Какой автомобиль подойдет для разбитого двора, а какой — для ровного асфальта: разбор моделей

10 ноября 2026, 10:05
Как выбрать городской автомобиль: компактность, клиренс или баланс
Как выбрать городской автомобиль: компактность, клиренс или баланс
Для ежедневных поездок важны удобная парковка и маневренность, а на разбитых дворах пригодится повышенный клиренс. В подборке есть варианты для разных задач: от Kia Picanto и Lada Granta до Haval Jolion и Geely Coolray.
Выбор машины для города — задача, которая только кажется простой. На деле универсального городского автомобиля не существует: все зависит от числа пассажиров, частоты поездок за город, бюджета и нужных опций. Даже состояние дорог способно изменить приоритеты — например, на разбитых дорогах повышенный дорожный просвет может оказаться важнее компактности.
Если маршруты проходят в основном по центру и ровному асфальту, в подборке заслуживают внимания небольшие модели. Kia Picanto удобна благодаря маневренности и компактным размерам, а на заднем ряду, несмотря на формат хэтчбека, достаточно места для пассажиров. В топовых комплектациях доступны мониторинг слепых зон и система экстренного торможения.
При ограниченном бюджете практичной альтернативой станет Lada Granta: у нее простая конструкция, запчасти доступны во многих местах, обслуживание обходится недорого, хотя компромиссом остается не самая выдающаяся динамика. Lada Vesta современнее и комфортнее Granta, однако затраты на содержание остаются разумными.
Седаны Hyundai Solaris и Kia Rio подойдут тем, кому нужен баланс маневренности и удобства для семьи. Solaris часто называют «близнецом» Rio по характеристикам, хотя многие считают его подвеску более плавной на неровностях; в подборке также отмечены просторный салон и вместительный багажник. Rio ценят за простоту и привычную эргономику и нередко рекомендуют как первую городскую машину.
Для поездок по плохим дорогам и за город логичнее рассмотреть кроссовер. Haval Jolion сочетает повышенный дорожный просвет с маневренностью в плотном потоке, Chery Tiggo 4 Pro выделяется современным дизайном и достаточным клиренсом, а Geely Coolray часто относят к наиболее подходящим для города кроссоверам благодаря поведению в потоке и удобству маневров.
Опции также необходимо соотнести с повседневными маршрутами. Если важны камера или водительские ассистенты, проверяйте оснащение конкретной комплектации: среди примеров названы Coolray и Rio с пакетом помощи водителю. Одно лишь название модели не гарантирует, что нужная система установлена.
Перед покупкой полезно проверить обзорность с водительского места и оценить посадку в салоне, а затем протестировать автомобиль в условиях, близких к обычным поездкам. Даже модель с подходящими характеристиками может оказаться неудобной конкретному водителю.
Похожие материалы Киа, Хавейл, Чери, Джили, Лада
-
10.11.2026, 06:32
Дешевле, чем «Искра»: почему владелец Granta остался верен модели
Владелец Lada Granta 2018 года продал машину с пробегом 195 тыс. км из-за коррозии: просил 500 тыс. руб., после месяца ожидания уступил до 460 тыс. — ушла за неделю.Читать далее
-
09.11.2026, 20:37
Полный привод, клиренс и подогрев: какой автомобиль выбрать для зимней дороги
Для зимней езды важны ведущие колеса и дорожный просвет; оснащение для холодов также влияет на выбор. Внедорожники рассчитаны на сложные участки, а кроссоверы с полным приводом могут стать практичным вариантом для города и трассы.Читать далее
-
09.11.2026, 18:21
«Полный привод был бы практичнее»: почему владелец Tenet T7 все-таки остался на переднем
После 30 тыс. км пробега дилер оценил годовалый Tenet T7 в 1,85 млн рублей. При обмене на новый кроссовер обещали добавить скидку 130 тыс. рублей, но владелец решил оставить машину.Читать далее
-
09.11.2026, 10:46
Lada Vesta против Granta: что выгоднее за три года владения
По рейтингу «Автостата» Vesta через три года сохранила 103,5% первоначальной цены, однако это не делает ее дешевле в общем. Granta выигрывает за счет меньшей цены покупки, а более доступное обслуживание и налоговая нагрузка усиливают ее преимущество.Читать далее
-
08.11.2026, 10:18
Новая Lada Granta или Vesta с пробегом: что выбрать для семьи и дальних поездок
У базовой Lada Granta заявлена цена 770 000 рублей, но у дилеров подобные машины найти сложно. На этом фоне двух- или трехлетняя Lada Vesta за миллион рублей выглядит интересной альтернативой, если предварительно проверить историю автомобиля.Читать далее
-
07.11.2026, 05:39
Lada Azimut против Haval Jolion: сможет ли новинка АвтоВАЗа потеснить бестселлер
Серийный выпуск Lada Azimut начался 25 сентября 2026 года, первые машины ожидаются у дилеров в ноябре. У кроссовера больше клиренс и багажник, чем у Haval Jolion, но итог сравнения определит пока не объявленная цена.Читать далее
-
05.11.2026, 15:12
Какие китайские кроссоверы теряют в цене больше всех и почему
В рейтинге подержанных кроссоверов лидирует Haval Jolion: за три года он теряет менее 25% стоимости. Александр Виноградов сопоставил предложения на онлайн-площадках и оценил потери еще четырех моделей, включая Tenet T7. Отдельно рассмотрена Volga K50.Читать далее
-
05.11.2026, 11:17
Миф о потере половины стоимости «китайцев» за первый год рухнул: какие модели рекордно держат цену
Александр Виноградов сопоставил потери стоимости китайских кроссоверов за год и за три года по объявлениям о продаже. Разрыв виден уже на первой отметке: Tenet T7 только за первый год теряет почти четверть цены. Лидер рейтинга за три года теряет меньше 25%.Читать далее
-
04.11.2026, 07:08
Топ моделей для зимы: что выбрать для города, дачи и глубокого снега
На снегу и гололеде возможности кроссовера зависят не от одного полного привода: важны дорожный просвет, настройки электроники и оснащение для морозов. В подборке представлены семь моделей для разных условий и критерии, которые стоит проверить перед покупкой.Читать далее
-
04.11.2026, 06:01
Почему вместо Haval лучше купить Lada: простота против оснащения
При выборе между Lada и Haval важны расходы на покупку и содержание. Разница заметна и на российских дорогах. У Lada сильные стороны простота и доступность ремонта, у Haval - комфорт и оснащение; сравнение поможет соотнести эти качества со своими приоритетами.Читать далее
Похожие материалы Киа, Хавейл, Чери, Джили, Лада
-
10.11.2026, 06:32
Дешевле, чем «Искра»: почему владелец Granta остался верен модели
Владелец Lada Granta 2018 года продал машину с пробегом 195 тыс. км из-за коррозии: просил 500 тыс. руб., после месяца ожидания уступил до 460 тыс. — ушла за неделю.Читать далее
-
09.11.2026, 20:37
Полный привод, клиренс и подогрев: какой автомобиль выбрать для зимней дороги
Для зимней езды важны ведущие колеса и дорожный просвет; оснащение для холодов также влияет на выбор. Внедорожники рассчитаны на сложные участки, а кроссоверы с полным приводом могут стать практичным вариантом для города и трассы.Читать далее
-
09.11.2026, 18:21
«Полный привод был бы практичнее»: почему владелец Tenet T7 все-таки остался на переднем
После 30 тыс. км пробега дилер оценил годовалый Tenet T7 в 1,85 млн рублей. При обмене на новый кроссовер обещали добавить скидку 130 тыс. рублей, но владелец решил оставить машину.Читать далее
-
09.11.2026, 10:46
Lada Vesta против Granta: что выгоднее за три года владения
По рейтингу «Автостата» Vesta через три года сохранила 103,5% первоначальной цены, однако это не делает ее дешевле в общем. Granta выигрывает за счет меньшей цены покупки, а более доступное обслуживание и налоговая нагрузка усиливают ее преимущество.Читать далее
-
08.11.2026, 10:18
Новая Lada Granta или Vesta с пробегом: что выбрать для семьи и дальних поездок
У базовой Lada Granta заявлена цена 770 000 рублей, но у дилеров подобные машины найти сложно. На этом фоне двух- или трехлетняя Lada Vesta за миллион рублей выглядит интересной альтернативой, если предварительно проверить историю автомобиля.Читать далее
-
07.11.2026, 05:39
Lada Azimut против Haval Jolion: сможет ли новинка АвтоВАЗа потеснить бестселлер
Серийный выпуск Lada Azimut начался 25 сентября 2026 года, первые машины ожидаются у дилеров в ноябре. У кроссовера больше клиренс и багажник, чем у Haval Jolion, но итог сравнения определит пока не объявленная цена.Читать далее
-
05.11.2026, 15:12
Какие китайские кроссоверы теряют в цене больше всех и почему
В рейтинге подержанных кроссоверов лидирует Haval Jolion: за три года он теряет менее 25% стоимости. Александр Виноградов сопоставил предложения на онлайн-площадках и оценил потери еще четырех моделей, включая Tenet T7. Отдельно рассмотрена Volga K50.Читать далее
-
05.11.2026, 11:17
Миф о потере половины стоимости «китайцев» за первый год рухнул: какие модели рекордно держат цену
Александр Виноградов сопоставил потери стоимости китайских кроссоверов за год и за три года по объявлениям о продаже. Разрыв виден уже на первой отметке: Tenet T7 только за первый год теряет почти четверть цены. Лидер рейтинга за три года теряет меньше 25%.Читать далее
-
04.11.2026, 07:08
Топ моделей для зимы: что выбрать для города, дачи и глубокого снега
На снегу и гололеде возможности кроссовера зависят не от одного полного привода: важны дорожный просвет, настройки электроники и оснащение для морозов. В подборке представлены семь моделей для разных условий и критерии, которые стоит проверить перед покупкой.Читать далее
-
04.11.2026, 06:01
Почему вместо Haval лучше купить Lada: простота против оснащения
При выборе между Lada и Haval важны расходы на покупку и содержание. Разница заметна и на российских дорогах. У Lada сильные стороны простота и доступность ремонта, у Haval - комфорт и оснащение; сравнение поможет соотнести эти качества со своими приоритетами.Читать далее