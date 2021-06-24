Какие автомобили нравятся Билли Айлиш
Фото: hotcars.com
Билли Айлиш сейчас 19 лет, но писать песни она начала восемь лет назад, подражая своему старшему Финнеасу, который к тому времени уже успел основать свою собственную группу. По данным Capital FM, состояние Билли Айлиш в настоящее время оценивается в 53 млн долларов. С такой суммой в банке девушка может позволить себе купить любой роскошный автомобиль. Посмотрим, что стоит в ее гараже.
McLaren 720S
McLaren 720S – суперкар дебютировал в 2017 году. Роскошный спортивный автомобиль оснащен двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который развивает 710 л.с. McLaren 720S может разгоняться от 0 до «сотни» всего за 2,7 секунды. В основе конструкции лежит монокок, обеспечивающий отличную жесткость и безопасность.
Обводы кузова спроектированы так, чтобы направлять воздушный поток, уменьшая силу сопротивления встречного воздуха и охлаждая двигатель. McLaren 720S стоит около 300 000 долларов или около 22 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.
Dodge Challenger SRT Hellcat
Еще одна потрясающая машина, которой владеет Билли Айлиш – это матово-черный маслкар Dodge Challenger SRT Hellcat. Классический брутальный дизайн гарантированно привлекает взгляды, а рычание мощного мотора ласкает слух. Challenger SRT Hellcat оснащен 6,2-литровым двигателем HEMI V8 с наддувом, который выдает до 717 л.с. и 890 Нм максимального крутящего момента. Электронные ассистенты помогают водителю обуздать этот табун лошадей и выполнять сложные и резкие маневры.
SRT Hellcat может разогнаться с места до «сотни» примерно за 3,7 секунды. Воздухозаборники в передней части придают ему ретро-облик и обеспечивают охлаждение двигателя. Вы, вероятно, уже поняли, что Билли Айлиш нравятся по-настоящему быстрые автомобили в рестро-стиле. Dodge Challenger SRT Hellcat стоит ощутимо дешевле McLaren 720S – всего 67 000 долларов (4,9 млн рублей)
Chevrolet Suburban
Помимо спортивных автомобилей и маслкаров, Билли Эйлиш также владеет огромным внедорожником Chevrolet Suburban. Он оснащен 3,0-литровым дизельным двигателем DOHC I-6 Turbo-V8 мощностью примерно 420 л.с. Мощный полноприводный автомобиль сочетает в себе все основные достоинства спорткара и внедорожника.
Роскошный Suburban оснащен встроенной точкой доступа Wi-Fi, а пассажиры второго ряда могут скоротать время, просматривая видео на огромных сенсорных экранах диагональю 12,6 дюйма. Экраны позволяют обмениваться контентом, чтобы пассажиры могли вместе развлекаться, если захотят (например, синхронно смотреть один и тот же фильм). Стоит Chevrolet Suburban 75 000 долларов (5,5 млн рублей)
Mazda5
Первой машиной, которую купила Билли Айлиш, была Mazda5. Этот практичный компактвен оснащен 2,3-литровой бензиновой «четверкой» и может разогнаться от 0 до 100 км/ч за 13 секунд. Его максимальная скорость достигает 196 км/ч. В салоне – 6 посадочных мест, но при необходимости задние сидения можно сложить, чтобы увеличить объем багажника.
Автомобиль немного выбивается из коллекции мощных и быстрых машин Билли Айлиш, зато может похвастаться вполне сопоставимой ценой. Mazda5 выпускалась с 1999 по 2018 год и стоила порядка 95 000 долларов (6,9 млн рублей).
- 840 000 РMazda 5 2010 в Москве
- 990 000 РMazda 5 2011 в Москве
- 1 040 000 РMazda 5 2011 в Москве
- 585 000 РMazda 5 2009 в Москве
- 939 000 РMazda 5 2012 в Москве
- 475 000 РMazda 5 2007 в Москве
- 445 000 РMazda 5 2007 в Москве
- 455 000 РMazda 5 2007 в Москве
- 513 000 РMazda 5 2008 в Москве
- 615 000 РMazda 5 2008 в Москве
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