Рейтинг ликвидности-2026: Названы автомобили, которые дешевеют медленнее всех

9 августа 2026, 21:06
Какие автомобили в России теряют меньше всего в цене на вторичном рынке
Какие автомобили в России теряют меньше всего в цене на вторичном рынке
На фоне роста цен и ограниченного доступа к автокредитам россияне все чаще выбирают машины, которые можно быстро и выгодно продать. Эксперты выделяют модели с минимальной амортизацией и высоким спросом на вторичном рынке, что становится особенно актуально в 2026 году.
В условиях, когда стоимость новых автомобилей продолжает расти, а доступность автокредитов снижается из-за высокой ключевой ставки, ликвидность машины становится одним из главных факторов для российских покупателей.
Lada Niva Legend и Lada Granta сохраняют лидерство по этому показателю: их можно продать быстрее и без значительной потери стоимости.
Классический внедорожник Niva Legend за три года отличается от своей цены всего на 3,5%, а Granta - чуть больше 8%. Это обусловлено не только узнаваемостью и долгим присутствием моделей на рынке, но и их репутацией как надежных и простых в обслуживании автомобилей. Объявления о продаже таких машин обычно закрываются на 20-30% быстрее, чем в среднем по рынку.
Среди иностранных брендов выделяется Haval Jolion, который за три года дешевеет на 20,4%. Автомобили Haval продаются на 22,5% быстрее среднерыночных показателей, Chery - на 12,5%, Geely - на 10,2%. Это говорит о том, что доверие к китайским маркам в России продолжает расти, а вторичный рынок для них становится все более устойчивым.
Покупатели все чаще обращают внимание на стоимость владения, доступность сервиса, наличие специалистов и запчастей. В числе наиболее привлекательных по этим параметрам эксперты называют Skoda Rapid, Lada Granta, Ford Focus и Volkswagen Polo. Особым спросом пользуются комплектации с подогревом руля, сидений и лобового стекла, а также с современными ассистентами парковки и системой кругового обзора.
Тенденция к выбору ликвидных моделей прослеживается и в других сегментах рынка - в обзоре востребованных моделей .
Сегодня автомобиль для многих — не просто средство передвижения, а актив, который можно выгодно реализовать при необходимости. В 2026 году наибольшей ликвидностью по-прежнему будут обладать Lada Niva Legend и Lada Granta, а среди иностранных марок — Haval. При этом подтверждается, что рациональный подход к покупке автомобилей становится все более востребованной тенденцией на российском рынке.
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