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21 февраля 2020, 22:35

Какие автомобили покупают мужчины в России

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Фото: cutcher.com.au
Рейтинг «мужских» автомобилей отличается от тех, какие машины мужчины покупают в реальной жизни. Мощный спорткар, огромный внедорожник, именно такие авто ассоциируются со словом «мужские». Но на российских дорогах мы видим Kia, Hyundai, Skoda, Lada, Renault, BMW.
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Аналитики автомобильного онлайн-агрегатора в преддверии 23 февраля провели исследование и создали свой рейтинг «самых мужских» машин. «Конкретный список марок, которые российские мужчины действительно купили», - цитирует портал журнал «За рулем». Также специалисты Autospot выяснили, между какими марками стоял выбор у покупателей. 

Базой для анализа данных стали данные продаж, статистика просмотра страниц и переходов от одной марки к другой. В ходе исследования была замечена особенность «мужских» покупок. То есть, когда мужчина заходил на сайт, он искал информацию по конкретной модели и не отвлекался на другие. В итоге, в большинстве случаев покупался именно тот автомобиль, за которым пришли.

В топ-10 марок автомобилей, которые приобретали мужчины, вошли следующие марки: Kia, Hyundai, Skoda, Lada, Renault, BMW, Mitsubishi, Volkswagen, Audi и Nissan.

Несмотря на мужское постоянство, мнение покупателей иногда менялось. 
Предпочтение Kia отдали 5,5% мужчин, которые изначально хотели купить Hyundai. К Hyundai ушло 8,1% мужчин, смотревших Kia.

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Отзывы по теме
Kia объявила цены на новую Optima
Цитата:| Кому: ikin1 Что именно?
AlekseiE
Kia обновила Optima
Интересно было бы на универсал взглянуть, с дизельным движком отличный аппарат должен быть. Осталось только дождаться, когда обновленная модель до России доедет. Еще и цена чтобы не запредельная получилась. В общем, ждем, надеемся.
Григорий
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Этот год богат на интересные новинки. Больше всего поразило, что крупный автопром наконец-то выпустил электрокар в массы, до этого была и есть Тесла конечно, но ее тяжко обслуживать в наших реалиях + все-таки не выглядит она полноценным доработанным авто, много сырых нюансов. Ягуар в этом плане безусловно ...
Andrey
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Какие автомобили покупают мужчины в России
{{material_129005}}Аналитики автомобильного онлайн-агрегатора в преддверии 23 февраля провели исследование и создали свой рейтинг «самых мужских» машин. «Конкретный список марок, которые российские мужчины действительно купили», - цитирует портал журнал «За рулем». Также специалисты Autospot выяснили, между какими марками стоял выбор у покупателей. Базой для анализа данных стали данные продаж, статистика просмотра страниц и переходов от одной марки к другой. В ходе исследования была замечена особенность «мужских» покупок. То есть, когда мужчина заходил на сайт, он искал информацию по конкретной модели и не отвлекался на другие. В итоге, в большинстве случаев покупался именно тот автомобиль, за которым пришли.В топ-10 марок автомобилей, которые приобретали мужчины, вошли следующие марки: Kia, Hyundai, Skoda, Lada, Renault, BMW, Mitsubishi, Volkswagen, Audi и Nissan.Несмотря на мужское постоянство, мнение покупателей иногда менялось. Предпочтение Kia отдали 5,5% мужчин, которые изначально хотели купить Hyundai. К Hyundai ушло 8,1% мужчин, смотревших Kia.
2020-02-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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