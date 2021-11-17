Какие автомобили покупают в Казахстане? (Lada Granta только третья)
Если говорить о конкретных моделях, то в сентябре симпатии автолюбителей были на стороне седана Chevrolet Cobalt. Дилеры реализовали за месяц 1 100 экземпляров модели. Второе место досталось седану Hyundai Accent, завершившему сентябрь с результатом 730 проданных автомобилей. Третье место – у Lada Granta, которая разошлась тиражом всего в 300 экземпляров.
Как отмечают эксперты, несмотря на падение продаж в августе и сентябре, общая годовая динамика сохраняет положительные значения. С января по сентябрь казахстанские дилеры реализовали порядка 80 тысяч новых легковых автомобилей или на 39% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
- 335 000 РHyundai Accent 2006 в Москве
- 450 000 РВАЗ (Lada) Granta 2016 в Москве
- 599 000 РChevrolet Cobalt 2014 в Москве
- 323 000 РHyundai Accent 2007 в Москве
- 965 000 РВАЗ (Lada) Granta 2021 в Москве
- 425 000 РВАЗ (Lada) Granta 2016 в Москве
- 680 000 РВАЗ (Lada) Granta 2019 в Москве
- 300 000 РHyundai Accent 2005 в Москве
- 940 000 РВАЗ (Lada) Granta 2021 в Москве
- 597 000 РChevrolet Cobalt 2013 в Москве
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