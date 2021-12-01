Какие автомобили стоят в гараже самого богатого спортсмена Великобритании
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Деньги Хэмилтон тратит, в том числе, и на дорогие и эксклюзивные автомобили. Его коллекция оценивается в 15 млн долларов. В ней есть такие уникальные суперкары, как Ferrari Aperta (4 млн долларов), Pagani Zonda 760 LH (2,6 млн долларов), Ferrari LaFerrari (2 млн долларов), Shelby Cobra 427 1966 года (2 млн долларов), McLaren P1 (1,2 млн долларов), а также несколько мощных автомобилей Mercedes-AMG.
Еще Хэмилтон владеет частным самолетом Bombardier 605 Challenger, за который заплатил 16 млн долларов. Немало денег он вложил в недвижимость. Ему принадлежит особняк стоимостью 18 млн долларов в Лондоне, роскошные квартиры в Нью-Йорке и Монако. Кроме того, он инвестировал 30 млн долларов в отель на Карибских островах.
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