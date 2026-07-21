Новые правила для такси в 2026: полный список разрешенных машин и требования к локализации

21 июля 2026, 08:33
Какие автомобили официально разрешены для работы в такси с 2026 года
Какие автомобили официально разрешены для работы в такси с 2026 года
С 1 марта 2026 года в России действует новый порядок допуска автомобилей к пассажирским перевозкам. Теперь в реестр такси попадают только машины с определенной степенью локализации или по спецконтракту. Это влияет на выбор моделей для работы и условия для таксопарков.
В 2026 году российский рынок такси столкнулся с серьезными переменами: с марта возникли новые требования к автомобилям, влияющим на перевозки пассажиров. Теперь для регистрации в реестре машина такси должна либо набрать 3200 баллов по шкале локализации, либо быть выпущенной по специальному инвестиционному контракту, заключенному в период с 2022 по 2025 год. Для автомобилей, находившихся в реестре до марта 2026 года, условия не изменились.
Министерство промышленности и торговли регулярно обновляет перечень разрешенных моделей. Последняя редакция от 13 июля включает 30 автомобилей разных марок — среди них есть как бюджетные седаны, так и электрокары и гибриды. В списке появились новые кроссоверы Haval Jolion, F7, F7x, Tenet T7, а также российский электромобиль «Атом» и Jetour X70 Plus калининградской сборки. В дальнейшем продолжится пополнение перечня за счет новых моделей Jetour, Tenet, Omoda и Jeland.
Список охватывает практически все сегменты: от LADA Granta и Iskra до премиальных Voyah Free и Dream. В первую очередь представлены автомобили с бензиновыми и гибридными двигателями, электромобили и даже газомоторные версии. Для каждой модели указаны ориентировочные классы в агрегаторах такси: «Эконом», «Комфорт», «Бизнес», «Минивэн» или «Комфорт+».
Например, LADA Granta, Iskra и Vesta доступны для эконом-класса, а LADA Aura и Voyah Free — для комфорт- и бизнес-класса. Минивэны Sollers SP7 и SF1 рассчитаны на перевозки крупных компаний. Электрические и гибридные модели Evolute и Voyah позволяют таксопаркам предлагать экологически чистые перевозки, а «Атом» и UMO 5 — полностью электрические решения с запасом хода до 500 км.
Для водителей и таксопарков это означает необходимость тщательного выбора автомобиля при обновлении парка. Новые правила не только ограничивают доступ к рынку для иномарок без локализации, но и стимулируют развитие отечественного автопрома. Важно, что список моделей будет регулярно пополняться, а значит, появятся новые варианты для работы.
Судя по текущей редакции, российский рынок такси становится более структурированным: теперь агрегаторы и водители могут выбирать из четко определенного перечня, где учтены как экономичные, так и премиальные решения. Это создает условия для обновления автопарков, повышения безопасности и внедрения современных технологий. Для пассажиров это может означать больший выбор и более современные автомобили на линии. Важно помнить, что окончательный список зависит от решений Минпромторга и может меняться по мере появления новых моделей российского производства.
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