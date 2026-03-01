С 1 марта вступили в силу требования к маркам и баллам локализации для легковых такси в регионах России

1 марта 2026, 18:59
Какие автомобили с 1 марта могут работать в такси: новые правила локализации в России
Какие автомобили с 1 марта могут работать в такси: новые правила локализации в России
С 1 марта в России изменились правила допуска автомобилей к работе в такси. Теперь для включения в реестр потребуется соответствие новым критериям локализации. Это решение затрагивает как автопарки, так и частных перевозчиков, и может повлиять на рынок услуг такси в ближайшие годы.
С 1 марта в России начал действовать закон, который меняет подход к формированию автопарка такси. Теперь для того, чтобы автомобиль мог официально перевозить пассажиров, он должен соответствовать новым критериям локализации. Это значит, что не каждая машина сможет попасть в региональный реестр такси - требования стали заметно жестче.
Суть изменений заключается в том, что теперь для допуска автомобиля к работе в такси необходимо выполнить одно из двух условий. Во-первых, машина должна набрать определенное количество баллов локализации - этот показатель устанавливается правительством и учитывает, насколько глубоко автомобиль производится в России. Во-вторых, допускаются автомобили, выпущенные по специальному инвестконтракту.
В первый официальный список, опубликованный Минпромторгом, вошли более 20 марок. Среди них - Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel, а также УАЗ «Патриот» и «Хантер», Sollers SP7, целая линейка электромобилей Evolute, Voyah Free, Dream, Passion и «Москвич» 3, 3е, 6, 8. В дальнейшем перечень будет расширяться: ожидается добавление моделей Haval, Tenet и автомобилей, собираемых на «Автоторе».
Для уже зарегистрированных в реестре автомобилей никаких изменений не предусмотрено - они продолжают работать на прежних условиях. Однако для новых машин правила стали куда строже. Это может привести к обновлению автопарка такси, а также к росту спроса на отечественные и локализованные модели.
Введение балльной системы и ограниченного перечня марок - шаг, который может изменить структуру рынка такси. С одной стороны, это поддержит отечественных производителей и повысит уровень локализации. С другой - перевозчикам придется пересматривать свои автопарки и, возможно, сталкиваться с дефицитом подходящих машин. В ближайшие годы рынок такси в России ждет серьезная перестройка, и последствия этих изменений почувствуют как компании, так и пассажиры.
Напомним, что до 2033 года для самозанятых водителей, использующих легковые автомобили, предусмотрены временные льготные условия. Им разрешается эксплуатировать иномарки при условии, что транспортное средство находится в их собственности более шести месяцев. При этом установлено ограничение: доля таких автомобилей в региональном реестре не может превышать 25%.
Похожие материалы UAZ, Moskvich, Хавейл, Тенет
-
24.02.2026, 08:41
Такси по-новому: какие автомобили останутся на рынке после 2026 года
С 2026 года в России такси смогут работать только на автомобилях, произведенных в стране. Новые правила затронут всех перевозчиков и изменят привычный рынок. Разбираемся, что изменится и как подготовиться к переменам.Читать далее
-
23.01.2026, 13:36
Минпромторг убрал Москвич 3 и Tenet T4 из льготных автокредитов из-за новых правил локализации
Две популярные модели лишились господдержки. Новые требования к локализации изменили правила игры. Какие авто остались в программе и кто теперь получит скидку - подробности в материале.Читать далее
-
10.10.2025, 11:53
Популярный кроссовер Haval Jolion перевели на метан: первые фото газовой версии
В Сочи показали необычный Haval Jolion. Кроссовер получил газовую установку. Проект выглядит очень перспективным. Но его будущее пока туманно. Разбираемся в деталях новой разработки. Что ждет популярную модель дальше?Читать далее
-
13.02.2025, 15:18
Названы лучшие 3-летние автомобили: с годами они только дорожают
В Москве подвели итоги 11-й ежегодной премии «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual value – 2025). В каждом из четырех популярных сегментов российского авторынка назвали лучшие модели.Читать далее
-
10.10.2023, 14:53
Китайские автомобили стремительно захватывают таксопарки
Автопроизводители из Поднебесной активно осваивают российский авторынок. С уходом корейских и европейских брендов сервисы такси столкнулись с проблемой обновления автопарков. В бюджетном сегменте сейчас предложений практически нет, зато в комфорт-классе выбор огромный.Читать далее
-
01.03.2026, 21:22
Ученые пересматривают выводы миссий Viking: могли ли мы упустить жизнь на Марсе
Пятьдесят лет назад миссии Viking впервые попытались найти признаки жизни на Марсе. Сегодня ученые ставят под сомнение старые выводы и считают, что данные могли быть неверно истолкованы. Это может изменить наше представление о Красной планете и будущем космических исследований.Читать далее
-
01.03.2026, 20:39
Штраф за резину не по сезону 2026: что нужно знать автовладельцу
В России действуют штрафы за использование шин не по сезону. Новые правила касаются как летней, так и зимней резины, а также состояния покрышек. Разбираемся, как не попасть под санкции и что важно знать каждому водителю.Читать далее
-
01.03.2026, 08:52
Верховный суд разъяснил порядок возврата прав при ошибках в СМС-извещениях: что это значит для водителей
Верховный суд отменил лишение прав после ошибки с СМС-уведомлением. Почему это решение не приведет к массовым пересмотрам дел, и как теперь суды будут проверять извещения - объясняют автоюристы.Читать далее
-
27.02.2026, 21:17
Кто на дороге определяет правила: инспектор, светофор, знак или разметка
Водители часто сталкиваются с ситуациями, когда указания светофора, знаков и разметки противоречат друг другу. Разбираемся, кто действительно главный на дороге и как не ошибиться в сложной ситуации. Это важно для безопасности и избежания штрафов.Читать далее
-
27.02.2026, 19:41
Интерьер BMW M5 2028: новые технологии и неожиданные решения в салоне
BMW готовит обновленный M5 2028 модельного года с революционными изменениями в салоне: новая мультимедийная система iDrive X, панорамный дисплей и свежий дизайн руля. Испытания проходят в суровых условиях Швеции, что подчеркивает серьезность подхода к доработке модели.Читать далее
-
27.02.2026, 19:17
Путин поручил ускорить передачу федеральных дорог регионам: что изменится для водителей
Вышло поручение: федеральные трассы могут перейти в ведение регионов быстрее, чем ожидалось. Почему это важно для автомобилистов, какие перемены ждут дорожную сеть и кто теперь будет отвечать за качество дорог - мало кто знает детали.Читать далее
Похожие материалы UAZ, Moskvich, Хавейл, Тенет
-
24.02.2026, 08:41
Такси по-новому: какие автомобили останутся на рынке после 2026 года
С 2026 года в России такси смогут работать только на автомобилях, произведенных в стране. Новые правила затронут всех перевозчиков и изменят привычный рынок. Разбираемся, что изменится и как подготовиться к переменам.Читать далее
-
23.01.2026, 13:36
Минпромторг убрал Москвич 3 и Tenet T4 из льготных автокредитов из-за новых правил локализации
Две популярные модели лишились господдержки. Новые требования к локализации изменили правила игры. Какие авто остались в программе и кто теперь получит скидку - подробности в материале.Читать далее
-
10.10.2025, 11:53
Популярный кроссовер Haval Jolion перевели на метан: первые фото газовой версии
В Сочи показали необычный Haval Jolion. Кроссовер получил газовую установку. Проект выглядит очень перспективным. Но его будущее пока туманно. Разбираемся в деталях новой разработки. Что ждет популярную модель дальше?Читать далее
-
13.02.2025, 15:18
Названы лучшие 3-летние автомобили: с годами они только дорожают
В Москве подвели итоги 11-й ежегодной премии «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual value – 2025). В каждом из четырех популярных сегментов российского авторынка назвали лучшие модели.Читать далее
-
10.10.2023, 14:53
Китайские автомобили стремительно захватывают таксопарки
Автопроизводители из Поднебесной активно осваивают российский авторынок. С уходом корейских и европейских брендов сервисы такси столкнулись с проблемой обновления автопарков. В бюджетном сегменте сейчас предложений практически нет, зато в комфорт-классе выбор огромный.Читать далее
-
01.03.2026, 21:22
Ученые пересматривают выводы миссий Viking: могли ли мы упустить жизнь на Марсе
Пятьдесят лет назад миссии Viking впервые попытались найти признаки жизни на Марсе. Сегодня ученые ставят под сомнение старые выводы и считают, что данные могли быть неверно истолкованы. Это может изменить наше представление о Красной планете и будущем космических исследований.Читать далее
-
01.03.2026, 20:39
Штраф за резину не по сезону 2026: что нужно знать автовладельцу
В России действуют штрафы за использование шин не по сезону. Новые правила касаются как летней, так и зимней резины, а также состояния покрышек. Разбираемся, как не попасть под санкции и что важно знать каждому водителю.Читать далее
-
01.03.2026, 08:52
Верховный суд разъяснил порядок возврата прав при ошибках в СМС-извещениях: что это значит для водителей
Верховный суд отменил лишение прав после ошибки с СМС-уведомлением. Почему это решение не приведет к массовым пересмотрам дел, и как теперь суды будут проверять извещения - объясняют автоюристы.Читать далее
-
27.02.2026, 21:17
Кто на дороге определяет правила: инспектор, светофор, знак или разметка
Водители часто сталкиваются с ситуациями, когда указания светофора, знаков и разметки противоречат друг другу. Разбираемся, кто действительно главный на дороге и как не ошибиться в сложной ситуации. Это важно для безопасности и избежания штрафов.Читать далее
-
27.02.2026, 19:41
Интерьер BMW M5 2028: новые технологии и неожиданные решения в салоне
BMW готовит обновленный M5 2028 модельного года с революционными изменениями в салоне: новая мультимедийная система iDrive X, панорамный дисплей и свежий дизайн руля. Испытания проходят в суровых условиях Швеции, что подчеркивает серьезность подхода к доработке модели.Читать далее
-
27.02.2026, 19:17
Путин поручил ускорить передачу федеральных дорог регионам: что изменится для водителей
Вышло поручение: федеральные трассы могут перейти в ведение регионов быстрее, чем ожидалось. Почему это важно для автомобилистов, какие перемены ждут дорожную сеть и кто теперь будет отвечать за качество дорог - мало кто знает детали.Читать далее