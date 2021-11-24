Какие автомобили нельзя покупать: держитесь от них подальше
Range Rover второго поколения
Эти машины изначально были нацелены на растущий сегмент рынка люксовых внедорожников, но почти сразу превратились в нечто кошмарное. Во-первых, это проблемы с проводкой, которая в сочетании с архаичным иммобилайзером то и дело приводит к тому, что машина не может тронуться с места. Во-вторых, пневматическая подвеска, обслуживание и ремонт которой выльется в приличную сумму.
Maserati Biturbo
Многие хотели бы стать владельцем прекрасного Maserati, но не все знают о слабых сторонах и «подводных камнях» этих машин. Однако, одно мы можем сказать точно – покупка модели Biturbo очень плохое решение.
Компания отчаянно нуждалась в деньгах, поэтому в период производства этой модели старательно экономила абсолютно на всем. В итоге вышедшая на рынок машина оказалась не Maserati с доступным для широких масс ценником, а обычным низкокачественным серийным автомобилем, в котором от итальянской роскоши был только логотип и имя бренда.
BMW 740i (F01)
В отличие от модели 740 с V8, которая целиком соответствует званию роскошного и доступного автомобиля, эта модель получила шестицилиндровый рядный двигатель N54.
Это один из самых печально известных двигателей компании BMW. Отказы соленоидов, насоса высокого давления и еще куча разных проблем поменьше. Все они оказались объедены в этом на редкость неудачном двигателе. Такому силовому агрегату просто не место в 7-й серии, так что, если увидите машину серии с очень заманчивым ценником – готовьтесь стать завсегдатаем автосервиса.
Maserati Ghibli
От этой машины многого ожидали – еще бы, обновления шли под пристальным присмотром самого Ferrari. У Ghibli потрясающий дизайн, и если вы окажетесь в его салоне, то наверняка захотите купить. Вот только стоит этой машине выехать с парковки продавца, как вы сразу поймете, почему ее цена столь неприлично заманчива на вторичном рынке!
Во-первых, причастность Ferrari это не просто так, и стоимость обслуживания машины будет соответствовать столь громкому имени, приготовьтесь. Но проблема даже не в этом, а в том насколько часто вам придется обращаться за этим крайне дорогим обслуживанием. Большая часть проблем этой модели связана с проводкой, было несколько отзывов по этому поводу, так что крайне выгодная сделка может обернуться худшей покупкой в вашей жизни.
BMW M5 (E60)
Это тот случай, когда шикарный седан объединили с суперкаром, точнее двигателем от него. Этот V10 настолько же мощный, насколько и шумный.
По иронии судьбы мотор выиграл номинацию «двигатель года» в 2005 году, но теперь именно из-за него М5 так стремительно потеряла в стоимости. Для компании это была черная полоса – шатунные подшипники в модели выходили из строя в период гарантийного срока, в итоге это стоило целого состояния и BMW, и невезучим владельцам машины.
Porsche Cayenne
Когда-то это был самый крутой внедорожник на рынке. Но проблема оказалась в его проводке, а точнее ее количестве. Ее было так много, что единственным решением, которое приняли производители, было спрятать ее глубоко внутрь автомобиля.
Но время шло, машины старели, проводка тоже постепенно изнашивалась, и в итоге она стала настоящим кошмаром не только для владельцев, но даже для самых первоклассных автомехаников. Коды ошибки на информационном дисплее просто сменялись один за другим.
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