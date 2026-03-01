Рейтинг бюджетных машин советской эпохи: от мотоколясок до легендарной «Оки» — что делало их такими популярными

1 марта 2026, 21:58
Какие автомобили в СССР были самыми доступными для обычных граждан
Какие автомобили в СССР были самыми доступными для обычных граждан
Эксперты проанализировали рынок автомобилей в СССР и выделили модели, которые стали символом доступности для миллионов. Почему именно эти машины оказались в центре внимания и как они повлияли на автокультуру страны - в нашем материале.
Вопрос доступности личного транспорта в Советском Союзе всегда стоял остро. Для большинства граждан автомобиль был не просто средством передвижения, а настоящим символом независимости и воплощением индивидуальности. Однако позволить себе престижные модели могли далеко не все — именно поэтому на первый план выходили бюджетные варианты, ставшие по-настоящему массовыми и узнаваемыми.
Одним из самых ярких примеров технического компромисса стала мотоколяска Серпуховского мотоциклетного завода (СМЗ). Эта двухдверная микролитражка создавалась специально для людей с ограниченными возможностями, но быстро обрела популярность и среди других категорий населения. Стоимость машины составляла около 1100–1200 рублей (часть суммы компенсировалась государством через органы соцобеспечения). В качестве силового агрегата использовался двигатель от мотоцикла «ИЖ», что делало конструкцию максимально простой и дешевой в производстве. Несмотря на скромные технические характеристики, СМЗ стал для тысяч советских семей символом доступности и долгожданной мобильности.
Не менее знаковым автомобилем был ЗАЗ-965, получивший в народе прозвище «Горбатый». В шестидесятые годы, когда на рынке ощущался острый дефицит более престижных моделей, именно этот компактный автомобиль стал настоящим спасением. Его цена составляла 1800 рублей, а спрос был настолько высок, что машины буквально «разбирали» прямо с конвейера. Позже на смену «Горбатому» пришел ЗАЗ-968, известный как «Ушастый». Первоначально его стоимость составляла около 3000 рублей, но к концу восьмидесятых она выросла почти до четырех тысяч. Даже с учетом инфляции и планового повышения цен этот автомобиль оставался одним из самых доступных на рынке. Для сравнения, «Москвич» в те годы стоил уже от 5000 до 6500 рублей, что делало его менее привлекательным для массового покупателя. В условиях ограниченного выбора и многолетних очередей именно «запорожцы» становились первым транспортом для молодых семей, пенсионеров и тех, кто не мог позволить себе более дорогие модели.
В конце восьмидесятых на автомобильной сцене появился ВАЗ-1111, более известный как «Ока». Эта малолитражка быстро завоевала популярность благодаря сочетанию компактных размеров, экономичности и простоты обслуживания. За 3500–4000 рублей покупатель получал современный по меркам тех лет автомобиль, который подходил как для города, так и для нечастых выездов на дачу. «Ока» стала последней попыткой советского автопрома сделать личный транспорт максимально доступным для всех слоев населения. Ее появление стало определенным прорывом, а сама модель — символом перемен на автомобильном рынке страны.
История недорогих советских автомобилей — это не только про экономику и государственную политику. Это еще и про атмосферу времени, когда радость от обладания собственным транспортом была неподдельной, а каждая поездка превращалась в небольшое приключение. Сегодня эти машины вызывают у многих ностальгию и одновременно удивление: глядя на эти простые, но гениальные в своей доступности решения, лучше понимаешь, что значило для миллионов советских граждан ощущать себя частью большого автомобильного движения.
Похожие материалы ZAZ
-
17.01.2026, 07:06
Самые дешевые автомобили СССР: от мотоколяски до первой «Оки»
В СССР личный автомобиль был мечтой для миллионов. Но существовали модели, которые стоили дешевле остальных. Некоторые из них выдавались только по особым условиям. Узнайте, какие машины считались самыми доступными.Читать далее
-
24.12.2025, 12:35
ЗАЗ-965: как маленький «Запорожец» стал символом свободы для советских водителей
Маленький ЗАЗ-965 стал для советских людей настоящим окном в мир. Эта машина открыла дорогу к первым самостоятельным поездкам и семейным путешествиям. Узнайте, как «Запорожец» изменил жизнь тысяч автолюбителей и почему его до сих пор вспоминают с теплом. Вспомните эпоху, когда автомобиль был не просто транспортом, а символом личной свободы.Читать далее
-
06.08.2024, 00:20
5 самых удивительных и дорогих «Запорожцев» в России в августе 2024 года
Первый ЗАЗ-965 сошел с конвейера Запорожского автозавода в 1960 году. Компактные и недорогие автомобили выпускали на протяжении трех десятилетий. Они знакомы каждому на постсоветском пространстве. Несмотря на солидный возраст «Запорожцы» по сей день привлекают внимание автолюбителей и становятся объектом для тюнинга и переделок.Читать далее
-
02.08.2022, 15:11
5 самых ужасных машин советского автопрома (по версии иностранцев)
Советские внедорожники «Нива» знают и любят во всем мире. Но были в истории отечественного автопрома и модели, которые одним своим видом вызывали ужас у иностранных автолюбителей.Читать далее
-
01.03.2026, 22:18
Электрический Bentley 2027 модельного года замечен на зимних тестах: первые подробности
Будущий электрический внедорожник Bentley впервые замечен на суровых зимних испытаниях. Модель обещает стать флагманом среди премиальных электрокаров и уже сейчас вызывает интерес у экспертов. Почему этот автомобиль может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 21:22
Ученые пересматривают выводы миссий Viking: могли ли мы упустить жизнь на Марсе
Пятьдесят лет назад миссии Viking впервые попытались найти признаки жизни на Марсе. Сегодня ученые ставят под сомнение старые выводы и считают, что данные могли быть неверно истолкованы. Это может изменить наше представление о Красной планете и будущем космических исследований.Читать далее
-
01.03.2026, 21:13
Недостатки китайских кроссоверов: реальные жалобы владельцев Chery, Geely и Haval
Популярность китайских кроссоверов в России растет, но вместе с ней увеличивается и число критических отзывов. Мы изучили, какие проблемы чаще всего отмечают владельцы Chery, Geely и Haval, и почему эти нюансы становятся важными при выборе нового автомобиля.Читать далее
-
01.03.2026, 21:05
Возвращение легенды: почему новой «Волге» будет трудно конкурировать с китайцами
В 2026 году на рынок выходят новые автомобили Volga с китайской технической базой. Это уже третья попытка возродить легендарный бренд, и эксперты обсуждают, какие цены позволят проекту стать успешным. Почему этот запуск важен для российского автопрома - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 20:57
Проблемы и плюсы Lada Vesta с пробегом: что важно знать перед покупкой
Lada Vesta давно стала одной из самых популярных моделей на вторичном рынке, но не все знают о ее скрытых особенностях. Мы разобрали реальные отзывы владельцев, чтобы понять, какие проблемы встречаются чаще всего и на что стоит обратить внимание при покупке подержанной «Весты».Читать далее
-
01.03.2026, 20:30
Airbus ACH145 с интерьером от Mercedes-Benz: роскошь бизнес-класса на высоте 6 км
Airbus удивил рынок, интегрировав интерьер Mercedes-Benz в свой вертолет ACH145. Эта лимитированная модель стоимостью $10 млн обещает новый стандарт роскоши для деловых перелетов. Почему именно сейчас производители делают ставку на премиум-отделку и что это значит для будущего корпоративной авиации - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.03.2026, 20:21
Снегоболотоход «Бурлак» за 9 млн: машины для Арктики с комфортом дома
Снегоболотоход «Бурлак» - не просто транспорт, а полноценный дом на колесах для суровых условий Арктики. Машина рассчитана на 15 человек, оснащена кухней, санузлом и даже баней. Почему этот проект стал символом инженерной смелости - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы ZAZ
-
17.01.2026, 07:06
Самые дешевые автомобили СССР: от мотоколяски до первой «Оки»
В СССР личный автомобиль был мечтой для миллионов. Но существовали модели, которые стоили дешевле остальных. Некоторые из них выдавались только по особым условиям. Узнайте, какие машины считались самыми доступными.Читать далее
-
24.12.2025, 12:35
ЗАЗ-965: как маленький «Запорожец» стал символом свободы для советских водителей
Маленький ЗАЗ-965 стал для советских людей настоящим окном в мир. Эта машина открыла дорогу к первым самостоятельным поездкам и семейным путешествиям. Узнайте, как «Запорожец» изменил жизнь тысяч автолюбителей и почему его до сих пор вспоминают с теплом. Вспомните эпоху, когда автомобиль был не просто транспортом, а символом личной свободы.Читать далее
-
06.08.2024, 00:20
5 самых удивительных и дорогих «Запорожцев» в России в августе 2024 года
Первый ЗАЗ-965 сошел с конвейера Запорожского автозавода в 1960 году. Компактные и недорогие автомобили выпускали на протяжении трех десятилетий. Они знакомы каждому на постсоветском пространстве. Несмотря на солидный возраст «Запорожцы» по сей день привлекают внимание автолюбителей и становятся объектом для тюнинга и переделок.Читать далее
-
02.08.2022, 15:11
5 самых ужасных машин советского автопрома (по версии иностранцев)
Советские внедорожники «Нива» знают и любят во всем мире. Но были в истории отечественного автопрома и модели, которые одним своим видом вызывали ужас у иностранных автолюбителей.Читать далее
-
01.03.2026, 22:18
Электрический Bentley 2027 модельного года замечен на зимних тестах: первые подробности
Будущий электрический внедорожник Bentley впервые замечен на суровых зимних испытаниях. Модель обещает стать флагманом среди премиальных электрокаров и уже сейчас вызывает интерес у экспертов. Почему этот автомобиль может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 21:22
Ученые пересматривают выводы миссий Viking: могли ли мы упустить жизнь на Марсе
Пятьдесят лет назад миссии Viking впервые попытались найти признаки жизни на Марсе. Сегодня ученые ставят под сомнение старые выводы и считают, что данные могли быть неверно истолкованы. Это может изменить наше представление о Красной планете и будущем космических исследований.Читать далее
-
01.03.2026, 21:13
Недостатки китайских кроссоверов: реальные жалобы владельцев Chery, Geely и Haval
Популярность китайских кроссоверов в России растет, но вместе с ней увеличивается и число критических отзывов. Мы изучили, какие проблемы чаще всего отмечают владельцы Chery, Geely и Haval, и почему эти нюансы становятся важными при выборе нового автомобиля.Читать далее
-
01.03.2026, 21:05
Возвращение легенды: почему новой «Волге» будет трудно конкурировать с китайцами
В 2026 году на рынок выходят новые автомобили Volga с китайской технической базой. Это уже третья попытка возродить легендарный бренд, и эксперты обсуждают, какие цены позволят проекту стать успешным. Почему этот запуск важен для российского автопрома - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 20:57
Проблемы и плюсы Lada Vesta с пробегом: что важно знать перед покупкой
Lada Vesta давно стала одной из самых популярных моделей на вторичном рынке, но не все знают о ее скрытых особенностях. Мы разобрали реальные отзывы владельцев, чтобы понять, какие проблемы встречаются чаще всего и на что стоит обратить внимание при покупке подержанной «Весты».Читать далее
-
01.03.2026, 20:30
Airbus ACH145 с интерьером от Mercedes-Benz: роскошь бизнес-класса на высоте 6 км
Airbus удивил рынок, интегрировав интерьер Mercedes-Benz в свой вертолет ACH145. Эта лимитированная модель стоимостью $10 млн обещает новый стандарт роскоши для деловых перелетов. Почему именно сейчас производители делают ставку на премиум-отделку и что это значит для будущего корпоративной авиации - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.03.2026, 20:21
Снегоболотоход «Бурлак» за 9 млн: машины для Арктики с комфортом дома
Снегоболотоход «Бурлак» - не просто транспорт, а полноценный дом на колесах для суровых условий Арктики. Машина рассчитана на 15 человек, оснащена кухней, санузлом и даже баней. Почему этот проект стал символом инженерной смелости - в нашем материале.Читать далее