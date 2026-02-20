Подарки спортсменам менялись с годами и исчезли когда пришли новые правила

Какие автомобили вручали российским олимпийцам и почему традиция прекратилась

Как менялись автомобили, которые вручали российским олимпийцам за медали, и почему эта традиция внезапно прекратилась. Мало кто знает, что происходило с этими машинами после награждения и как спортсмены распоряжались ценными призами. Какие проблемы и неожиданные истории скрываются за громкими подарками - в нашем материале.

История с вручением автомобилей российским олимпийцам всегда вызывала живой интерес у автолюбителей. Ведь речь шла не просто о дорогих подарках, а о настоящем символе признания заслуг спортсменов на международной арене. Для многих россиян это был не только повод для гордости, но и пример того, как государство и бизнес могут поддерживать своих героев. Однако за яркой оберткой скрывались и неожиданные нюансы, которые мало кто обсуждал вслух.

Традиция дарить автомобили победителям Олимпийских игр стартовала в 2006 году. Тогда за счет Фонда поддержки олимпийцев России, куда, по слухам, средства поступали от крупных предпринимателей, спортсмены впервые получили ключи от новых иномарок. В первые годы подход к выбору машин был довольно необычным: в 2006 и 2008 годах автомобили делили по гендерному признаку. Женщинам вручали кроссоверы классом ниже, чем мужчинам. Например, после Турина-2006 спортсменки уезжали на Lexus RX, а мужчины - на Toyota Land Cruiser. Отличие было и в номерах: у золотых медалистов - «001», у серебряных - «002», у бронзовых - «003».

В 2008 году, после Пекина, призеры получили BMW: X5 для мужчин и X3 для женщин. Причем, если у кого-то не было водительских прав, к машине прилагался личный водитель. Уже с 2010 года критерии изменились: теперь марка и модель зависели от завоеванной медали, а не от пола. В Ванкувере-2010 за золото вручали Audi Q7, за серебро - Q5, за бронзу - A4 Allroad. Цвет кузова соответствовал цвету медали. В 2012 году на вручении в Лондоне лично присутствовал президент, а на номерах вместо цифр и букв красовались имена спортсменов. За золото - Audi A8, за серебро - A7 Sportback, за бронзу - A6.

Подарки, которые запомнились

Сочинская Олимпиада 2014 года стала особенной: чемпионам вручили белые Mercedes-Benz - G, ML и GLK. На церемонии был премьер-министр, а самой юной обладательницей стала фигуристка Юлия Липницкая, которой тогда было всего 15 лет. За руль, правда, села ее мама. В 2016 году, несмотря на допинговый скандал и пропуск части сборной, российские призеры в Рио получили BMW: X6 - за золото, X5 - за серебро, X3 - за бронзу. Все машины были собраны в России.

В 2018 году в Пхенчхане традиция продолжилась: чемпионы уезжали на BMW X6, серебряные призеры - на X5, бронзовые - на X4. Общая стоимость автопарка для спортсменов оценивалась в 200-300 миллионов рублей. Последний раз автомобили вручали после Олимпиады-2020, которая из-за пандемии прошла в 2021 году. Тогда 128 спортсменов получили BMW X5 и X3, причем стоимость кроссоверов доходила до 6 миллионов рублей. После этого традицию заменили денежными выплатами.

Что стало с призовыми машинами

Не все олимпийцы оставляли подаренные автомобили себе. Некоторые продавали их, а вырученные средства направляли на благотворительность. Так, фигуристка Екатерина Боброва после Сочи-2014 продала свой Mercedes-Benz GL и перевела деньги в фонд помощи детям. Были и другие причины для продажи: кто-то предпочитал более дорогие или редкие авто, кто-то не хотел возиться с растаможкой или перевозкой машины за границу. Например, пловчиха Юлия Ефимова выставила на продажу Audi A6, потому что жила в США и не видела смысла держать машину в России.

Были и совсем неожиданные истории. Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко использовал деньги от продажи BMW X5 для строительства дома и участия в выборах. А один из призеров Токио-2020 продал свой BMW X3 всего через шесть дней после получения - новый владелец заплатил 5,1 миллиона рублей. Но рекорд поставила девушка из сборной после Рио: ее BMW X6 ушел с рук буквально за несколько часов, причем сумма сделки вдвое превысила рыночную стоимость.

Почему традиция закончилась

С 2021 года автомобили больше не вручали. Причины официально не назывались, но эксперты связывают это с изменением подхода к поддержке спортсменов и экономической ситуацией. Теперь призеры получают денежные компенсации, а не машины. Для многих это оказалось даже удобнее: не нужно думать о продаже, налогах и содержании дорогого авто. Однако для автолюбителей и поклонников спорта исчезла яркая традиция, которая долгие годы была символом признания и поощрения лучших из лучших.