Премиальные авто, стильный джет и коллекция жениха: чем удивила Ютта Лердам на Олимпиаде-2026

17 февраля 2026, 13:37
Какие автомобили выбирает олимпийская чемпионка Ютта Лердам и ее жених Джейк Пол
Какие автомобили выбирает олимпийская чемпионка Ютта Лердам и ее жених Джейк Пол
Олимпийская чемпионка Ютта Лердам не только побеждает на льду, но и выбирает автомобили, которые вызывают споры и восхищение. Какие модели оказались в ее гараже и почему это обсуждают даже за пределами спорта - разбираемся, что стоит за этим выбором.
История Ютты Лердам, завоевавшей золото на Олимпиаде-2026, оказалась интересна не только поклонникам спорта, но и автолюбителям в России. Причина проста: выбор автомобилей спортсменки и ее жениха Джейка Пола отражает современные тренды среди молодых знаменитостей, а также поднимает вопросы о статусе, вкусе и влиянии соцсетей на автомобильную моду. Для многих россиян, следящих за мировыми тенденциями, такие примеры становятся ориентиром и поводом для обсуждения.
Ютта Лердам, ставшая героиней Олимпиады в Италии, не ограничилась рекордом на дистанции 1000 метров. Ее появление на играх сопровождалось не только спортивными достижениями, но и яркими деталями вне льда. Прилет на частном бизнес-джете с оранжевыми флагами и олимпийской символикой, а также активная жизнь в соцсетях с миллионами подписчиков сделали Лердам одной из самых обсуждаемых фигур Олимпиады. Впрочем, внимание к ее персоне подогревает и личная жизнь: спортсменка состоит в отношениях с Джейком Полом - блогером и боксером, известным своим эпатажем и страстью к дорогим авто.
Как сообщает Autonews, именно автомобили стали одной из тем, которые вызвали бурю обсуждений среди поклонников и критиков Лердам. В прошлом году спортсменка опубликовала видео с Porsche Cayenne Coupe, подчеркнув, что этот автомобиль - не просто средство передвижения, а часть ее образа и стиля жизни. В Нидерландах стоимость такой машины стартует от 177 тысяч евро, а с учетом опций и индивидуальных доработок цена может вырасти на десятки тысяч. В комментариях к публикации тут же появились догадки: неужели Porsche принадлежит не ей, а Джейку Полу? Однако Лердам быстро расставила все точки над i, заявив, что владеет этим автомобилем уже два года.
Интересно, что выбор Porsche Cayenne Coupe не случаен. Эта модель давно ассоциируется с успешными и амбициозными людьми, которые ценят не только комфорт, но и динамику. Для российских автолюбителей, следящих за европейским рынком, подобные примеры становятся своеобразным ориентиром: несмотря на высокие цены и налоги, премиальные кроссоверы продолжают оставаться символом статуса и успеха.
Не менее любопытна и коллекция автомобилей Джейка Пола. В его гараже замечены Lamborghini, Rolls-Royce, Ferrari, а также более доступные BMW, Dodge и Toyota. Особое место занимает Rolls-Royce Cullinan, на котором Лердам и Пол не раз появлялись вместе. В соцсетях спортсменка не скрывает восхищения этими машинами, а фотографии с роскошными авто неизменно собирают тысячи лайков. Среди других моделей - Rolls-Royce Ghost, мощный RAM TRX и Tesla Model X. Такой выбор говорит о стремлении к разнообразию и желании подчеркнуть индивидуальность через автомобили.
Машина становится не только средством передвижения, но и частью имиджа, инструментом самопрезентации. Выбор Лердам и Пола отражает глобальные тренды: премиальные бренды, индивидуальные опции, акцент на мощность и комфорт. Наконец, обсуждение в соцсетях показывает, насколько важна сегодня публичность и как она влияет на восприятие даже таких, казалось бы, личных вещей, как автомобиль.
Стоит отметить, что подобные истории становятся все более частыми. Молодые спортсмены и инфлюенсеры не просто покупают дорогие машины, а превращают их в часть своей медийной стратегии. Это влияет и на рынок: производители все чаще ориентируются на запросы звезд, предлагая эксклюзивные комплектации и персонализацию. Для российского рынка, где премиальные авто остаются предметом мечтаний для многих, такие примеры подогревают интерес и формируют новые ожидания.
В заключение стоит добавить, что выбор автомобилей Ютты Лердам и Джейка Пола - это не только вопрос вкуса или финансовых возможностей. Это отражение эпохи, в которой автомобиль становится частью публичного образа, а обсуждение каждой новой покупки - поводом для споров и вдохновения. Как бы ни относились к подобной демонстрации роскоши, она неизменно привлекает внимание и задает новые стандарты для тех, кто хочет быть в тренде.
Похожие материалы Порше, БМВ, Ролс Ройс, Тесла
-
06.02.2026, 10:41
Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
Вышло исследование: в 2026 году сразу несколько известных моделей автомобилей прекратят свое существование. Какие машины не прошли проверку временем, почему их убирают с рынка и что это значит для российских автолюбителей — разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.02.2026, 04:40
Tesla отказывается от Model S и Model X ради масштабного производства роботов Optimus
Tesla официально прекращает выпуск Model S и Model X, чтобы освободить место для производства роботов Optimus. Маск заявил о намерении наладить выпуск миллионов роботов в Техасе, что может изменить расстановку сил в автопроме.Читать далее
-
30.01.2026, 19:04
Почему Tesla отказалась от Model S и Model X: настоящие причины исчезновения
Tesla объявила о прекращении производства Model S и Model X, объяснив это переходом к робототехнике. Однако реальные причины кроются глубже: продажи этих моделей давно не оправдывали ожиданий, а рынок электрокаров изменился. Разбираемся, что на самом деле произошло и почему это важно для всей отрасли.Читать далее
-
29.01.2026, 15:35
Tesla прекращает выпуск Model S и Model X: смена курса компании
Tesla официально завершает производство Model S и Model X, закрывая целую эпоху в истории электромобилей. Решение связано с падением спроса и стратегией компании на развитие искусственного интеллекта и робототехники. Как это повлияет на будущее Tesla и рынок электрокаров - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 13:37
Tesla меняет курс: прекращение выпуска Model S и Model X в 2026 году
Tesla официально объявила о завершении производства своих флагманских моделей S и X уже во втором квартале 2026 года. На их месте появится совершенно новый продукт - человекоподобные роботы Optimus. Почему это решение может изменить рынок электромобилей и что теперь делать поклонникам классических Tesla - разбираемся в деталях. В материале раскрываем неожиданные последствия для автолюбителей и рассказываем, как изменится стратегия компании.Читать далее
-
21.01.2026, 06:26
Mansory превратил Rolls-Royce Ghost 2026 в эпатажный арт-объект с оранжевыми акцентами
Mansory снова удивил автолюбителей, представив необычный Rolls-Royce Ghost 2026 года. Черный кузов, яркие детали и заниженная посадка вызывают споры. Мнения о сочетании роскоши и эпатажа разделились. Внутри - загадка.Читать далее
-
29.12.2025, 05:36
Rolls-Royce Ghost в версии Vanta Black стал агрессивным хищником на дороге
Rolls-Royce Ghost получил радикальный обвес и экстремальный черный цвет. Venuum Black создал лимитированную версию с аэродинамическим пакетом. Мощный V12 остался без изменений, но внешний вид стал по-настоящему пугающим. Внутри обещают эксклюзивную отделку, но подробности держат в секрете.Читать далее
-
12.12.2025, 16:27
Mansory представил лимузин Rolls-Royce Ghost на 720 л.с. для Северной Америки
Mansory снова удивляет автолюбителей своим новым проектом. На этот раз немецкое ателье подготовило лимузин Rolls-Royce Ghost с мощностью 720 л.с. и эксклюзивным обвесом. Заказать новинку уже можно в Северной Америке. Дизайн получился неожиданно сдержанным, но не лишенным фирменного стиля Mansory. Подробности о доработках и особенностях лимузина – в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 07:04
SPOFEC превратил Rolls-Royce Ghost Black Badge II в быстрый и роскошный спортседан
Rolls-Royce Ghost Black Badge Series II получил уникальный тюнинг от SPOFEC. Автомобиль стал быстрее и динамичнее. Внешность и интерьер теперь еще эффектнее. Узнайте, что изменилось в легендарном седане.Читать далее
-
05.11.2025, 18:33
Tesla Model X 2020 года: сколько стоит электрокроссовер спустя пять лет
Tesla Model X когда-то считалась символом роскоши. Сегодня ее можно найти на вторичном рынке. Сколько теряет в цене электрокроссовер за пять лет? История одной продажи удивляет. Не спешите делать выводы – детали вас удивят.Читать далее
Похожие материалы Порше, БМВ, Ролс Ройс, Тесла
-
06.02.2026, 10:41
Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
Вышло исследование: в 2026 году сразу несколько известных моделей автомобилей прекратят свое существование. Какие машины не прошли проверку временем, почему их убирают с рынка и что это значит для российских автолюбителей — разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.02.2026, 04:40
Tesla отказывается от Model S и Model X ради масштабного производства роботов Optimus
Tesla официально прекращает выпуск Model S и Model X, чтобы освободить место для производства роботов Optimus. Маск заявил о намерении наладить выпуск миллионов роботов в Техасе, что может изменить расстановку сил в автопроме.Читать далее
-
30.01.2026, 19:04
Почему Tesla отказалась от Model S и Model X: настоящие причины исчезновения
Tesla объявила о прекращении производства Model S и Model X, объяснив это переходом к робототехнике. Однако реальные причины кроются глубже: продажи этих моделей давно не оправдывали ожиданий, а рынок электрокаров изменился. Разбираемся, что на самом деле произошло и почему это важно для всей отрасли.Читать далее
-
29.01.2026, 15:35
Tesla прекращает выпуск Model S и Model X: смена курса компании
Tesla официально завершает производство Model S и Model X, закрывая целую эпоху в истории электромобилей. Решение связано с падением спроса и стратегией компании на развитие искусственного интеллекта и робототехники. Как это повлияет на будущее Tesla и рынок электрокаров - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 13:37
Tesla меняет курс: прекращение выпуска Model S и Model X в 2026 году
Tesla официально объявила о завершении производства своих флагманских моделей S и X уже во втором квартале 2026 года. На их месте появится совершенно новый продукт - человекоподобные роботы Optimus. Почему это решение может изменить рынок электромобилей и что теперь делать поклонникам классических Tesla - разбираемся в деталях. В материале раскрываем неожиданные последствия для автолюбителей и рассказываем, как изменится стратегия компании.Читать далее
-
21.01.2026, 06:26
Mansory превратил Rolls-Royce Ghost 2026 в эпатажный арт-объект с оранжевыми акцентами
Mansory снова удивил автолюбителей, представив необычный Rolls-Royce Ghost 2026 года. Черный кузов, яркие детали и заниженная посадка вызывают споры. Мнения о сочетании роскоши и эпатажа разделились. Внутри - загадка.Читать далее
-
29.12.2025, 05:36
Rolls-Royce Ghost в версии Vanta Black стал агрессивным хищником на дороге
Rolls-Royce Ghost получил радикальный обвес и экстремальный черный цвет. Venuum Black создал лимитированную версию с аэродинамическим пакетом. Мощный V12 остался без изменений, но внешний вид стал по-настоящему пугающим. Внутри обещают эксклюзивную отделку, но подробности держат в секрете.Читать далее
-
12.12.2025, 16:27
Mansory представил лимузин Rolls-Royce Ghost на 720 л.с. для Северной Америки
Mansory снова удивляет автолюбителей своим новым проектом. На этот раз немецкое ателье подготовило лимузин Rolls-Royce Ghost с мощностью 720 л.с. и эксклюзивным обвесом. Заказать новинку уже можно в Северной Америке. Дизайн получился неожиданно сдержанным, но не лишенным фирменного стиля Mansory. Подробности о доработках и особенностях лимузина – в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 07:04
SPOFEC превратил Rolls-Royce Ghost Black Badge II в быстрый и роскошный спортседан
Rolls-Royce Ghost Black Badge Series II получил уникальный тюнинг от SPOFEC. Автомобиль стал быстрее и динамичнее. Внешность и интерьер теперь еще эффектнее. Узнайте, что изменилось в легендарном седане.Читать далее
-
05.11.2025, 18:33
Tesla Model X 2020 года: сколько стоит электрокроссовер спустя пять лет
Tesla Model X когда-то считалась символом роскоши. Сегодня ее можно найти на вторичном рынке. Сколько теряет в цене электрокроссовер за пять лет? История одной продажи удивляет. Не спешите делать выводы – детали вас удивят.Читать далее