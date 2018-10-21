21 октября 2018, 00:33
Какие автомобили реже попадают в ДТП
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«Не бита, не крашена». При покупке нового автомобиля такую, уже ставшую нарицательной, фразу можно услышать довольно часто. Эксперты портала «Авто.Ру» проанализировали данные по 1,5 млн автомобилей и выяснили, какие модели реже остальных попадают в аварии, а какие – чаще.
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Кроме того, в ТОП-10 «небитых» автомобилей вошли Suzuki Jimny (14,8%), Jaguar F-Pace (14,9%), Bentley Continental GT (15,4%) и SsangYong Rexton (15,95%). Конечно, все эти модели довольно редкие. Тем интереснее оказывается десятое место в рейтинге, которое занял популярный кроссовер Renault Kaptur (16,7%).
С другой стороны, среди автомобилей, которые чаще остальных попадают в ДТП, оказались: Audi S5 (43%), Citroen C4 Aircross (38,2%) и Jaguar X-Type (39,2%). Если говорить в целом о марках, то наибольший процент битых автомобилей можно встретить среди Honda (31,5%), Mazda (30,4%), Jaguar (30,3%), BMW (30,0%) и Mercedes (29,6%).
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