали его опыта. Не все так радужно, как кажется на первый взгляд.Читать далее
-
07.12.2025, 14:13
Ford отзывает более 108 тысяч Escape из-за риска отрыва накладок петель багажника
Ford объявил масштабный отзыв кроссоверов Escape последних лет выпуска. Причина – возможное отсоединение накладок петель багажника. Проблема затрагивает автомобили 2020-2022 и даже новые 2025 года. В чем суть дефекта и как он может повлиять на безопасность? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
07.12.2025, 14:01
Brabus Rocket GTS признан лучшим среди тюнингованных универсалов нового поколения
Brabus Rocket GTS снова в центре внимания автосообщества. Этот универсал не только поражает внешностью, но и удивляет динамикой. Модель получила престижную награду, что подогрело интерес к ней. Почему этот Shooting Brake вызывает столько эмоций — читайте в нашем материале.Читать далее
-
07.12.2025, 13:49
Можно ли реально сэкономить миллион при покупке авто в Белоруссии в 2025 году
Покупка автомобиля в Белоруссии кажется выгодной, но новые законы меняют правила игры. Утильсбор и ограничения на ввоз сводят экономию к минимуму. Разберемся, стоит ли сейчас ехать за машиной в Минск. Не спешите радоваться низким ценам – есть нюансы.Читать далее
-
07.12.2025, 10:38
Первая новая «Волга» замечена на автовозе — раскрыты детали кроссовера для России
В России засняли прототип новой «Волги» на автовозе. Автомобиль удивил современным обликом и логотипом. Ожидается, что модель построят на базе Geely Atlas. Подробности о запуске и технических характеристиках держат в секрете. Интрига вокруг проекта только нарастает.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве