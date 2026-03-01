Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

1 марта 2026, 21:58

Какие автомобили в СССР были самыми доступными для обычных граждан

Рейтинг бюджетных машин советской эпохи: от мотоколясок до легендарной «Оки» — что делало их такими популярными

Какие автомобили в СССР были самыми доступными для обычных граждан

Эксперты проанализировали рынок автомобилей в СССР и выделили модели, которые стали символом доступности для миллионов. Почему именно эти машины оказались в центре внимания и как они повлияли на автокультуру страны - в нашем материале.

Вопрос доступности личного транспорта в Советском Союзе всегда стоял остро. Для большинства граждан автомобиль был не просто средством передвижения, а настоящим символом независимости и воплощением индивидуальности. Однако позволить себе престижные модели могли далеко не все — именно поэтому на первый план выходили бюджетные варианты, ставшие по-настоящему массовыми и узнаваемыми.

Одним из самых ярких примеров технического компромисса стала мотоколяска Серпуховского мотоциклетного завода (СМЗ). Эта двухдверная микролитражка создавалась специально для людей с ограниченными возможностями, но быстро обрела популярность и среди других категорий населения. Стоимость машины составляла около 1100–1200 рублей (часть суммы компенсировалась государством через органы соцобеспечения). В качестве силового агрегата использовался двигатель от мотоцикла «ИЖ», что делало конструкцию максимально простой и дешевой в производстве. Несмотря на скромные технические характеристики, СМЗ стал для тысяч советских семей символом доступности и долгожданной мобильности.

Не менее знаковым автомобилем был ЗАЗ-965, получивший в народе прозвище «Горбатый». В шестидесятые годы, когда на рынке ощущался острый дефицит более престижных моделей, именно этот компактный автомобиль стал настоящим спасением. Его цена составляла 1800 рублей, а спрос был настолько высок, что машины буквально «разбирали» прямо с конвейера. Позже на смену «Горбатому» пришел ЗАЗ-968, известный как «Ушастый». Первоначально его стоимость составляла около 3000 рублей, но к концу восьмидесятых она выросла почти до четырех тысяч. Даже с учетом инфляции и планового повышения цен этот автомобиль оставался одним из самых доступных на рынке. Для сравнения, «Москвич» в те годы стоил уже от 5000 до 6500 рублей, что делало его менее привлекательным для массового покупателя. В условиях ограниченного выбора и многолетних очередей именно «запорожцы» становились первым транспортом для молодых семей, пенсионеров и тех, кто не мог позволить себе более дорогие модели.

В конце восьмидесятых на автомобильной сцене появился ВАЗ-1111, более известный как «Ока». Эта малолитражка быстро завоевала популярность благодаря сочетанию компактных размеров, экономичности и простоты обслуживания. За 3500–4000 рублей покупатель получал современный по меркам тех лет автомобиль, который подходил как для города, так и для нечастых выездов на дачу. «Ока» стала последней попыткой советского автопрома сделать личный транспорт максимально доступным для всех слоев населения. Ее появление стало определенным прорывом, а сама модель — символом перемен на автомобильном рынке страны.

История недорогих советских автомобилей — это не только про экономику и государственную политику. Это еще и про атмосферу времени, когда радость от обладания собственным транспортом была неподдельной, а каждая поездка превращалась в небольшое приключение. Сегодня эти машины вызывают у многих ностальгию и одновременно удивление: глядя на эти простые, но гениальные в своей доступности решения, лучше понимаешь, что значило для миллионов советских граждан ощущать себя частью большого автомобильного движения.

Упомянутые модели: ЗАЗ 965
Упомянутые марки: ЗАЗ
Похожие материалы ZAZ

