Сколько придется заплатить за дорогие машины в 2026 году – подробности и примеры

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

25 декабря 2025, 16:42

Какие автомобили попадут под налог на роскошь в 2026 году список и нюансы

В 2026 году владельцев дорогих авто ждут новые налоговые правила. Не все знают, какие модели попадают под повышенный сбор. Эксперты раскрыли детали расчета и список марок. Проверьте, коснется ли это вашей машины.

В 2026 году для многих владельцев премиальных автомобилей появятся новые финансовые обязательства. По информации Autonews, Федеральная налоговая служба уже подготовила разъяснения по поводу уплаты транспортного налога за 2025 год, включая дополнительный сбор для дорогих машин. Извещения о необходимости оплаты начнут поступать к середине года, а рассчитаться с государством потребуется до конца 2026 года.

С 2022 года в России действует обновленный порядок начисления налога на роскошь. Теперь повышенная ставка применяется к автомобилям, средняя стоимость которых начинается от 10 миллионов рублей. Ранее этот порог был значительно ниже - 3 миллиона рублей. Это изменение затронуло не только владельцев люксовых иномарок, но и некоторых российских моделей.

Список автомобилей, подпадающих под повышенный налог, ежегодно формирует Минпромторг. В последней редакции перечня, опубликованной в марте 2025 года, оказалось 555 моделей. В него вошли как классические представители премиум-сегмента - Aston Martin, Bentley, Ferrari, Mercedes-Benz, Porsche, BMW, Lexus, Land Rover, так и новые китайские бренды: Aito Seres, Hongqi, Lixiang, Tank, Voyah, Zeekr. Среди российских машин в списке значатся все версии Aurus Senat.

Для расчета суммы налога используется специальная формула. Основой служит мощность двигателя в лошадиных силах, умноженная на региональную ставку. Например, в Москве для автомобилей мощностью до 100 л.с. ставка составляет 12 рублей за силу, а для машин с моторами от 225 до 250 л.с. - уже 75 рублей. Для автомобилей мощнее 250 л.с. по всей стране действует единая ставка - 150 рублей за лошадиную силу. Для машин из списка роскошных применяется дополнительный коэффициент 3, что существенно увеличивает итоговую сумму.

Пример: если у вас Aston Martin V12 Vantage S Coupe с 573 л.с., налог составит 573 х 150 х 3 = 257 850 рублей. Для гибридного LiXiang L9 4WD с 449 л.с. сумма будет 202 050 рублей. Такие расчеты касаются всех автомобилей, попавших в перечень Минпромторга, если их возраст не превышает 10 лет для машин стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей и 20 лет для моделей дороже 15 миллионов.

Однако не все владельцы обязаны платить этот налог. В ряде регионов действуют льготы для определенных категорий граждан: героев Советского Союза, инвалидов боевых действий, ветеранов труда, матерей-одиночек и других. Перечень льготников устанавливается на местном уровне, поэтому условия могут отличаться в зависимости от региона.

Самостоятельно рассчитывать налог не требуется - этим занимается Федеральная налоговая служба. Владельцу остается только дождаться уведомления и оплатить сумму до начала декабря. В случае просрочки начисляются пени, а при злостной неуплате возможны штрафы до 40% от суммы и взыскание долга через суд.

Если ваша машина не значится в официальном списке, это не гарантирует освобождения от налога. Верховный суд в 2022 году подтвердил, что если автомобиль по своим характеристикам соответствует критериям роскошных моделей, налог может быть доначислен даже без прямого упоминания в перечне.

Полный список автомобилей, попадающих под повышенный налог, а также подробные инструкции по расчету доступны на сайте Минпромторга. Внимательно проверьте, не оказалась ли ваша машина в числе тех, за которые придется заплатить больше в 2026 году.

Упомянутые марки: Aurus, BMW, Porsche, Genesis, Jaguar, Lexus, Ferrari, Land Rover, Zeekr, LiXiang , Hongqi
