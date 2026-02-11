Страховые компании раскрыли неожиданные лидеры по кражам запчастей и назвали регионы с самым высоким риском

11 февраля 2026, 10:38
Страховщики признались, с каких автомобилей в России чаще всего снимают зеркала, фары и колеса
Страховщики признались, с каких автомобилей в России чаще всего снимают зеркала, фары и колеса
Вышло исследование: страховщики выявили, с каких автомобилей в 2025 году чаще всего снимали детали. В антирейтинге - не только премиальные марки, но и популярные массовые модели. Какие регионы оказались в зоне риска и как защитить свой автомобиль - объясняем подробно.
Владельцы автомобилей в России в 2025 году столкнулись с новой волной краж деталей, несмотря на развитие систем видеонаблюдения и ужесточение контроля на парковках. По информации Autonews, страховые компании зафиксировали заметный рост подобных преступлений, что напрямую влияет на стоимость страховки и безопасность личного транспорта. Особенно тревожит тот факт, что в зоне риска оказались не только дорогие иномарки, но и привычные для россиян массовые модели.
Статистика страховых компаний показывает: преступники все чаще выбирают детали, которые можно быстро снять и выгодно продать. В первую очередь речь идет о дорогостоящих электронных блоках, зеркалах, аккумуляторах и колесах. По данным «ВСК», именно эти элементы чаще всего исчезали с автомобилей их клиентов в 2025 году. В то же время в «Зетта Страхование» отмечают всплеск краж фар и колес, а в «Ренессанс страхование» подчеркивают, что злоумышленники предпочитают детали, которые можно демонтировать за считанные минуты - дворники, зеркала, колеса.
Если взглянуть на антирейтинг по видам краж, то лидируют случаи снятия конструктивных элементов - дворников, зеркал, фар и других внешних деталей (36%). На втором месте - кражи колес (27%), а также похищение дополнительного оборудования из салона, как с повреждением стекол (9,1%), так и без (18,2%). За последние три года структура преступлений немного изменилась: выросла доля краж элементов экстерьера, таких как эмблемы и молдинги, а вот интерес к аудиосистемам и магнитолам постепенно снижается.
Какие марки и модели оказались под ударом
Список автомобилей, с которых в 2025 году чаще всего снимали детали, оказался весьма разнообразным. По версии «ВСК», в черном списке оказались DAF, Kia и Shacman, а также Haval, Scania, Subaru и ВАЗ. В «Зетта Страхование» выделяют европейские бренды - Porsche, Volkswagen, Audi и Volvo. Причина - конструктивные особенности: у многих моделей этих марок отсутствует защита от быстрого демонтажа фар, что облегчает работу преступникам. Впрочем, представители компании отмечают, что число таких инцидентов постепенно сокращается.
В «Совкомбанк Страховании» основной удар пришелся на грузовые автомобили, хотя конкретные марки не раскрываются. Эксперты компании подчеркивают, что с большегрузов чаще всего исчезают модуляторы прицепов, шины и диски. В «Ренессанс страхование» в зоне риска оказались массовые европейские модели и автомобили из Китая, что объясняется большим количеством застрахованных по каско машин этих брендов.
Интересно, что тенденция к росту краж деталей с китайских и российских автомобилей перекликается с результатами недавнего исследования по угонам: российские и китайские машины все чаще становятся целью преступников, что говорит о смещении интереса криминального рынка в сторону доступных и массовых моделей.
География краж: где риски максимальны
Распределение краж по регионам также оказалось неравномерным. В «ВСК» отмечают, что чаще всего владельцы сталкивались с пропажей деталей в Самарской области, а также в Ростовской области, Москве и Подмосковье. В «Ренессанс страхование» лидерами антирейтинга стали Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва, Казань и Ростов-на-Дону. В «Зетта Страхование» подчеркивают, что наибольшая активность преступников наблюдается там, где меньше всего камер видеонаблюдения.
Особое внимание страховщики обратили на Новосибирск и Липецк. В последнем, по оценкам «Совкомбанк Страхования», ущерб от краж и повреждений автомобилей уже превысил 100 миллионов рублей, а проблема приобрела системный характер. Это заставляет владельцев искать новые способы защиты и пересматривать привычки парковки.
Как защитить свой автомобиль: советы и лайфхаки
Эксперты сходятся во мнении: самый эффективный способ снизить риск кражи деталей - выбирать охраняемые стоянки или подземные паркинги. Если такой возможности нет, стоит парковаться в хорошо освещенных и людных местах, например, у крупных торговых центров, где установлено много камер.
Для защиты колес популярным решением остается установка «секреток» - специальных гаек или болтов, которые невозможно открутить стандартным инструментом. Это усложняет задачу злоумышленникам и требует от них дополнительных усилий и времени. Дополнительно рекомендуется использовать сигнализацию с датчиками наклона, чтобы вовремя отреагировать на попытку снятия колес.
Что касается фар, то здесь на помощь приходит лазерная маркировка оптики VIN-номером автомобиля. Такая услуга стоит в Москве 2-3 тысячи рублей, но не всегда останавливает преступников, если маркировка незаметна. Более надежный вариант - установка механических блокираторов, которые крепят фару изнутри подкапотного пространства. Подобные устройства можно найти на маркетплейсах по цене от 3 до 5 тысяч рублей.
Для защиты зеркал специалисты советуют гравировку, установку дополнительной сигнализации с датчиками движения и даже монтаж GSM-трекеров. Все эти меры не гарантируют стопроцентной безопасности, но значительно снижают вероятность кражи.
Как показывает практика, преступники действуют быстро и профессионально, а спрос на запчасти поддерживает криминальный рынок. Поэтому владельцам стоит быть особенно внимательными, особенно если их автомобиль входит в список популярных у злоумышленников моделей. Внимание к деталям и своевременные меры защиты помогут избежать неприятных сюрпризов и сохранить не только нервы, но и деньги.
Похожие материалы Киа, Хавейл, Фольксваген, Ауди, Вольво, Субару
-
11.02.2026, 11:27
BMW 7-Series 2009 с полным багажником пива: редкое предложение на рынке Барнаула
В Барнауле выставлен на продажу BMW 7-Series 2009 года с пробегом 200 000 км и полным приводом. Владелец обещает отличное состояние, подарки в багажнике и даже экскурсию на пивоварню. Рассказываем подробнее о щедром предложении.Читать далее
-
11.02.2026, 11:16
Продажи подержанных пикапов в России выросли: какие бренды и модели в топе в 2025 году
Вышло исследование: вторичный рынок пикапов в России в 2025 году показал рост, несмотря на непростую экономическую ситуацию. Какие марки и модели оказались в центре внимания, и какие новые тренды появились на рынке, которые могут изменить расстановку сил уже в ближайшее время.Читать далее
-
11.02.2026, 09:16
Расходы на обслуживание авто зимой 2026 года выросли: что изменилось для водителей
Вышло исследование: зимой 2026 года расходы на обслуживание автомобилей в России заметно увеличились. Водители платят больше за топливо, мойки, сервис и парковку. Какие категории трат выросли сильнее всего - мало кто знает детали.Читать далее
-
11.02.2026, 08:58
УАЗ представил уникальную версию Хантера для особых задач
УАЗ удивил, представив редкую модификацию Хантера, предназначенную для экстремальной эвакуации. Модель получила каркас, тентовый верх и особые доработки. Что изменилось, почему это важно и каковы перспективы - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.02.2026, 08:12
Honda фиксирует крупнейшее падение прибыли за последние годы: названы главные причины
Вышло исследование: Honda столкнулась с резким снижением операционной прибыли в третьем квартале 2025 года. Какие факторы обрушили доходы одного из лидеров японского автопрома и что это значит для рынка и почему ситуация может затронуть и российских автолюбителей.Читать далее
-
11.02.2026, 07:58
Geely Monjaro и Atlas: старт сборки в Казахстане и возможный ребрендинг
В Казахстане запускают производство кроссоверов Geely Monjaro и Atlas, которые могут получить шильдики нового бренда и выйти на рынки ЕАЭС. Почему это событие может изменить расстановку сил в сегменте и какие детали уже известны - в материале.Читать далее
-
11.02.2026, 07:47
Китайские автомобили в Сибири: испытание морозами и реальные проблемы владельцев
Вышло исследование: как китайские автомобили справляются с экстремальными морозами в Сибири. Владельцы делятся неожиданными трудностями и советами, а сервисники раскрывают, что чаще всего выходит из строя. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
11.02.2026, 07:08
Чем на самом деле отличаются Belgee X50 и X70 от Geely Coolray и Atlas Pro — эксперты сравнили
Белорусские Belgee X50 и X70 внешне почти неотличимы от Geely Coolray и Atlas Pro, но различия кроются в технических нюансах, комплектации и подходе к сборке. Почему это важно для российского рынка - в нашем материале.Читать далее
-
11.02.2026, 06:46
Jetta VS5 после 16 000 км: что скрывает китайский кроссовер с немецкими корнями
Jetta VS5 - кроссовер, созданный на базе Skoda Karoq, но с китайским подходом к деталям. Длительный тест показал, где производитель сэкономил, а где удивил качеством. Разбираемся, стоит ли он своих денег.Читать далее
-
11.02.2026, 06:33
Geely Jiaji L: эффектная, но спорная альтернатива привычному Largus для российского рынка
Geely Jiaji L привлек внимание российских автолюбителей необычным сочетанием дизайна и оснащения. В материале - разбор сильных и слабых сторон, а также впечатления от реального знакомства с автомобилем. Важно для тех, кто ищет семейный транспорт нового поколения.Читать далее
Похожие материалы Киа, Хавейл, Фольксваген, Ауди, Вольво, Субару
-
11.02.2026, 11:27
BMW 7-Series 2009 с полным багажником пива: редкое предложение на рынке Барнаула
В Барнауле выставлен на продажу BMW 7-Series 2009 года с пробегом 200 000 км и полным приводом. Владелец обещает отличное состояние, подарки в багажнике и даже экскурсию на пивоварню. Рассказываем подробнее о щедром предложении.Читать далее
-
11.02.2026, 11:16
Продажи подержанных пикапов в России выросли: какие бренды и модели в топе в 2025 году
Вышло исследование: вторичный рынок пикапов в России в 2025 году показал рост, несмотря на непростую экономическую ситуацию. Какие марки и модели оказались в центре внимания, и какие новые тренды появились на рынке, которые могут изменить расстановку сил уже в ближайшее время.Читать далее
-
11.02.2026, 09:16
Расходы на обслуживание авто зимой 2026 года выросли: что изменилось для водителей
Вышло исследование: зимой 2026 года расходы на обслуживание автомобилей в России заметно увеличились. Водители платят больше за топливо, мойки, сервис и парковку. Какие категории трат выросли сильнее всего - мало кто знает детали.Читать далее
-
11.02.2026, 08:58
УАЗ представил уникальную версию Хантера для особых задач
УАЗ удивил, представив редкую модификацию Хантера, предназначенную для экстремальной эвакуации. Модель получила каркас, тентовый верх и особые доработки. Что изменилось, почему это важно и каковы перспективы - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.02.2026, 08:12
Honda фиксирует крупнейшее падение прибыли за последние годы: названы главные причины
Вышло исследование: Honda столкнулась с резким снижением операционной прибыли в третьем квартале 2025 года. Какие факторы обрушили доходы одного из лидеров японского автопрома и что это значит для рынка и почему ситуация может затронуть и российских автолюбителей.Читать далее
-
11.02.2026, 07:58
Geely Monjaro и Atlas: старт сборки в Казахстане и возможный ребрендинг
В Казахстане запускают производство кроссоверов Geely Monjaro и Atlas, которые могут получить шильдики нового бренда и выйти на рынки ЕАЭС. Почему это событие может изменить расстановку сил в сегменте и какие детали уже известны - в материале.Читать далее
-
11.02.2026, 07:47
Китайские автомобили в Сибири: испытание морозами и реальные проблемы владельцев
Вышло исследование: как китайские автомобили справляются с экстремальными морозами в Сибири. Владельцы делятся неожиданными трудностями и советами, а сервисники раскрывают, что чаще всего выходит из строя. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
11.02.2026, 07:08
Чем на самом деле отличаются Belgee X50 и X70 от Geely Coolray и Atlas Pro — эксперты сравнили
Белорусские Belgee X50 и X70 внешне почти неотличимы от Geely Coolray и Atlas Pro, но различия кроются в технических нюансах, комплектации и подходе к сборке. Почему это важно для российского рынка - в нашем материале.Читать далее
-
11.02.2026, 06:46
Jetta VS5 после 16 000 км: что скрывает китайский кроссовер с немецкими корнями
Jetta VS5 - кроссовер, созданный на базе Skoda Karoq, но с китайским подходом к деталям. Длительный тест показал, где производитель сэкономил, а где удивил качеством. Разбираемся, стоит ли он своих денег.Читать далее
-
11.02.2026, 06:33
Geely Jiaji L: эффектная, но спорная альтернатива привычному Largus для российского рынка
Geely Jiaji L привлек внимание российских автолюбителей необычным сочетанием дизайна и оснащения. В материале - разбор сильных и слабых сторон, а также впечатления от реального знакомства с автомобилем. Важно для тех, кто ищет семейный транспорт нового поколения.Читать далее