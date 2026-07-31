Не успеваешь выложить - уже купили: самые ликвидные авто на вторичном рынке

Эти машины сметают с площадок: какие б/у авто сейчас нарасхват

Эксперты изучили рынок подержанных авто в РФ. Некоторые марки удивили скоростью продажи. Результаты исследования оказались неожиданными. Подробности - в нашем материале.

Эксперты изучили рынок подержанных авто в РФ. Некоторые марки удивили скоростью продажи. Результаты исследования оказались неожиданными. Подробности - в нашем материале.

На российском рынке подержанных автомобилей наблюдается интересная тенденция: определенные марки и модели находят новых владельцев значительно быстрее остальных. Cпециалисты сервиса «Автотека» провели исследование, чтобы выяснить, какие автомобили с пробегом пользуются наибольшим спросом у покупателей.

Как выяснил 110km.ru, самыми быстро продаваемыми оказались автомобили Haval. Объявления о продаже этих машин остаются актуальными на 22,5% меньше времени по сравнению со средним показателем по стране. Следом за ними идут LADA и Chery, которые также демонстрируют впечатляющие результаты: их автомобили находят новых владельцев на 20,3% и 12,5% быстрее среднего соответственно.

В список марок, чьи автомобили продаются быстрее обычного, вошли также Geely, Hyundai и Kia. Для Geely срок размещения объявлений оказался короче на 10,2%, а для Hyundai и Kia - на 6,3% и 6,1% соответственно. Это говорит о том, что массовые и доступные по цене автомобили остаются наиболее востребованными на вторичном рынке.

Если рассматривать рейтинг по моделям, то здесь лидируют представители LADA. Модели 2114 Samara и 2107 продаются примерно на треть быстрее среднего по России - на 33,6% и 32,1% соответственно. В числе быстро реализуемых также оказались LADA 2110, 2112, 2115 Samara, Priora, Kalina и Granta, которые уходят с рынка на 20-30% быстрее, чем в среднем по стране.

Среди иномарок выделяются Renault Duster и Hyundai Solaris. Объявления о продаже этих автомобилей закрываются на 17,2% и 14,9% быстрее, чем обычно. В двадцатку самых востребованных моделей также вошли Kia Rio, LADA 4×4, Renault Logan, Volkswagen Polo, Hyundai Accent, Lada Vesta, Chevrolet Niva, Mitsubishi Lancer, Kia Sportage и Daewoo Matiz.

Ранее Kia Rio уже становилась лидером по продажам среди подержанных автомобилей в России, опережая Hyundai Solaris и LADA 2107. В десятке самых популярных моделей также стабильно присутствуют LADA 2114 Samara 2, LADA 4x4 и LADA Granta.

Таким образом, на вторичном рынке России наибольшим спросом пользуются массовые и доступные автомобили, а также некоторые популярные иномарки. Это подтверждает, что покупатели отдают предпочтение проверенным и недорогим вариантам, которые быстро находят новых владельцев.