Премиальные авто, стильный джет и коллекция жениха: чем удивила Ютта Лердам на Олимпиаде-2026

Какие автомобили выбирает олимпийская чемпионка Ютта Лердам и ее жених Джейк Пол

Олимпийская чемпионка Ютта Лердам не только побеждает на льду, но и выбирает автомобили, которые вызывают споры и восхищение. Какие модели оказались в ее гараже и почему это обсуждают даже за пределами спорта - разбираемся, что стоит за этим выбором.

История Ютты Лердам, завоевавшей золото на Олимпиаде-2026, оказалась интересна не только поклонникам спорта, но и автолюбителям в России. Причина проста: выбор автомобилей спортсменки и ее жениха Джейка Пола отражает современные тренды среди молодых знаменитостей, а также поднимает вопросы о статусе, вкусе и влиянии соцсетей на автомобильную моду. Для многих россиян, следящих за мировыми тенденциями, такие примеры становятся ориентиром и поводом для обсуждения.

Ютта Лердам, ставшая героиней Олимпиады в Италии, не ограничилась рекордом на дистанции 1000 метров. Ее появление на играх сопровождалось не только спортивными достижениями, но и яркими деталями вне льда. Прилет на частном бизнес-джете с оранжевыми флагами и олимпийской символикой, а также активная жизнь в соцсетях с миллионами подписчиков сделали Лердам одной из самых обсуждаемых фигур Олимпиады. Впрочем, внимание к ее персоне подогревает и личная жизнь: спортсменка состоит в отношениях с Джейком Полом - блогером и боксером, известным своим эпатажем и страстью к дорогим авто.

Как сообщает Autonews, именно автомобили стали одной из тем, которые вызвали бурю обсуждений среди поклонников и критиков Лердам. В прошлом году спортсменка опубликовала видео с Porsche Cayenne Coupe, подчеркнув, что этот автомобиль - не просто средство передвижения, а часть ее образа и стиля жизни. В Нидерландах стоимость такой машины стартует от 177 тысяч евро, а с учетом опций и индивидуальных доработок цена может вырасти на десятки тысяч. В комментариях к публикации тут же появились догадки: неужели Porsche принадлежит не ей, а Джейку Полу? Однако Лердам быстро расставила все точки над i, заявив, что владеет этим автомобилем уже два года.

Интересно, что выбор Porsche Cayenne Coupe не случаен. Эта модель давно ассоциируется с успешными и амбициозными людьми, которые ценят не только комфорт, но и динамику. Для российских автолюбителей, следящих за европейским рынком, подобные примеры становятся своеобразным ориентиром: несмотря на высокие цены и налоги, премиальные кроссоверы продолжают оставаться символом статуса и успеха.

Не менее любопытна и коллекция автомобилей Джейка Пола. В его гараже замечены Lamborghini, Rolls-Royce, Ferrari, а также более доступные BMW, Dodge и Toyota. Особое место занимает Rolls-Royce Cullinan, на котором Лердам и Пол не раз появлялись вместе. В соцсетях спортсменка не скрывает восхищения этими машинами, а фотографии с роскошными авто неизменно собирают тысячи лайков. Среди других моделей - Rolls-Royce Ghost, мощный RAM TRX и Tesla Model X. Такой выбор говорит о стремлении к разнообразию и желании подчеркнуть индивидуальность через автомобили.

Машина становится не только средством передвижения, но и частью имиджа, инструментом самопрезентации. Выбор Лердам и Пола отражает глобальные тренды: премиальные бренды, индивидуальные опции, акцент на мощность и комфорт. Наконец, обсуждение в соцсетях показывает, насколько важна сегодня публичность и как она влияет на восприятие даже таких, казалось бы, личных вещей, как автомобиль.

Стоит отметить, что подобные истории становятся все более частыми. Молодые спортсмены и инфлюенсеры не просто покупают дорогие машины, а превращают их в часть своей медийной стратегии. Это влияет и на рынок: производители все чаще ориентируются на запросы звезд, предлагая эксклюзивные комплектации и персонализацию. Для российского рынка, где премиальные авто остаются предметом мечтаний для многих, такие примеры подогревают интерес и формируют новые ожидания.

В заключение стоит добавить, что выбор автомобилей Ютты Лердам и Джейка Пола - это не только вопрос вкуса или финансовых возможностей. Это отражение эпохи, в которой автомобиль становится частью публичного образа, а обсуждение каждой новой покупки - поводом для споров и вдохновения. Как бы ни относились к подобной демонстрации роскоши, она неизменно привлекает внимание и задает новые стандарты для тех, кто хочет быть в тренде.