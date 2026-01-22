Взрыв новинок: что готовят автогиганты и новички — сенсации и интриги

Какие автомобили удивят россиян в 2026 году: от Lada Azimut до новой Волги

В 2026 году автолюбителей ждут десятки премьер. Российские и азиатские бренды готовят кроссоверы, электромобили и гибриды. Некоторые марки возвращаются, другие меняют имена. Новые технологии и неожиданные решения уже на подходе.

В 2026 году российский авторынок буквально взорвется новыми моделями. Ожидается, что на дороги выйдут около тридцати новых автомобилей - от отечественных разработок до амбициозных проектов молодых концернов и новичков, которые только начинают принимать меры для привлечения внимания покупателей.

Самой обсуждаемой премьерой уже стал первый кроссовер от АвтоВАЗа — Lada Azimut. Эта модель крупнее привычной «Весты», но все еще остается в сегменте компактных кроссоверов. Габариты Azimut - 4416 мм в длину и 2675 мм колесной базы, а клиренс в 208 мм намекает на серьезные внедорожные амбиции.

Под капотом - модернизированные моторы: 1,6-литровый двигатель мощностью 120 л.с. и 1,8-литровый на 132 л.с., оба доступны с шестиступенчатой ​​механикой или вариатором. Позже появится версия с турбированным 1,5-литровым мотором и классическим автоматом. Безопасность тоже не осталась без внимания: в базе — ABS, ESP и две подушки, а в топовых комплектациях — шесть подушек, включая боковые шторки. Среди опций — двухзонный климат, электропривод багажника, круговой обзор и панорамная крыша. Производство стартует летом 2026 года. Кроме того, АвтоВАЗ готовит обновленные «Весту» и «Ниву» с новым мотором.

Возвращение легенд и новые имена

2026 год ознаменуется и возрождением бренда «Волга». В линейке — кроссоверы Волга К40 и К50, а также седан С50. K50 - это фактически Geely Monjaro с акцентом: полный привод, двухлитровый турбомотор, восьмиступенчатый автомат и выбор между 19- и 20-дюймовыми колесами. Седан C50 - клон Geely Preface с двухлитровым двигателем (150 или 200 л.с.) и семиступенчатым роботом, привод только передний. К40 — вариант Geely Atlas.

Компания «Соллерс» отложила премьеру обновленного «УАЗ Патриот» на 2026 год, чтобы сразу обновить всю линейку. Новый «Патриот» получит двухлитровый мотор на 130 л.с., шестиступенчатую механику, светодиодные фары, новый руль, центральную тоннель и современную левую систему.

Внедорожник Sollers, построенный на базе JAC T9, также будет готов в 2026 году. Кроме того, на заводе в Елабуге стартует выпуск микроавтобусов Sollers SF1 с турбомотором 1,5 (136 л.с.), рассчитанных на шестерых пассажиров и три ряда сидений.

Москвич, электромобили и гибриды: новые горизонты

Завод «Москвич» весной начнет выпуск кроссоверов M70 и M90 — это аналоги моделей MG. M70 — среднеразмерный кроссовер с 1,5-литровым турбомотором (156 л.с.) и 7-ступенчатым роботом или двухлитровым мотором (200 л.с.) с 9-ступенчатым автоматом ZF. Привод пока только передний, но в будущем будет и полный. M90 — крупный семиместный кроссовер с двухлитровым турбомотором и 9-ступенчатым автоматом, возможен как передний, так и полный привод. Все кузовные панели оцинкованы.

На том же заводе стартует производство электромобиля «Атом» в трёх версиях: для владельцев такси и каршеринга. Длина - 3995 мм, ширина - 1790 мм, высота - 1643 мм, колесная база - 2635 мм. Электромотор на 204 л.с. разгоняет хетчбэк до 100 км/ч за 8 секунд, максималка - 170 км/ч. Батарея на 77 кВт⋅ч обеспечивает запас хода до 500 км, быстрая зарядка на 100 км занимает всего 8 минут. Особенности - распашные дверцы и сенсорный индикатор на руле.

Липецкий Evolute готовит полноприводную версию гибридного кроссовера i-Space с электромотором на задней оси и суммарной мощностью 367 л.с. (470 Нм). Разгон до 100 км/час - 7,1 секунды, запас хода - до 1000 км, расход топлива - 5,6 л/100 км. Быстрая зарядка батареи с 30 до 80% занимает 20 минут. В 2026 году появятся также кроссоверы i-Sky нового поколения и новый i-Joy.

Локализация, новые бренды и премиум-сегмент

Калининградский «Автотор» представит две новые электрические модели бренда «Амберавто» - кроссовер А7 и хетчбэк А3. Российские производители продолжают локализовать свои модели из-за роста утильсбора, что делает прямой импорт невыгодным. Бренд Tenet, собираемый на бывшем заводе Volkswagen, пополнится большим кроссовером T9 - аналогом Chery Tiggo 9. Некоторые марки Chery Group сменят имена: Jaecoo станет Jealand, Jetour - Votour.

Jaecoo (Jealand) начинает продажу компактного кроссовера J6 длиной 4,5 м с передним приводом и турбомотором 1.5 (147 л.с.) и шестиступенчатым роботом. Позже появится полноприводная версия с двигателем 1.6 (150 л.с.) и семиступенчатым роботом. В салоне - износостойкие материалы и аксессуары для домашних животных. Omoda привезет C5 второго поколения с обновленным дизайном и интерьером, Jetour (Votour) — гибридный премиум-внедорожник G700 мощностью 900 л.с. JAC готовит пикап T9 и рамный внедорожник JS9.

Премиум-сегмент пополнится флагманским внедорожником Voyah Taishan с рядом сидений и гибридной установкой на 515 л.с. Батарея на 65 кВт⋅ч обеспечивает 350 км на электротяге, общий запас - более 1400 км. Зарядка с 20 до 80% - всего 12 минут. Машина оснащена полноуправляемым шасси и пневмоподвеской с пятью уровнями высоты. Rox 01 вышел в версии Адамаса с пневмоподвеской и дополнительными комплектующими.

Неожиданные дебюты и модельное расширение линеек

Chery готовит гибридный внедорожник iCaur в ретростиле, Changan — гибриды Deepal, GAC — инновационные Aion и Hyptec. Даже бренды с низкими продажами не отстают: SWM будет выпускать семейный кроссовер G03F и обновленный G01 Pro, при этом полный цикл производства организуют в Калининграде.

Расширитель внедорожной линейки BAIC: к рамным BJ40 и BJ60 добавятся легкий гибридный BJ30 и новое поколение BJ41 с цельной крышей, бензиновым и дизельными двигателями. VGV выводит на рынок новый пикап Bolden S7 и обновленный кроссовер U70.

2026 год обещает стать самым насыщенным за последнее десятилетие для российского авторынка. Конкуренция обостряется, покупатели получают невиданный ранее выбор — от бюджетных электромобилей до премиальных внедорожников с технологиями будущего. Впереди - только интереснее.