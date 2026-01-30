Рейтинг продаж новых легковых машин в Санкт-Петербурге: какие бренды и модели заняли лидирующие позиции в 2025 году

30 января 2026, 13:14
Какие автомобили стали самыми популярными в Петербурге в 2025 году: неожиданные перемены рынка
Вышло исследование: рынок новых автомобилей в Петербурге за год сократился на 15%, а привычные лидеры сменились новичками. Какие марки и модели оказались в топе, почему доля китайских брендов снизилась, а российские и белорусские производители укрепили позиции - мало кто ожидал таких перемен. Эксперты объяснили, что происходит на рынке и к чему это может привести.
Санкт-Петербург в 2025 году вновь оказался в центре внимания автомобильного рынка России. Как сообщает «Автостат», за прошедший год в городе было продано 78,5 тысячи новых легковых автомобилей - это на 15% меньше, чем годом ранее. Снижение спроса на новые машины стало заметным трендом, и эксперты уже обсуждают причины столь резкого падения.
Впрочем, несмотря на общее сокращение продаж, расстановка сил среди лидеров рынка изменилась не так сильно, как можно было бы ожидать. Абсолютным фаворитом среди моделей остался кроссовер Haval Jolion, который разошелся тиражом 4 152 экземпляра. Эта модель удерживает первую строчку рейтинга второй год подряд, что говорит о стабильном интересе петербуржцев к компактным и относительно доступным кроссоверам.
На второе место в рейтинге поднялся Belgee X50 - белорусский кроссовер, который смог реализовать 3 432 автомобиля. Такой результат позволил ему обойти даже LADA Granta, которая замкнула тройку лидеров с показателем 2 956 проданных машин. В пятерку также вошли Geely Monjaro (2 762 шт.) и Changan UNI-S/CS55 Plus (2 463 шт.), что подтверждает высокий спрос на кроссоверы и SUV-сегмент в целом.
В десятке самых продаваемых моделей оказались и другие представители китайского и белорусского автопрома: LADA Vesta, Haval M6, Belgee X70, Haval F7 и Haval H3. Примечательно, что российские модели постепенно возвращают себе позиции, хотя еще недавно казалось, что рынок полностью захвачен «китайцами».
Если рассматривать ситуацию по брендам, то Haval уверенно удерживает лидерство. За 2025 год в Петербурге было реализовано 13 106 автомобилей этой марки, что составляет примерно шестую часть от всех новых машин, проданных в городе. На втором месте - LADA с результатом 8 444 автомобиля, а замыкают пятерку Geely (6 738 шт.), Chery (6 082 шт.) и Belgee (5 942 шт.).
Интересно, что доля китайских брендов на рынке Петербурга за год снизилась с 74% до 64%. Это заметное падение, учитывая, что еще недавно китайские производители практически доминировали в сегменте новых автомобилей. Одновременно с этим российские и белорусские марки смогли увеличить свою долю на 4–4,5 процентных пункта, что говорит о постепенном восстановлении позиций отечественного автопрома.
Эксперты отмечают, что такие изменения связаны не только с изменением предпочтений покупателей, но и с корректировкой ценовой политики, появлением новых моделей и расширением дилерских сетей. Кроме того, на динамику рынка повлияли экономические факторы, включая колебания курса рубля и изменения в условиях кредитования.
В целом, 2025 год стал для автомобильного рынка Петербурга годом перемен и новых тенденций. С одной стороны, спрос на новые автомобили снизился, с другой - наметился сдвиг в сторону отечественных и белорусских брендов, которые смогли предложить покупателям интересные альтернативы привычным китайским моделям.
