Шесть моделей, которые не теряют ресурс после 200 тысяч километров - удивительные факты

Какие автомобили с большим пробегом остаются надежными даже спустя годы

Некоторые авто сохраняют отличное состояние даже после долгой эксплуатации. Эксперты выделили шесть моделей. Они удивляют выносливостью и простотой обслуживания. Узнайте, какие машины не боятся возраста.

Некоторые авто сохраняют отличное состояние даже после долгой эксплуатации. Эксперты выделили шесть моделей. Они удивляют выносливостью и простотой обслуживания. Узнайте, какие машины не боятся возраста.

На вторичном рынке все чаще обращают внимание на автомобили с внушительным пробегом. Многие покупатели ищут альтернативу новым моделям из Китая, предпочитая проверенные временем машины. Эксперты выделили шесть автомобилей, которые даже после 150-300 тысяч километров остаются в строю и не требуют серьезных вложений.

В сегменте кроссоверов лидирует Toyota RAV4. Эта модель давно считается эталоном надежности. Простая конструкция, отсутствие сложной электроники и выносливый двигатель позволяют ей сохранять работоспособность даже при большом пробеге. Владельцы отмечают, что подвеска и трансмиссия не подводят, а стоимость обслуживания остается разумной. Кроме того, такие автомобили медленнее теряют в цене, что делает их привлекательными для долгосрочного владения.

Среди седанов корейского производства выделяются Hyundai Solaris и Kia Rio, выпущенные с 2017 по 2020 годы. Эти машины не претендуют на роскошь, но подкупают простотой ремонта и доступностью запчастей. Атмосферные двигатели этих моделей выдерживают большие нагрузки, а обслуживание не требует сложных технологий. Для многих водителей это становится решающим фактором при выборе между новым автомобилем и подержанным, но проверенным временем вариантом.

В список также вошли Volkswagen Polo с мотором 1.6 MPI и Skoda Octavia A7. Немецкие и чешские автомобили славятся оцинкованным кузовом, который хорошо противостоит коррозии. Даже после 200 тысяч километров пробега Octavia не нуждается в капитальном ремонте, если соблюдать регламент обслуживания. Polo отличается надежной механикой и простотой диагностики, что особенно важно в условиях ограниченного доступа к специализированному сервису.

Завершает подборку Toyota Camry XV70. Этот седан бизнес-класса известен своей долговечностью. Атмосферный двигатель и классическая автоматическая коробка передач позволяют автомобилю преодолевать более 300 тысяч километров без серьезных поломок. Владельцы ценят Camry за стабильность и минимальные затраты на обслуживание. Оригинальные детали доступны, а диагностика не требует сложных процедур.

Эксперты отмечают, что старые атмосферные моторы часто оказываются надежнее современных турбированных агрегатов. Они менее форсированы, имеют более толстые стенки цилиндров и выдерживают большие нагрузки без преждевременного износа. Пробег в 200 тысяч километров для таких машин не считается критическим, если автомобиль обслуживался по регламенту.

Вопрос стоимости владения также играет важную роль. Несмотря на гарантию у новых автомобилей, расходы на страховку и обязательный сервис часто оказываются выше, чем у подержанных моделей из Японии, Кореи или Германии. Простая конструкция и доступность запчастей делают эксплуатацию таких машин выгодной даже спустя годы.

Таким образом, выбор в пользу проверенных временем автомобилей с большим пробегом становится все более оправданным. Они сохраняют ликвидность, не требуют частых ремонтов и позволяют экономить на обслуживании, что особенно актуально в современных условиях.