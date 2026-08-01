Сигнал рынку: почему Путин лично тестирует Lada, КАМАЗы и комбайны

1 августа 2026, 07:51
Какие автомобили выбирает президент России: от лимузинов до комбайнов
Какие автомобили выбирает президент России: от лимузинов до комбайнов
Владимир Путин не раз удивлял, появляясь за рулем как отечественных лимузинов, так и мотоциклов или даже комбайна. Его поездки становятся поводом для обсуждений и влияют на имидж российских автомобилей. Почему президенту важно лично тестировать новые модели - в нашем материале.
Владимир Путин, несмотря на свой статус, регулярно проявляет интерес к отечественным автомобилям и не ограничивается лишь представительскими лимузинами. Его публичные поездки за рулем становятся не только символическими, это своеобразная поддержка отечественного автопрома. Каждый такой выезд - это не просто поездка, а сигнал рынку и обществу, что президенту небезразлично, на чем ездят россияне.
От лимузинов до комбайнов: разнообразие транспорта
Путин управлял совершенно разными транспортными средствами. В 2005 году он прокатил Джорджа Буша на своей раритетной «Волге» ГАЗ-21, а в 2011-м, вместе с Дмитрием Медведевым, работал на поле за рулем комбайна «Ростсельмаш». В его автобиографии есть и мотоциклы - от Harley-Davidson до отечественного «Урала» с коляской, на котором он появился на байк-шоу в Крыму. Президент даже садился за руль грузовиков, например, оранжевого «КАМАЗа» при открытии Крымского моста, и даже тестировал экспериментальные модели, такие как «Ё-мобиль».
Путин не скрывает, что в 1990-х предпочитал ездить на Nissan, а позже пробовал мотоциклы Kawasaki, закупаемые для Гаража особого назначения. Его выбор транспорта всегда вызывает интерес у журналистов и автолюбителей, ведь каждый раз это не только демонстрация личного характера, но и своеобразная реклама для бренда.
Знаковые поездки последних лет
В июле 2024 года президент лично протестировал новую Lada Aura, проехав на ней в день открытия участка трассы М-11. По его словам, автомобиль произвел хорошее впечатление. Месяцем ранее, во время визита в КНДР, Путин подарил Ким Чен Ыну рестайлинговый Aurus Senat и сам прокатил северокорейского лидера на лимузине, сев за руль вопреки протоколу. В 2022 году, после теракта на Крымском мосту, глава государства лично проехал по нему на «Мерседес», объяснив выбор удобством и наличием машины на месте.
В 2020 году Путин открыл движение на трассе «Таврида», сев за руль Aurus и пошутив о необходимости пристегиваться. В 2019-м он катался на «Урале» с коляской на байк-шоу и возил Касым-Жомарта Токаева на Aurus по Омску. В 2018 году президент проехал по Крымскому мосту на «КАМАЗе», вызвав вопросы по поводу использования ремня безопасности и водительских прав нужной категории. Федеральная служба охраны тогда пояснила, что на тот момент объект не был дорогой общего пользования, а у Путина есть право на управление грузовиками.
Автомобили для имиджа и поддержки отрасли
Появление Путина за рулем новых моделей - это не только личный интерес, но и поддержка российского автопрома. В 2015 году он приехал на заседание клуба «Валдай» на ярко-зеленой Lada Vesta, отметив удобство и динамику машины. В 2013 году президент открыл участок ЗСД за рулем Mercedes-Benz S-класса, а в 2010-м завершил автопробег на желтой Lada Kalina по трассе Чита - Хабаровск. Тогда же он тестировал «Ё-мобиль», несмотря на скепсис к названию и надежности, и даже доехал на нем до резиденции в Горках.
В 2008 году Путин одним из первых опробовал Volga Siber на Горьковском автозаводе, отметив жесткость и высокий клиренс машины. А в 2005 году, после обращения к Джорду Бушу, российский лидер неожиданно предложил коллеге прокатиться на своей отреставрированной «Волге» ГАЗ-21, что стало одним из самых ярких эпизодов в автомобильной истории президента.
Личный подход и влияние на восприятие
Каждая поездка Путина за рулем - это не только инфоповод, но и способ повлиять на общественное мнение о российских автомобилях. Его выбор транспорта всегда становится поводом для обсуждений в СМИ и среди автолюбителей. Появление президента за рулем новых моделей или уже известных машин повышает оригинальность отечественного автопрома и стимулирует интерес к отечественным брендам.
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