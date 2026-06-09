Топ-10 популярных моделей на вторичном рынке - кто лидирует и почему

9 июня 2026, 10:21
Какие автомобили россияне чаще всего сдают в трейд-ин в 2026 году
Какие автомобили россияне чаще всего сдают в трейд-ин в 2026 году
В 2026 году рынок подержанных авто меняется. Новые тенденции влияют на цены и спрос. Узнайте, какие машины чаще всего сдают дилерам. Эксперты делятся свежими наблюдениями.
В 2026 году российский рынок подержанных автомобилей переживает заметные перемены. По информации Pravda.Ru, структура сделок и предпочтения владельцев автомобилей существенно изменились. На фоне высокой ключевой ставки и ограниченной ликвидности средняя стоимость выкупа машин стабильно держится на уровне одного миллиона рублей.
Лидером среди брендов, которые чаще всего оказываются в трейд-ин, остается Lada. Эта марка занимает 17% всех обменов, что объясняется развитой сетью сервисов и высокой ликвидностью. За ней следуют корейские производители: Kia и Hyundai делят между собой 10% и 8% соответственно. В десятку также входят Renault, Nissan и Volkswagen, каждый из которых удерживает по 6% рынка. Toyota, Chevrolet, Ford и Skoda занимают около 4% в общем объеме сделок. Владельцы иностранных автомобилей все чаще предпочитают сдавать свои машины профессиональным дилерам, чтобы избежать рисков, связанных с частными продажами.
Внутри модельного ряда Lada наибольшей популярностью пользуется Granta - на нее приходится 38% всех обменов среди автомобилей этой марки. Следом идет Vesta с долей 25%. Постепенно уходят с рынка устаревшие модели, такие как Kalina и Xray, их доля составляет 12% и 7% соответственно. Даже редкие версии, например, Niva Travel со специальной отделкой, начинают появляться в списках предложений.
В сегменте корейских автомобилей лидируют Solaris у Hyundai (50% всех обменов этой марки) и Rio у Kia (43%). Эти модели долгое время были основой таксопарков и массового частного владения, но сейчас их ресурс подходит к концу, и владельцы стремятся избавиться от них до появления серьезных неисправностей.
Что касается каналов пополнения складов дилеров, то трейд-ин обеспечивает 30% поступлений. Комиссионные продажи также занимают 30%, поскольку не требуют заморозки оборотных средств. Прямой выкуп у частных лиц остается на уровне 21% из-за дорогих кредитов. Еще 12% приходится на трейд-ап - обмен на более дорогие подержанные автомобили.
В 2026 году дилеры активнее используют скидки для привлечения покупателей: доля объявлений с дисконтом достигла 35%, а средний размер скидки составляет 4,5% от прайсовой цены. Это связано с ростом стоимости новых моделей, например, Lada Vesta, что вынуждает покупателей искать альтернативы на вторичном рынке.
Эксперты отмечают, что при сдаче автомобиля в трейд-ин важно тщательно проверять техническое состояние и юридическую чистоту машины. Особое внимание уделяется остаточному ресурсу дорогостоящих компонентов, таких как аккумуляторы, а не только пробегу.
Среди часто задаваемых вопросов выделяются следующие: какая модель лидирует по количеству обменов - это Lada Granta с долей 6% от всех операций. Средняя цена выкупа в первой половине года составляет 1 миллион рублей. При сдаче старого авто средняя скидка на покупку следующей машины достигает 4,5%, что становится весомым аргументом для многих автовладельцев.
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