Какие автомобили сотрудники ГИБДД останавливают реже

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Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр объяснил в интервью «Газете.Ру» , какие автомобили вызывают интерес сотрудников ГИБДД, а какие, наоборот, не привлекают особого внимания. Владельцев «блатных» номеров тормозят, просто потому что они заведомо более платежеспособны. Также чаще останавливают машины с тонировкой не по ГОСТу или с явными изменениями в конструкции.

Старенькие ВАЗы и дешевые Lada останавливают ничуть не реже, поскольку они могут числиться в угоне и иметь неисправности, а их владельцы часто пренебрегают покупкой ОСАГО и прохождением ТО.

Фото: unsplash.com

Значительно реже останавливают машины, которые не входят в рейтинги самых угоняемых. Не привлекают внимания ГИБДД и автомобили, за рулем которых сидят женщины, поскольку дамы считаются более дисциплинированными и законопослушным. Обычно у них все документы в порядке и нет запаха перегара. Не вызывают интерес у полицейских и малолитражки, которые обычно неприметны в потоке. Еще одна малопримечательная для инспекторов ДПС категория – непрестижные и не особенно популярные автомобили, например, французские Peugeot и Citroen. Автомобили Volvo тоже редко проверяют, потому что их водители считаются более дисциплинированными.

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