«Окирпичивание» за пару минут: какие системы авто страдают после неудачного обновления и как этого избежать

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

10 июля 2026, 10:38

Какие автомобили рискуют выйти из строя после обновления ПО в 2026 году

Какие автомобили рискуют выйти из строя после обновления ПО в 2026 году

«Окирпичивание» за пару минут: какие системы авто страдают после неудачного обновления и как этого избежать

Какие автомобили рискуют выйти из строя после обновления ПО в 2026 году

Мало кто задумывается, что простое обновление программного обеспечения может обернуться для автомобиля серьезными последствиями. В России все чаще фиксируют случаи, когда машины превращаются в «кирпичи» после неудачной прошивки. Какие модели особенно уязвимы, почему это происходит и что советуют специалисты - разбираемся в деталях. Не прошли мимо и новые китайские бренды: объяснил эксперт.

Мало кто задумывается, что простое обновление программного обеспечения может обернуться для автомобиля серьезными последствиями. В России все чаще фиксируют случаи, когда машины превращаются в «кирпичи» после неудачной прошивки. Какие модели особенно уязвимы, почему это происходит и что советуют специалисты - разбираемся в деталях. Не прошли мимо и новые китайские бренды: объяснил эксперт.

Для российских автовладельцев вопрос обновления программного обеспечения в современных автомобилях становится все более актуальным. Сложная электроника и отсутствие официальной поддержки некоторых марок приводят к тому, что даже привычная процедура может обернуться дорогостоящей поломкой. Особенно это касается машин, ввезенных по параллельному импорту или не имеющих официальных сервисов в стране.

Как отмечают специалисты, главная опасность кроется в сочетании сложной электронной архитектуры и отсутствии официальной поддержки. Если автомобиль не обслуживается дилером, а программное обеспечение устанавливается неофициально, риск «окирпичивания» возрастает в разы. В зоне риска оказываются не только привычные Audi, BMW, Mercedes-Benz и Porsche, но и новые китайские бренды, такие как Zeekr и Li Auto, которые активно завозятся в Россию через альтернативные каналы.

По словам экспертов, обновления «по воздуху» (OTA) могут проходить штатно только у некоторых моделей. Например, у Li Auto серьезных проблем с удаленными обновлениями не выявлено: геолокационные ограничения отсутствуют, а новые функции устанавливаются корректно. Однако у Zeekr ситуация сложнее - для полноценной работы требуется разблокировка геолокации, что предполагает отдельную техническую процедуру с вмешательством в телематический блок. Более безопасным вариантом считается обновление через оригинальную диагностическую систему в сервисе, где каждый электронный блок обновляется под контролем специалиста.

Автомобили, ввезенные неофициально или предназначенные для других рынков, также сталкиваются с ограничениями по телематике, SIM-модулям, аккаунтам владельца и навигации. Владельцы и сервисы вынуждены адаптировать такие машины под российские условия: перепрошивать отдельные блоки, менять телематические модули или корректировать региональные настройки. Но это уже не стандартная эксплуатация, а вынужденная доработка.

Особое внимание стоит уделить электромобилям и гибридам. В них центральный вычислительный блок по сути становится полноценным компьютером, и любые сбои в программном обеспечении могут привести к серьезным последствиям. После неудачного обновления чаще всего возникают проблемы с мультимедийными системами, навигацией, системами активной безопасности и даже быстрым разрядом батареи - электроника не уходит в спящий режим, что приводит к дополнительным расходам.

Эксперты отмечают, что сбои могут затронуть любую функцию, управляемую электронным блоком: от мультимедиа и климат-контроля до парктроников, камер заднего вида, Bluetooth и CarPlay. Иногда после обновления появляются ошибки в работе электронных ассистентов, бесключевого доступа, датчиков давления в шинах и даже стеклоподъемников. В некоторых случаях автомобиль может полностью перестать запускаться - особенно если во время обновления пропадает питание или используется неофициальное ПО. Тогда восстановить машину обычными средствами уже невозможно, и требуется замена всех электронных «мозгов».

Случаи, когда автомобиль превращается в «кирпич», по-прежнему фиксируются, хотя и не так часто, как раньше. Наиболее типичная ситуация - сбой питания во время перепрошивки, после чего процесс невозможно завершить. Еще один риск связан с попытками взлома мастер-аккаунта, особенно у машин, ввезенных по «серой» схеме. Вмешательство в электронику ради адаптации к российским условиям может привести к полной блокировке системы.

Интересно, что многие автомобили могут эксплуатироваться годами без обновления программного обеспечения, и это не мешает их работе. Однако со временем накапливаются ошибки и недочеты, которые могут привести к сбоям в управлении агрегатами. Поэтому специалисты советуют проводить обновления только официальными способами или через проверенные сервисы, чтобы минимизировать риски.

Как пишет Autonews, в 2026 году на СТО чаще всего обращались владельцы иномарок, столкнувшиеся с проблемами после неудачных обновлений. А вот почему турбомоторы до сих пор вызывают опасения у водителей, несмотря на технологический прогресс, подробно разбиралось в материале о страхах и реальных рисках современных турбированных двигателей.

В заключение стоит напомнить: современные автомобили становятся все более зависимыми от программного обеспечения. Любое вмешательство в электронную начинку требует осторожности и профессионального подхода. Даже незначительная ошибка при обновлении может привести к дорогостоящему ремонту или полной замене электронных систем. Важно помнить, что официальные обновления и квалифицированный сервис - лучший способ избежать неприятных сюрпризов на дороге.

Упомянутые марки: BMW, Audi, Porsche, Zeekr, LiXiang
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ, Ауди, Порше, Зикр, Лисян

Похожие материалы БМВ, Ауди, Порше, Зикр, Лисян

Веста получила автоматический климат-контроль без повышения цены
Топливный квест и выход из него: сколько стоят самые доступные электрокары в России
Продажи нового Chevrolet Suburban стартовали в Узбекистане: цена удивила даже экспертов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тамбов Набережные Челны Сочи
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться