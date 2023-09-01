Какие автомобили подорожали в августе 2023 года

Ранее мы писали АвтоВАЗ снова огорчил владельцев Lada: с 1 сентября выросли цены на запчасти Вслед за августовским выборочным повышением цен на автомобили Lada пришло тотальное подорожание запчастей ... Читать далее

Главными драйверами повышения цен на автомобили в августе стали пересмотренная ставка утильсбора и ослабление курса рубля. Как выяснили «Автоновости дня» , прайс-листы переписали 14 брендов, причем некоторые из них сделали это дважды. С 1 августа подорожали автомобили «Москвич». Бензиновый кроссовер подорожал на 228 тысяч рублей, а электрический «Москвич 3е» – на 392 тысячи рублей.

На все свои модели поднял цены FAW. Прибавка составила от 49 до 152 тысяч рублей. Дважды за месяц дорожали автомобили Geely. Суммарно цены выросли на 30 – 120 тысяч рублей в зависимости от модели. «Китайцы» калининградской сборки, выпускаемые на местном заводе «Автотор», также стали дороже. Седан Kaiyi E5 прибавил порядка 80 тысяч рублей, а седан BAIC U5 Plus, кроссовер BAIC X35 и внедорожник BAIC BJ40 – от 110 до 152 тысячи рублей.

У Haval подорожал только новый семейный кроссовер М6, зато дважды за месяц – в сумме на 200 – 230 тысяч рублей. Пикапы Great Wall Poer KingKong в два захода прибавили 400 тысяч рублей. Цены кроссовера GAC GS5 выросли на 150 тысяч рублей.

Фото: Haval

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«АвтоВАЗ» тоже обновлял прайс-листы дважды. В начале месяца универсал Lada Granta Cross лишился базовой комплектации и формально стал дороже на 29 тысяч рублей. С 18 августа выросли цены Vesta, Niva Legend и Niva Travel. Прибавка составила от 20 до 65 тысяч рублей.

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