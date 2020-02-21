21 февраля 2020, 22:35
Какие автомобили покупают мужчины в России
- 118
- 0
Фото: cutcher.com.au
Рейтинг «мужских» автомобилей отличается от тех, какие машины мужчины покупают в реальной жизни. Мощный спорткар, огромный внедорожник, именно такие авто ассоциируются со словом «мужские». Но на российских дорогах мы видим Kia, Hyundai, Skoda, Lada, Renault, BMW.
Ранее мы писали
До Дня защитника Отечества осталось совсем немного времени. Эксперты составили список полезных подарков для ...Читать далее
Базой для анализа данных стали данные продаж, статистика просмотра страниц и переходов от одной марки к другой. В ходе исследования была замечена особенность «мужских» покупок. То есть, когда мужчина заходил на сайт, он искал информацию по конкретной модели и не отвлекался на другие. В итоге, в большинстве случаев покупался именно тот автомобиль, за которым пришли.
В топ-10 марок автомобилей, которые приобретали мужчины, вошли следующие марки: Kia, Hyundai, Skoda, Lada, Renault, BMW, Mitsubishi, Volkswagen, Audi и Nissan.
Несмотря на мужское постоянство, мнение покупателей иногда менялось.
Предпочтение Kia отдали 5,5% мужчин, которые изначально хотели купить Hyundai. К Hyundai ушло 8,1% мужчин, смотревших Kia.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Kia Stinger: вышел месяц из тумана
14.05.2018, 05:50
Тест-драйв нового Kia Rio: естественный отбор
25.07.2017, 19:41
Тест-драйв Kia Sportage: цена вопроса
06.05.2016, 07:26
Тест-драйв Kia Sorento Prime: корейский размер
13.12.2015, 18:01
Тест-драйв нового Kia Picanto: весенний огонек
10.05.2015, 23:18
Тест-драйв Kia Rio New: сварной шов
22.03.2015, 16:51
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Kia Stinger: вышел месяц из тумана
14.05.2018, 05:50
Тест-драйв нового Kia Rio: естественный отбор
25.07.2017, 19:41
Тест-драйв Kia Sportage: цена вопроса
06.05.2016, 07:26
Тест-драйв Kia Sorento Prime: корейский размер
13.12.2015, 18:01
Тест-драйв нового Kia Picanto: весенний огонек
10.05.2015, 23:18
Тест-драйв Kia Rio New: сварной шов
22.03.2015, 16:51
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: ikin1 Что именно?
Интересно было бы на универсал взглянуть, с дизельным движком отличный аппарат должен быть. Осталось только дождаться, когда обновленная модель до России доедет. Еще и цена чтобы не запредельная получилась. В общем, ждем, надеемся.
Этот год богат на интересные новинки. Больше всего поразило, что крупный автопром наконец-то выпустил электрокар в массы, до этого была и есть Тесла конечно, но ее тяжко обслуживать в наших реалиях + все-таки не выглядит она полноценным доработанным авто, много сырых нюансов. Ягуар в этом плане безусловно ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве