Какие автомобили россияне чаще покупают на «механике»
Первым среди машин иностранных брендов стал Renault Logan. Версии с механической коробкой передач покупали в Москве и Санкт-Петербурге. При этом процент новых авто был несколько выше, чем у Lada – 23%, поэтому и средний чек на модели Renault с «механикой» оказался солиднее – 530 тысяч рублей.
Далее идут две модели Chevrolet – Niva и Lacetti. Комплектациям с МКПП чаще отдавали предпочтение жители Москвы и Екатеринбурга. Подавляющее большинство машин были подержанными (98%), а средняя цена составила 318 тысяч рублей. Автомобили Ford на «механике» охотнее покупали в Петербурге и Москве. Поскольку новые легковые автомобили Ford не продают в России уже пару лет, все купленные машины были с пробегом по цене, в среднем, 360 тысяч рублей.
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