Какие автомобили с пробегом покупают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Как сообщили эксперты портала Авито Авто, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи в регионе на вторичном рынке увеличились на 25,3%. Большим спросом среди жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области по итогам III квартала 2021 года пользовалась модель Ford Focus, средняя цена которого составила 350 000 рублей.
Самые дорогие автомобили на вторичном рынке оказались в Хабаровском крае, Москве и Московской области и Республике Дагестан. В Хабаровском крае средняя стоимость составила 655 000 рублей (+14,9% по итогам III квартала), в Москве и Московской области – 605 000 рублей (+1,3% по итогам III квартала), в Дагестане – 600 000 рублей (не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом). При этом, динамика продаж иномарок с пробегом растет (+6,6%).
«На фоне дефицита новых иномарок из-за кризиса поставок электронных автокомпонентов и роста цен на новые модели иностранных брендов покупатели все чаще обращаются ко вторичному авторынку. На Авито Авто размещено более 500 000 объявлений о продаже легковых автомобилей, и есть возможность выбора моделей в разных ценовых диапазонах»,– комментируют эксперты Авито Авто.
На первом месте в рейтинге самых продаваемых иномарок с пробегом стоит Ford Focus со средней ценой 350 000 рублей. Вторую позицию занимает Hyundai Solaris, его средняя цена составила 625 000 рублей. На третьей строчке рейтинга наиболее востребованных иномарок у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области оказался Volkswagen Polo за 596 000 рублей (средняя цена). Пользуются популярностью также Kia Rio (средняя цена – 580 000 рублей) и Skoda Octavia (средняя цена – 610 000 рублей).
- 799 000 РSkoda Octavia 2014 в Москве
- 495 000 РKIA Rio 2013 в Москве
- 750 000 РSkoda Octavia 2011 в Москве
- 1 195 000 РSkoda Octavia 2013 в Москве
- 300 000 РFord Focus 2003 в Москве
- 620 000 РVolkswagen Polo 2012 в Москве
- 1 130 000 РKIA Rio 2018 в Москве
- 275 000 РSkoda Octavia 2007 в Москве
- 1 000 000 РSkoda Octavia 2014 в Москве
- 1 145 000 РHyundai Solaris 2019 в Москве
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