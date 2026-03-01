С 1 марта вступили в силу требования к маркам и баллам локализации для легковых такси в регионах России

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

1 марта 2026, 18:59

Какие автомобили с 1 марта могут работать в такси: новые правила локализации в России

Какие автомобили с 1 марта могут работать в такси: новые правила локализации в России

С 1 марта вступили в силу требования к маркам и баллам локализации для легковых такси в регионах России

Какие автомобили с 1 марта могут работать в такси: новые правила локализации в России

С 1 марта в России изменились правила допуска автомобилей к работе в такси. Теперь для включения в реестр потребуется соответствие новым критериям локализации. Это решение затрагивает как автопарки, так и частных перевозчиков, и может повлиять на рынок услуг такси в ближайшие годы.

С 1 марта в России изменились правила допуска автомобилей к работе в такси. Теперь для включения в реестр потребуется соответствие новым критериям локализации. Это решение затрагивает как автопарки, так и частных перевозчиков, и может повлиять на рынок услуг такси в ближайшие годы.

С 1 марта в России начал действовать закон, который меняет подход к формированию автопарка такси. Теперь для того, чтобы автомобиль мог официально перевозить пассажиров, он должен соответствовать новым критериям локализации. Это значит, что не каждая машина сможет попасть в региональный реестр такси - требования стали заметно жестче.

Суть изменений заключается в том, что теперь для допуска автомобиля к работе в такси необходимо выполнить одно из двух условий. Во-первых, машина должна набрать определенное количество баллов локализации - этот показатель устанавливается правительством и учитывает, насколько глубоко автомобиль производится в России. Во-вторых, допускаются автомобили, выпущенные по специальному инвестконтракту.

В первый официальный список, опубликованный Минпромторгом, вошли более 20 марок. Среди них - Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel, а также УАЗ «Патриот» и «Хантер», Sollers SP7, целая линейка электромобилей Evolute, Voyah Free, Dream, Passion и «Москвич» 3, 3е, 6, 8. В дальнейшем перечень будет расширяться: ожидается добавление моделей Haval, Tenet и автомобилей, собираемых на «Автоторе».

Для уже зарегистрированных в реестре автомобилей никаких изменений не предусмотрено - они продолжают работать на прежних условиях. Однако для новых машин правила стали куда строже. Это может привести к обновлению автопарка такси, а также к росту спроса на отечественные и локализованные модели.

Введение балльной системы и ограниченного перечня марок - шаг, который может изменить структуру рынка такси. С одной стороны, это поддержит отечественных производителей и повысит уровень локализации. С другой - перевозчикам придется пересматривать свои автопарки и, возможно, сталкиваться с дефицитом подходящих машин. В ближайшие годы рынок такси в России ждет серьезная перестройка, и последствия этих изменений почувствуют как компании, так и пассажиры.

Напомним, что до 2033 года для самозанятых водителей, использующих легковые автомобили, предусмотрены временные льготные условия. Им разрешается эксплуатировать иномарки при условии, что транспортное средство находится в их собственности более шести месяцев. При этом установлено ограничение: доля таких автомобилей в региональном реестре не может превышать 25%.

Упомянутые модели: Москвич 3, Haval Jolion (от 1 259 000 Р), TENET T4
Упомянутые марки: УАЗ, Москвич, Haval, TENET
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы UAZ, Moskvich, Хавейл, Тенет

Похожие материалы UAZ, Moskvich, Хавейл, Тенет

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Краснодар Пермский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться