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Автор: Мария Степанова

30 июля 2026, 16:57

Какие автомобили не пострадают от бензина Евро-3: мнение эксперта и важные детали

Какие автомобили не пострадают от бензина Евро-3: мнение эксперта и важные детали

Бензин прошлого века для будущих машин: разбор рисков Евро-3 и список «неубиваемых» двигателей

Какие автомобили не пострадают от бензина Евро-3: мнение эксперта и важные детали

В России до конца 2026 года на рынке останется бензин Евро-3, что вызывает вопросы у владельцев как современных, так и машин, уже длительное время находящихся в эксплуатации. Эксперт Артем Бобцов объяснил, какие автомобили не рискуют при использовании такого топлива и на что стоит обратить внимание сейчас.

В России до конца 2026 года на рынке останется бензин Евро-3, что вызывает вопросы у владельцев как современных, так и машин, уже длительное время находящихся в эксплуатации. Эксперт Артем Бобцов объяснил, какие автомобили не рискуют при использовании такого топлива и на что стоит обратить внимание сейчас.

Возвращение на российский рынок бензина стандарта Евро-3 до конца 2026 года стало одной из самых обсуждаемых тем среди автомобилистов. Это решение связано с необходимостью поддерживать стабильность топливного рынка, однако возникает опасность у владельцев современных машин. Эксперт Артем Бобцов выделил категорию автомобилей, для которых использование такого топлива не несет серьезного риска.

По словам специалиста, большинство автомобилей отечественного производства, даже последние модели «АвтоВАЗ», не подвержены отрицательному влиянию бензина Евро-3. Причина проста: даже в новых машинах используются двигатели, изначально рассчитанные на топливо с более низкими экологическими требованиями. Такие моторы исторически проектировались под 76-й бензин, поэтому переход на Евро-3 не стал для них проблемой.

Кроме того, автомобили с мощными двигателями, особенно американские модели с объемом от 3 литров, также не пострадают при эксплуатации на топливе старого стандарта. Даже моторы мощностью от 2 литров, по мнению эксперта, спокойно переносят Евро-3 без ускоренного износа.

Особое внимание уделяется дизельным автомобилям. В России традиционно наблюдается профицит дизельного топлива, и даже с учетом сокращения некоторых производственных мощностей, его хватает для внутреннего рынка. 

Однако ситуация меняется, когда речь идет о современных китайских автомобилях с турбированными и высокооборотистыми двигателями. Эти двигатели произведены с учетом стандартов Евро-5 и выше, поэтому использование топлива низкого качества может привести к накоплению нагара в камере сгорания и ускоренному износу деталей. Проблема обнаруживается не сразу, скопление нагара происходит со временем, что особенно актуально для тех, кто часто ездит на высоких оборотах.

Чтобы снизить риски, производители рекомендуют чаще менять масло, каждые 5 тыс км, и использовать специальные присадки, в том числе антидетонационные. После заправки полного бака Евро-3, достаточно добавить в бак 15-25 мл присадки, чтобы минимизировать вред для двигателя.

Если же пренебрегать рекомендациями, использовать масло дольше рекомендованного срока, и не применять присадки, ресурс двигателя может сократиться до 10 тысяч километров пробега, особенно при активной эксплуатации на трассе.

Важно учитывать несколько фактов: Евро-3 - стандарт, действовавший в Европе с 2000 по 2005 годы, допускающий содержание серы до 150 мг/кг, что в 15 раз выше, чем у Евро-5. Это может привести к износу современных моторов, но для старых и мощных двигателей критической угрозы нет. Владельцам новых китайских машин стоит быть особенно внимательными к рекомендациям производителя в отношении топлива и не экономить на дополнительном уходе.

Упомянутые марки: УАЗ, Chery, Geely, Haval
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