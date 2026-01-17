Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

17 января 2026, 10:44

Секреты британских внедорожников и суперкаров — неожиданные союзы?

Моторы BMW встречаются в самых неожиданных авто. Их выбирают не только за мощность. Почему британские внедорожники и спорткары доверяют немецким агрегатам? Истории, которые удивляют.

Двигатели BMW давно перестали быть просто частью зарубежных автомобилей. Их репутация настолько высока, что моторы из Мюнхена стали самостоятельным брендом, который выбирают даже конкуренты. Причина проста: сочетание надежности, точности и инженерной мысли. Это не просто слова - за ними стоят реальные истории, которые до сих пор вызывают уважение у автолюбителей во всем мире.

Один из самых ярких примеров — Range Rover третьего поколения. Когда британцы искали идеальный мотор для своего флагмана, выбор пал на бензиновый V8 BMW M62 объемом 4,4 литра и дизельную рядную «шестерку» M57 на 3,0 литра. Эти агрегаты не только прибавили внедорожнику достойную динамику, но и сделали его одним из самых надежных в своем классе. Именно благодаря этим моторам Range Rover L322 стал культовым среди поклонников больших внедорожников.

Современные внедорожники Ineos Grenadier и его пикап-версия Quartermaster продолжают эту традицию. Здесь снова под капотом работают моторы BMW, которые идеально подходят для суровых условий эксплуатации. Немцы не просто являются генераторами — они создают основу для автомобилей, которые должны выдерживать любые испытания.

Но настоящая легенда - это, конечно, McLaren F1. Для суперкара инженеры BMW Motorsport разработали уникальный атмосферный двигатель V12 объемом 6,1 литра. Почти 630 лошадиных сил, разгон до 386 км/ч – эти цифры до сих пор впечатляют. Именно этот мотор сделал McLaren F1 самым быстрым серийным автомобилем своего времени. И это не просто техническое достижение, а настоящий символ инженерного искусства.

Не только крупные бренды обращались к BMW. Немецкая компания Wiesmann построила свои ретроспорткары исключительно с моторами из Мюнхена — от ряда «шестерок» до V8 и даже V10. В сочетании с легкими кузовами и задним приводом эти двигатели превратили Wiesmann в мечту любого энтузиаста. Морган тоже не остался в стороне: классический дизайн, ручная сборка и современные моторы BMW — вот рецепт, который работает уже не одно десятилетие.

Все это говорит о том, что мотор BMW - это не просто техническая деталь. Это выбор тех, кто ценит характер, ресурс и инженерный подход. Когда под капотом не просто двигатель, а целая философия, автомобиль становится чем-то большим, чем просто средство передвижения. И, кажется, этот тренд только набирает обороты.

Упомянутые марки: BMW, McLaren, Wiesmann, Morgan, Ineos, Land Rover
Похожие материалы БМВ, МакЛарен, Виесман, Морган, Инеос, Ленд Ровер

