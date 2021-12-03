3 декабря 2021, 07:18
Какие автомобили нравятся украинцам?
Лидерами российского авторынка неизменно остаются отечественные Lada Vesta и Lada Granta. Украинские автомобилисты предпочитают совершенно другие автомобили. Бестселлер ноября занимает в России лишь 16-е место.
Дарья Климова Фото: iStock
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Фото: Kia
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Второе место в ТОП-10 самых популярных на украинском рынке марок занимает японская Toyota. Украинские дилеры продали 974 автомобиля. На третьей строчке – французский Renault и 882 проданных автомобиля. Замыкают первую «пятерку: китайский Chery (612 экз.) и японский Mitsubishi (494 ед.). Также в ноябрьский ТОП-10 вошли Hyundai (439 экз.), Nissan (431 экз.), Peugeot (384 экз.), BMW (348 экз.) и Suzuki (287 экз.).
Упомянутые модели: KIA Sportage (от 1 289 900 Р)
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