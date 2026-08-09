Рейтинг ликвидности-2026: Названы автомобили, которые дешевеют медленнее всех

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 августа 2026, 21:06

Какие автомобили в России теряют меньше всего в цене на вторичном рынке

Какие автомобили в России теряют меньше всего в цене на вторичном рынке

Рейтинг ликвидности-2026: Названы автомобили, которые дешевеют медленнее всех

Какие автомобили в России теряют меньше всего в цене на вторичном рынке

На фоне роста цен и ограниченного доступа к автокредитам россияне все чаще выбирают машины, которые можно быстро и выгодно продать. Эксперты выделяют модели с минимальной амортизацией и высоким спросом на вторичном рынке, что становится особенно актуально в 2026 году.

На фоне роста цен и ограниченного доступа к автокредитам россияне все чаще выбирают машины, которые можно быстро и выгодно продать. Эксперты выделяют модели с минимальной амортизацией и высоким спросом на вторичном рынке, что становится особенно актуально в 2026 году.

В условиях, когда стоимость новых автомобилей продолжает расти, а доступность автокредитов снижается из-за высокой ключевой ставки, ликвидность машины становится одним из главных факторов для российских покупателей.

Lada Niva Legend и Lada Granta сохраняют лидерство по этому показателю: их можно продать быстрее и без значительной потери стоимости.

Классический внедорожник Niva Legend за три года отличается от своей цены всего на 3,5%, а Granta - чуть больше 8%. Это обусловлено не только узнаваемостью и долгим присутствием моделей на рынке, но и их репутацией как надежных и простых в обслуживании автомобилей. Объявления о продаже таких машин обычно закрываются на 20-30% быстрее, чем в среднем по рынку.

Среди иностранных брендов выделяется Haval Jolion, который за три года дешевеет на 20,4%. Автомобили Haval продаются на 22,5% быстрее среднерыночных показателей, Chery - на 12,5%, Geely - на 10,2%. Это говорит о том, что доверие к китайским маркам в России продолжает расти, а вторичный рынок для них становится все более устойчивым.

Покупатели все чаще обращают внимание на стоимость владения, доступность сервиса, наличие специалистов и запчастей. В числе наиболее привлекательных по этим параметрам эксперты называют Skoda Rapid, Lada Granta, Ford Focus и Volkswagen Polo. Особым спросом пользуются комплектации с подогревом руля, сидений и лобового стекла, а также с современными ассистентами парковки и системой кругового обзора.

Тенденция к выбору ликвидных моделей прослеживается и в других сегментах рынка - в обзоре  востребованных моделей .

Сегодня автомобиль для многих — не просто средство передвижения, а актив, который можно выгодно реализовать при необходимости. В 2026 году наибольшей ликвидностью по-прежнему будут обладать Lada Niva Legend и Lada Granta, а среди иностранных марок — Haval. При этом подтверждается, что рациональный подход к покупке автомобилей становится все более востребованной тенденцией на российском рынке.

Упомянутые марки: Haval, Chery, Geely, Volkswagen, Ford, Skoda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хавейл, Чери, Джили, Фольксваген, Форд, Шкода

Похожие материалы Хавейл, Чери, Джили, Фольксваген, Форд, Шкода

Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
Буксировка без риска: главные цифры из ПТС, которые надо знать перед установкой фаркопа
Тест-драйв GAC S9: новый гибридный кроссовер с необычными функциями для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B
Solaris HS и еще 139 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодарский край Московская область Тольятти
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться