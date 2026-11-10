Какой автомобиль подойдет для разбитого двора, а какой — для ровного асфальта: разбор моделей

Как выбрать городской автомобиль: компактность, клиренс или баланс

Для ежедневных поездок важны удобная парковка и маневренность, а на разбитых дворах пригодится повышенный клиренс. В подборке есть варианты для разных задач: от Kia Picanto и Lada Granta до Haval Jolion и Geely Coolray.

Для ежедневных поездок важны удобная парковка и маневренность, а на разбитых дворах пригодится повышенный клиренс. В подборке есть варианты для разных задач: от Kia Picanto и Lada Granta до Haval Jolion и Geely Coolray.

Выбор машины для города — задача, которая только кажется простой. На деле универсального городского автомобиля не существует: все зависит от числа пассажиров, частоты поездок за город, бюджета и нужных опций. Даже состояние дорог способно изменить приоритеты — например, на разбитых дорогах повышенный дорожный просвет может оказаться важнее компактности.

Если маршруты проходят в основном по центру и ровному асфальту, в подборке заслуживают внимания небольшие модели. Kia Picanto удобна благодаря маневренности и компактным размерам, а на заднем ряду, несмотря на формат хэтчбека, достаточно места для пассажиров. В топовых комплектациях доступны мониторинг слепых зон и система экстренного торможения.

При ограниченном бюджете практичной альтернативой станет Lada Granta: у нее простая конструкция, запчасти доступны во многих местах, обслуживание обходится недорого, хотя компромиссом остается не самая выдающаяся динамика. Lada Vesta современнее и комфортнее Granta, однако затраты на содержание остаются разумными.

Седаны Hyundai Solaris и Kia Rio подойдут тем, кому нужен баланс маневренности и удобства для семьи. Solaris часто называют «близнецом» Rio по характеристикам, хотя многие считают его подвеску более плавной на неровностях; в подборке также отмечены просторный салон и вместительный багажник. Rio ценят за простоту и привычную эргономику и нередко рекомендуют как первую городскую машину.

Для поездок по плохим дорогам и за город логичнее рассмотреть кроссовер. Haval Jolion сочетает повышенный дорожный просвет с маневренностью в плотном потоке, Chery Tiggo 4 Pro выделяется современным дизайном и достаточным клиренсом, а Geely Coolray часто относят к наиболее подходящим для города кроссоверам благодаря поведению в потоке и удобству маневров.

Опции также необходимо соотнести с повседневными маршрутами. Если важны камера или водительские ассистенты, проверяйте оснащение конкретной комплектации: среди примеров названы Coolray и Rio с пакетом помощи водителю. Одно лишь название модели не гарантирует, что нужная система установлена.

Перед покупкой полезно проверить обзорность с водительского места и оценить посадку в салоне, а затем протестировать автомобиль в условиях, близких к обычным поездкам. Даже модель с подходящими характеристиками может оказаться неудобной конкретному водителю.