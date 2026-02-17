Премиальные авто, стильный джет и коллекция жениха: чем удивила Ютта Лердам на Олимпиаде-2026

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

17 февраля 2026, 13:37

Какие автомобили выбирает олимпийская чемпионка Ютта Лердам и ее жених Джейк Пол

Какие автомобили выбирает олимпийская чемпионка Ютта Лердам и ее жених Джейк Пол

Премиальные авто, стильный джет и коллекция жениха: чем удивила Ютта Лердам на Олимпиаде-2026

Какие автомобили выбирает олимпийская чемпионка Ютта Лердам и ее жених Джейк Пол

Олимпийская чемпионка Ютта Лердам не только побеждает на льду, но и выбирает автомобили, которые вызывают споры и восхищение. Какие модели оказались в ее гараже и почему это обсуждают даже за пределами спорта - разбираемся, что стоит за этим выбором.

Олимпийская чемпионка Ютта Лердам не только побеждает на льду, но и выбирает автомобили, которые вызывают споры и восхищение. Какие модели оказались в ее гараже и почему это обсуждают даже за пределами спорта - разбираемся, что стоит за этим выбором.

История Ютты Лердам, завоевавшей золото на Олимпиаде-2026, оказалась интересна не только поклонникам спорта, но и автолюбителям в России. Причина проста: выбор автомобилей спортсменки и ее жениха Джейка Пола отражает современные тренды среди молодых знаменитостей, а также поднимает вопросы о статусе, вкусе и влиянии соцсетей на автомобильную моду. Для многих россиян, следящих за мировыми тенденциями, такие примеры становятся ориентиром и поводом для обсуждения.

Ютта Лердам, ставшая героиней Олимпиады в Италии, не ограничилась рекордом на дистанции 1000 метров. Ее появление на играх сопровождалось не только спортивными достижениями, но и яркими деталями вне льда. Прилет на частном бизнес-джете с оранжевыми флагами и олимпийской символикой, а также активная жизнь в соцсетях с миллионами подписчиков сделали Лердам одной из самых обсуждаемых фигур Олимпиады. Впрочем, внимание к ее персоне подогревает и личная жизнь: спортсменка состоит в отношениях с Джейком Полом - блогером и боксером, известным своим эпатажем и страстью к дорогим авто.

Как сообщает Autonews, именно автомобили стали одной из тем, которые вызвали бурю обсуждений среди поклонников и критиков Лердам. В прошлом году спортсменка опубликовала видео с Porsche Cayenne Coupe, подчеркнув, что этот автомобиль - не просто средство передвижения, а часть ее образа и стиля жизни. В Нидерландах стоимость такой машины стартует от 177 тысяч евро, а с учетом опций и индивидуальных доработок цена может вырасти на десятки тысяч. В комментариях к публикации тут же появились догадки: неужели Porsche принадлежит не ей, а Джейку Полу? Однако Лердам быстро расставила все точки над i, заявив, что владеет этим автомобилем уже два года.

Интересно, что выбор Porsche Cayenne Coupe не случаен. Эта модель давно ассоциируется с успешными и амбициозными людьми, которые ценят не только комфорт, но и динамику. Для российских автолюбителей, следящих за европейским рынком, подобные примеры становятся своеобразным ориентиром: несмотря на высокие цены и налоги, премиальные кроссоверы продолжают оставаться символом статуса и успеха.

Не менее любопытна и коллекция автомобилей Джейка Пола. В его гараже замечены Lamborghini, Rolls-Royce, Ferrari, а также более доступные BMW, Dodge и Toyota. Особое место занимает Rolls-Royce Cullinan, на котором Лердам и Пол не раз появлялись вместе. В соцсетях спортсменка не скрывает восхищения этими машинами, а фотографии с роскошными авто неизменно собирают тысячи лайков. Среди других моделей - Rolls-Royce Ghost, мощный RAM TRX и Tesla Model X. Такой выбор говорит о стремлении к разнообразию и желании подчеркнуть индивидуальность через автомобили.

Машина становится не только средством передвижения, но и частью имиджа, инструментом самопрезентации. Выбор Лердам и Пола отражает глобальные тренды: премиальные бренды, индивидуальные опции, акцент на мощность и комфорт. Наконец, обсуждение в соцсетях показывает, насколько важна сегодня публичность и как она влияет на восприятие даже таких, казалось бы, личных вещей, как автомобиль.

Стоит отметить, что подобные истории становятся все более частыми. Молодые спортсмены и инфлюенсеры не просто покупают дорогие машины, а превращают их в часть своей медийной стратегии. Это влияет и на рынок: производители все чаще ориентируются на запросы звезд, предлагая эксклюзивные комплектации и персонализацию. Для российского рынка, где премиальные авто остаются предметом мечтаний для многих, такие примеры подогревают интерес и формируют новые ожидания.

В заключение стоит добавить, что выбор автомобилей Ютты Лердам и Джейка Пола - это не только вопрос вкуса или финансовых возможностей. Это отражение эпохи, в которой автомобиль становится частью публичного образа, а обсуждение каждой новой покупки - поводом для споров и вдохновения. Как бы ни относились к подобной демонстрации роскоши, она неизменно привлекает внимание и задает новые стандарты для тех, кто хочет быть в тренде.

Упомянутые модели: Porsche Cayenne Coupe, Rolls-Royce Ghost, Tesla Model X
Упомянутые марки: Porsche, BMW, Rolls-Royce, Tesla
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Порше, БМВ, Ролс Ройс, Тесла

Похожие материалы Порше, БМВ, Ролс Ройс, Тесла

Lada Iskra: чем отечественная новинка удивила на фоне китайских конкурентов
Куба без топлива: как нефтяной кризис парализовал транспорт и туризм на острове
Весна 2026: новые правила для такси, автошкол и дорожного движения в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Нижний Новгород Владивосток
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться