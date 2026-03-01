С 1 марта вступили в силу требования к маркам и баллам локализации для легковых такси в регионах России

Какие автомобили с 1 марта могут работать в такси: новые правила локализации в России

С 1 марта в России изменились правила допуска автомобилей к работе в такси. Теперь для включения в реестр потребуется соответствие новым критериям локализации. Это решение затрагивает как автопарки, так и частных перевозчиков, и может повлиять на рынок услуг такси в ближайшие годы.

С 1 марта в России начал действовать закон, который меняет подход к формированию автопарка такси. Теперь для того, чтобы автомобиль мог официально перевозить пассажиров, он должен соответствовать новым критериям локализации. Это значит, что не каждая машина сможет попасть в региональный реестр такси - требования стали заметно жестче.

Суть изменений заключается в том, что теперь для допуска автомобиля к работе в такси необходимо выполнить одно из двух условий. Во-первых, машина должна набрать определенное количество баллов локализации - этот показатель устанавливается правительством и учитывает, насколько глубоко автомобиль производится в России. Во-вторых, допускаются автомобили, выпущенные по специальному инвестконтракту.

В первый официальный список, опубликованный Минпромторгом, вошли более 20 марок. Среди них - Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel, а также УАЗ «Патриот» и «Хантер», Sollers SP7, целая линейка электромобилей Evolute, Voyah Free, Dream, Passion и «Москвич» 3, 3е, 6, 8. В дальнейшем перечень будет расширяться: ожидается добавление моделей Haval, Tenet и автомобилей, собираемых на «Автоторе».

Для уже зарегистрированных в реестре автомобилей никаких изменений не предусмотрено - они продолжают работать на прежних условиях. Однако для новых машин правила стали куда строже. Это может привести к обновлению автопарка такси, а также к росту спроса на отечественные и локализованные модели.

Введение балльной системы и ограниченного перечня марок - шаг, который может изменить структуру рынка такси. С одной стороны, это поддержит отечественных производителей и повысит уровень локализации. С другой - перевозчикам придется пересматривать свои автопарки и, возможно, сталкиваться с дефицитом подходящих машин. В ближайшие годы рынок такси в России ждет серьезная перестройка, и последствия этих изменений почувствуют как компании, так и пассажиры.

Напомним, что до 2033 года для самозанятых водителей, использующих легковые автомобили, предусмотрены временные льготные условия. Им разрешается эксплуатировать иномарки при условии, что транспортное средство находится в их собственности более шести месяцев. При этом установлено ограничение: доля таких автомобилей в региональном реестре не может превышать 25%.