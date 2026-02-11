Страховые компании раскрыли неожиданные лидеры по кражам запчастей и назвали регионы с самым высоким риском

Страховщики признались, с каких автомобилей в России чаще всего снимают зеркала, фары и колеса

Вышло исследование: страховщики выявили, с каких автомобилей в 2025 году чаще всего снимали детали. В антирейтинге - не только премиальные марки, но и популярные массовые модели. Какие регионы оказались в зоне риска и как защитить свой автомобиль - объясняем подробно.

Вышло исследование: страховщики выявили, с каких автомобилей в 2025 году чаще всего снимали детали. В антирейтинге - не только премиальные марки, но и популярные массовые модели. Какие регионы оказались в зоне риска и как защитить свой автомобиль - объясняем подробно.

Владельцы автомобилей в России в 2025 году столкнулись с новой волной краж деталей, несмотря на развитие систем видеонаблюдения и ужесточение контроля на парковках. По информации Autonews, страховые компании зафиксировали заметный рост подобных преступлений, что напрямую влияет на стоимость страховки и безопасность личного транспорта. Особенно тревожит тот факт, что в зоне риска оказались не только дорогие иномарки, но и привычные для россиян массовые модели.

Статистика страховых компаний показывает: преступники все чаще выбирают детали, которые можно быстро снять и выгодно продать. В первую очередь речь идет о дорогостоящих электронных блоках, зеркалах, аккумуляторах и колесах. По данным «ВСК», именно эти элементы чаще всего исчезали с автомобилей их клиентов в 2025 году. В то же время в «Зетта Страхование» отмечают всплеск краж фар и колес, а в «Ренессанс страхование» подчеркивают, что злоумышленники предпочитают детали, которые можно демонтировать за считанные минуты - дворники, зеркала, колеса.

Если взглянуть на антирейтинг по видам краж, то лидируют случаи снятия конструктивных элементов - дворников, зеркал, фар и других внешних деталей (36%). На втором месте - кражи колес (27%), а также похищение дополнительного оборудования из салона, как с повреждением стекол (9,1%), так и без (18,2%). За последние три года структура преступлений немного изменилась: выросла доля краж элементов экстерьера, таких как эмблемы и молдинги, а вот интерес к аудиосистемам и магнитолам постепенно снижается.

Какие марки и модели оказались под ударом

Список автомобилей, с которых в 2025 году чаще всего снимали детали, оказался весьма разнообразным. По версии «ВСК», в черном списке оказались DAF, Kia и Shacman, а также Haval, Scania, Subaru и ВАЗ. В «Зетта Страхование» выделяют европейские бренды - Porsche, Volkswagen, Audi и Volvo. Причина - конструктивные особенности: у многих моделей этих марок отсутствует защита от быстрого демонтажа фар, что облегчает работу преступникам. Впрочем, представители компании отмечают, что число таких инцидентов постепенно сокращается.

В «Совкомбанк Страховании» основной удар пришелся на грузовые автомобили, хотя конкретные марки не раскрываются. Эксперты компании подчеркивают, что с большегрузов чаще всего исчезают модуляторы прицепов, шины и диски. В «Ренессанс страхование» в зоне риска оказались массовые европейские модели и автомобили из Китая, что объясняется большим количеством застрахованных по каско машин этих брендов.

Интересно, что тенденция к росту краж деталей с китайских и российских автомобилей перекликается с результатами недавнего исследования по угонам: российские и китайские машины все чаще становятся целью преступников, что говорит о смещении интереса криминального рынка в сторону доступных и массовых моделей.

География краж: где риски максимальны

Распределение краж по регионам также оказалось неравномерным. В «ВСК» отмечают, что чаще всего владельцы сталкивались с пропажей деталей в Самарской области, а также в Ростовской области, Москве и Подмосковье. В «Ренессанс страхование» лидерами антирейтинга стали Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва, Казань и Ростов-на-Дону. В «Зетта Страхование» подчеркивают, что наибольшая активность преступников наблюдается там, где меньше всего камер видеонаблюдения.

Особое внимание страховщики обратили на Новосибирск и Липецк. В последнем, по оценкам «Совкомбанк Страхования», ущерб от краж и повреждений автомобилей уже превысил 100 миллионов рублей, а проблема приобрела системный характер. Это заставляет владельцев искать новые способы защиты и пересматривать привычки парковки.

Как защитить свой автомобиль: советы и лайфхаки

Эксперты сходятся во мнении: самый эффективный способ снизить риск кражи деталей - выбирать охраняемые стоянки или подземные паркинги. Если такой возможности нет, стоит парковаться в хорошо освещенных и людных местах, например, у крупных торговых центров, где установлено много камер.

Для защиты колес популярным решением остается установка «секреток» - специальных гаек или болтов, которые невозможно открутить стандартным инструментом. Это усложняет задачу злоумышленникам и требует от них дополнительных усилий и времени. Дополнительно рекомендуется использовать сигнализацию с датчиками наклона, чтобы вовремя отреагировать на попытку снятия колес.

Что касается фар, то здесь на помощь приходит лазерная маркировка оптики VIN-номером автомобиля. Такая услуга стоит в Москве 2-3 тысячи рублей, но не всегда останавливает преступников, если маркировка незаметна. Более надежный вариант - установка механических блокираторов, которые крепят фару изнутри подкапотного пространства. Подобные устройства можно найти на маркетплейсах по цене от 3 до 5 тысяч рублей.

Для защиты зеркал специалисты советуют гравировку, установку дополнительной сигнализации с датчиками движения и даже монтаж GSM-трекеров. Все эти меры не гарантируют стопроцентной безопасности, но значительно снижают вероятность кражи.

Как показывает практика, преступники действуют быстро и профессионально, а спрос на запчасти поддерживает криминальный рынок. Поэтому владельцам стоит быть особенно внимательными, особенно если их автомобиль входит в список популярных у злоумышленников моделей. Внимание к деталям и своевременные меры защиты помогут избежать неприятных сюрпризов и сохранить не только нервы, но и деньги.