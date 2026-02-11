Страховые компании раскрыли неожиданные лидеры по кражам запчастей и назвали регионы с самым высоким риском

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

11 февраля 2026, 10:38

Страховщики признались, с каких автомобилей в России чаще всего снимают зеркала, фары и колеса

Страховщики признались, с каких автомобилей в России чаще всего снимают зеркала, фары и колеса

Страховые компании раскрыли неожиданные лидеры по кражам запчастей и назвали регионы с самым высоким риском

Страховщики признались, с каких автомобилей в России чаще всего снимают зеркала, фары и колеса

Вышло исследование: страховщики выявили, с каких автомобилей в 2025 году чаще всего снимали детали. В антирейтинге - не только премиальные марки, но и популярные массовые модели. Какие регионы оказались в зоне риска и как защитить свой автомобиль - объясняем подробно.

Вышло исследование: страховщики выявили, с каких автомобилей в 2025 году чаще всего снимали детали. В антирейтинге - не только премиальные марки, но и популярные массовые модели. Какие регионы оказались в зоне риска и как защитить свой автомобиль - объясняем подробно.

Владельцы автомобилей в России в 2025 году столкнулись с новой волной краж деталей, несмотря на развитие систем видеонаблюдения и ужесточение контроля на парковках. По информации Autonews, страховые компании зафиксировали заметный рост подобных преступлений, что напрямую влияет на стоимость страховки и безопасность личного транспорта. Особенно тревожит тот факт, что в зоне риска оказались не только дорогие иномарки, но и привычные для россиян массовые модели.

Статистика страховых компаний показывает: преступники все чаще выбирают детали, которые можно быстро снять и выгодно продать. В первую очередь речь идет о дорогостоящих электронных блоках, зеркалах, аккумуляторах и колесах. По данным «ВСК», именно эти элементы чаще всего исчезали с автомобилей их клиентов в 2025 году. В то же время в «Зетта Страхование» отмечают всплеск краж фар и колес, а в «Ренессанс страхование» подчеркивают, что злоумышленники предпочитают детали, которые можно демонтировать за считанные минуты - дворники, зеркала, колеса.

Если взглянуть на антирейтинг по видам краж, то лидируют случаи снятия конструктивных элементов - дворников, зеркал, фар и других внешних деталей (36%). На втором месте - кражи колес (27%), а также похищение дополнительного оборудования из салона, как с повреждением стекол (9,1%), так и без (18,2%). За последние три года структура преступлений немного изменилась: выросла доля краж элементов экстерьера, таких как эмблемы и молдинги, а вот интерес к аудиосистемам и магнитолам постепенно снижается.

Какие марки и модели оказались под ударом

Список автомобилей, с которых в 2025 году чаще всего снимали детали, оказался весьма разнообразным. По версии «ВСК», в черном списке оказались DAF, Kia и Shacman, а также Haval, Scania, Subaru и ВАЗ. В «Зетта Страхование» выделяют европейские бренды - Porsche, Volkswagen, Audi и Volvo. Причина - конструктивные особенности: у многих моделей этих марок отсутствует защита от быстрого демонтажа фар, что облегчает работу преступникам. Впрочем, представители компании отмечают, что число таких инцидентов постепенно сокращается.

В «Совкомбанк Страховании» основной удар пришелся на грузовые автомобили, хотя конкретные марки не раскрываются. Эксперты компании подчеркивают, что с большегрузов чаще всего исчезают модуляторы прицепов, шины и диски. В «Ренессанс страхование» в зоне риска оказались массовые европейские модели и автомобили из Китая, что объясняется большим количеством застрахованных по каско машин этих брендов.

Интересно, что тенденция к росту краж деталей с китайских и российских автомобилей перекликается с результатами недавнего исследования по угонам: российские и китайские машины все чаще становятся целью преступников, что говорит о смещении интереса криминального рынка в сторону доступных и массовых моделей.

География краж: где риски максимальны

Распределение краж по регионам также оказалось неравномерным. В «ВСК» отмечают, что чаще всего владельцы сталкивались с пропажей деталей в Самарской области, а также в Ростовской области, Москве и Подмосковье. В «Ренессанс страхование» лидерами антирейтинга стали Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва, Казань и Ростов-на-Дону. В «Зетта Страхование» подчеркивают, что наибольшая активность преступников наблюдается там, где меньше всего камер видеонаблюдения.

Особое внимание страховщики обратили на Новосибирск и Липецк. В последнем, по оценкам «Совкомбанк Страхования», ущерб от краж и повреждений автомобилей уже превысил 100 миллионов рублей, а проблема приобрела системный характер. Это заставляет владельцев искать новые способы защиты и пересматривать привычки парковки.

Как защитить свой автомобиль: советы и лайфхаки

Эксперты сходятся во мнении: самый эффективный способ снизить риск кражи деталей - выбирать охраняемые стоянки или подземные паркинги. Если такой возможности нет, стоит парковаться в хорошо освещенных и людных местах, например, у крупных торговых центров, где установлено много камер.

Для защиты колес популярным решением остается установка «секреток» - специальных гаек или болтов, которые невозможно открутить стандартным инструментом. Это усложняет задачу злоумышленникам и требует от них дополнительных усилий и времени. Дополнительно рекомендуется использовать сигнализацию с датчиками наклона, чтобы вовремя отреагировать на попытку снятия колес.

Что касается фар, то здесь на помощь приходит лазерная маркировка оптики VIN-номером автомобиля. Такая услуга стоит в Москве 2-3 тысячи рублей, но не всегда останавливает преступников, если маркировка незаметна. Более надежный вариант - установка механических блокираторов, которые крепят фару изнутри подкапотного пространства. Подобные устройства можно найти на маркетплейсах по цене от 3 до 5 тысяч рублей.

Для защиты зеркал специалисты советуют гравировку, установку дополнительной сигнализации с датчиками движения и даже монтаж GSM-трекеров. Все эти меры не гарантируют стопроцентной безопасности, но значительно снижают вероятность кражи.

Как показывает практика, преступники действуют быстро и профессионально, а спрос на запчасти поддерживает криминальный рынок. Поэтому владельцам стоит быть особенно внимательными, особенно если их автомобиль входит в список популярных у злоумышленников моделей. Внимание к деталям и своевременные меры защиты помогут избежать неприятных сюрпризов и сохранить не только нервы, но и деньги.

Упомянутые марки: KIA, Haval, Volkswagen, Audi, Volvo, Subaru
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Киа, Хавейл, Фольксваген, Ауди, Вольво, Субару

Похожие материалы Киа, Хавейл, Фольксваген, Ауди, Вольво, Субару

Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Tenet T7 неожиданно стал лидером продаж SUV, сместив Haval Jolion
Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Тюмень Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться