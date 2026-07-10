«Окирпичивание» за пару минут: какие системы авто страдают после неудачного обновления и как этого избежать

10 июля 2026, 10:38
Какие автомобили рискуют выйти из строя после обновления ПО в 2026 году
Какие автомобили рискуют выйти из строя после обновления ПО в 2026 году
Мало кто задумывается, что простое обновление программного обеспечения может обернуться для автомобиля серьезными последствиями. В России все чаще фиксируют случаи, когда машины превращаются в «кирпичи» после неудачной прошивки. Какие модели особенно уязвимы, почему это происходит и что советуют специалисты - разбираемся в деталях. Не прошли мимо и новые китайские бренды: объяснил эксперт.
Для российских автовладельцев вопрос обновления программного обеспечения в современных автомобилях становится все более актуальным. Сложная электроника и отсутствие официальной поддержки некоторых марок приводят к тому, что даже привычная процедура может обернуться дорогостоящей поломкой. Особенно это касается машин, ввезенных по параллельному импорту или не имеющих официальных сервисов в стране.
Как отмечают специалисты, главная опасность кроется в сочетании сложной электронной архитектуры и отсутствии официальной поддержки. Если автомобиль не обслуживается дилером, а программное обеспечение устанавливается неофициально, риск «окирпичивания» возрастает в разы. В зоне риска оказываются не только привычные Audi, BMW, Mercedes-Benz и Porsche, но и новые китайские бренды, такие как Zeekr и Li Auto, которые активно завозятся в Россию через альтернативные каналы.
По словам экспертов, обновления «по воздуху» (OTA) могут проходить штатно только у некоторых моделей. Например, у Li Auto серьезных проблем с удаленными обновлениями не выявлено: геолокационные ограничения отсутствуют, а новые функции устанавливаются корректно. Однако у Zeekr ситуация сложнее - для полноценной работы требуется разблокировка геолокации, что предполагает отдельную техническую процедуру с вмешательством в телематический блок. Более безопасным вариантом считается обновление через оригинальную диагностическую систему в сервисе, где каждый электронный блок обновляется под контролем специалиста.
Автомобили, ввезенные неофициально или предназначенные для других рынков, также сталкиваются с ограничениями по телематике, SIM-модулям, аккаунтам владельца и навигации. Владельцы и сервисы вынуждены адаптировать такие машины под российские условия: перепрошивать отдельные блоки, менять телематические модули или корректировать региональные настройки. Но это уже не стандартная эксплуатация, а вынужденная доработка.
Особое внимание стоит уделить электромобилям и гибридам. В них центральный вычислительный блок по сути становится полноценным компьютером, и любые сбои в программном обеспечении могут привести к серьезным последствиям. После неудачного обновления чаще всего возникают проблемы с мультимедийными системами, навигацией, системами активной безопасности и даже быстрым разрядом батареи - электроника не уходит в спящий режим, что приводит к дополнительным расходам.
Эксперты отмечают, что сбои могут затронуть любую функцию, управляемую электронным блоком: от мультимедиа и климат-контроля до парктроников, камер заднего вида, Bluetooth и CarPlay. Иногда после обновления появляются ошибки в работе электронных ассистентов, бесключевого доступа, датчиков давления в шинах и даже стеклоподъемников. В некоторых случаях автомобиль может полностью перестать запускаться - особенно если во время обновления пропадает питание или используется неофициальное ПО. Тогда восстановить машину обычными средствами уже невозможно, и требуется замена всех электронных «мозгов».
Случаи, когда автомобиль превращается в «кирпич», по-прежнему фиксируются, хотя и не так часто, как раньше. Наиболее типичная ситуация - сбой питания во время перепрошивки, после чего процесс невозможно завершить. Еще один риск связан с попытками взлома мастер-аккаунта, особенно у машин, ввезенных по «серой» схеме. Вмешательство в электронику ради адаптации к российским условиям может привести к полной блокировке системы.
Интересно, что многие автомобили могут эксплуатироваться годами без обновления программного обеспечения, и это не мешает их работе. Однако со временем накапливаются ошибки и недочеты, которые могут привести к сбоям в управлении агрегатами. Поэтому специалисты советуют проводить обновления только официальными способами или через проверенные сервисы, чтобы минимизировать риски.
Как пишет Autonews, в 2026 году на СТО чаще всего обращались владельцы иномарок, столкнувшиеся с проблемами после неудачных обновлений. А вот почему турбомоторы до сих пор вызывают опасения у водителей, несмотря на технологический прогресс, подробно разбиралось в материале о страхах и реальных рисках современных турбированных двигателей.
В заключение стоит напомнить: современные автомобили становятся все более зависимыми от программного обеспечения. Любое вмешательство в электронную начинку требует осторожности и профессионального подхода. Даже незначительная ошибка при обновлении может привести к дорогостоящему ремонту или полной замене электронных систем. Важно помнить, что официальные обновления и квалифицированный сервис - лучший способ избежать неприятных сюрпризов на дороге.
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